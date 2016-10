Tiesitkö? Yli 1,5 miljoonan suomalaisen ajokortin voimassaoloaika ei pidä paikkaansa

Ajokorttia voi hyvällä syyllä pitää todistusvoimaisena ja kutinsa pitävänä dokumenttina.

Siihen painettu voimassolopäivämäärä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Itse asiassa yli 1,5 miljoonalla suomalaisella tienkäyttäjällä on ajokortti, jonka voimassaolopäivämäärä on väärin.

Vaikka ajokortissa saattaa lukea, että se on voimassa esimerkiksi vuoteen 2055, 2045 tai 2035, se on todellisuudessa voimassa vain tammikuuhun 2033. Tarkemmin päivämäärä on 18.1.2033.

Tämä on monelle yllätys, sillä suuri osa autoilijoista on unohtanut vuonna 2013 tapahtuneen lakiuudistuksen, tai sitten he eivät ole siitä koskaan kuulleetkaan. Uuden lain myötä kaikki ajokortit, jotka on myönnetty ennen päivämäärää 19.1.2013 ovat voimassa enintään tammikuun 18:nteen vuonna 2033.

Lakimuutos nousi esille maanantaina, sillä ajokorttilainsäädäntö muuttuu jälleen tiistaina. Muutos ei ole valtavan iso, mutta se vaikuttaa ajokorttien kaksoiskappaleiden voimassaoloaikaan. Lue lisää tästä.

Ajokorteista Trafissa vastaava yksinkönpäällikkö Simo Karppinen tietää, että monet eivät hahmota uuden lainsäädännön vaikutuksia.

”Nämä ovat asioita, joita kaikki eivät huomaa. Eikä niihin kiinnitä huomiota, jos ne eivät tunnu ajankohtaisilta.”

Tilanne ei olekaan ajankohtainen vielä vuosiin, ja Karppinen lupaa, että viranomaiset tulevat muistuttamaan puoltatoista miljoonaa kansalaista heidän ajokorttiensa vanhentumisesta.

”Sitten asiasta tullaan ilman muuta informoimaan. Vuonna 2032 siihen lienee monia muitakin tapoja kuin kirje.”