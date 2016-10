Vielä tänään voit hakea uutta ajokorttia pitkällä voimassaololla – Trafin palvelu kaatui ruuhkasta

Uusiin ajokortteihin muutoksia Marraskuun alusta lähtien ajokortin kaksoiskappale myönnetään 15 vuodeksi, mutta kuitenkin enintään 70-vuotiaaksi asti. Ajokortti annetaan 65 ikävuoden jälkeen kuitenkin 5 vuodeksi. Kuorma- ja linja-autokortit annetaan 5 vuodeksi, mutta kuitenkin enintään 70-vuotiaaksi asti. Ajokortti annetaan 68 ikävuoden jälkeen 2 vuodeksi. Kaikki ennen 19.1.2013 myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhempi voimassaoloaika. Tämä muutos tuli voimaan jo vuonna 2013.

Suomen ajokorttilainsäädäntö uudistuu tiistaina.

Uudistus koskee ajokorttien kaksoiskappaleita, jollainen on tilattava esimerkiksi hukkuneen ajokortin tilalle.

Uudistus vaikuttaa ajokorttien voimassaoloaikaan. Aikaisemmin uudet ajokortit olivat voimassa 18.1.2033 tai 70-vuotissyntymäpäivään asti. Tiistaista eteenpäin tällaiset ajokortin kaksoiskappaleet ovat voimassa 15 vuotta.

Tämä maanantai on viimeinen päivä, jonka aikana voi tilata henkilöauton ajokortin kaksoiskappaleen vanhan lainsäädännön puitteissa. Tällainen ajokortti on voimassa siis 17 vuotta eli vuoteen 2033 tai kunnes kortin haltija täyttää 70 vuotta.

Tiistaista eteenpäin tilattavat henkilöauton ajokortit ovat voimassa 15 vuotta, joten jos ajokortin tilaa tänään, se on voimassa enimmillään runsaan vuoden pidempään kuin huomenna tilattava kortti.

Uusi viidentoista vuoden voimassaoloaika koskee myös mopoja, moottoripyöriä ja traktoreita. Sen sijaan kuorma-, ja linja-autokortit ovat jatkossa edelleen voimassa viisi vuotta.

Ajokortin voi tilata Trafin nettipalvelusta, joka löytyy tämän linkin takaa. Uuden ajokortin tilaaminen maksaa 20 euroa.

Kello 12 jälkeen maanantaina palvelu oli poissa käytöstä, koska palvelu ylikuormittui kävijämääristä.

Miksi ajokorttilainsäädäntö uudistuu?

Suomi uudistaa lainsäädäntöä EU-komission vaatimuksesta. EU:n ajokorttidirektiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa eri EU-maiden ajokortteja.

”Näin ajokortit ovat helpommin luettavissa eri EU-maissa”, sanoo Trafin yksikönpäällikkö Simo Karppinen.

Ajokorttilainsäädäntö uudistui edellisen kerran vuonna 2013, jolloin kaikista uusista ajokorteista tuli määräaikaisia. Joten jos olet saanut ajokortin 19.1.2013 jälkeen, tämä uudistus ei koske sinua.

Vuoden 2013 uudistuksen yhteydessä voimaan tuli uusi lainsäädäntö, jota monet autoilijat eivät tiedä. Sen myötä kaikki ennen 19.1.2013 myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhempi voimassaoloaika.

Kannattaako minun tilata uusi ajokortti tänään?

Uuden ajokortin tilaamista kannattaa harkita esimerkiksi silloin, jos sinulla on vanha pahvikortti, jonka voimassaoloaika päättyy vuonna 2033. Jos tilaat uuden kortin tänään, uusi kortti on voimassa vuoteen 2033. Jos taas tilaat uuden kortin huomenna, se on voimassa 15 vuotta eli vuoteen 2031.

”Eniten tämä muutos vaikuttaa kuorma- ja linja-autokortin haltijoihin, jotka joutuvat nyt uudistamaan korttinsa jatkossa useammin”, Karppinen sanoo.

Monet ovat tilanneet uuden ajokortin, eli ajokortin kaksoiskappaleen, tämän kuun aikana. Maanantaina uuden kortin tilaajia on ollut niin paljon, että Trafin palvelimet ylikuormittuivat, Karppinen kertoo.

”Häiriöitä oli sen verran, että suljimme palvelun. Aikamoinen ryntäys on tullut. Yritämme saada sen kuntoon loppupäiväksi”, Karppinen sanoi puolen päivän aikoihin.

Uutta ajokorttia haetaan tavallisesti, kun ajokortti katoaa, tuhoutuu tai varastetaan. Uuden ajokortin voi tilata myös silloin, jos haluaa vaihtaa vanhan pahvisen ajokorttinsa uuteen tai jos kortin haltijaa ei enää tunnista kortin valokuvasta.

Lisää tietoa Trafin sivuilta.