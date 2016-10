Entinen punkkari osti Sex Pistolsin levyn – kaupan päälle tuli maailman suurin sarjatuotantomoottoripyörä

Triumph perustettiin Coventryssä vuonna 1889. Britanniassa moottoripyörävalmistajien kirjo oli 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien valtava. Suurin osa pienemmistä merkeistä katosi ajan kuluessa, mutta Triumph sinnitteli vuoteen 1983 saakka. Muutamien hankalien vaiheiden jälkeen tuotanto pääsi jatkumaan vuonna 1991 ja uudet mallit Trident, Daytona ja Trophy esiteltiin asiakkaille.

Rocket III -mallin suunnittelu alkoi vuonna 1998. Monilla kilpailijoilla oli mallistoissaan näyttäviä matkapyöriä, eikä Triumph halunnut jäädä huonommaksi. Rocket III:n ensimmäinen uusi moottoriversio valmistui vuonna 2002, mutta tuotekehittely jatkui. Koko komeus esiteltiin yleisölle Texasissa elokuussa 2003, ja seuraavana vuonna uusi hämmentävä kulkupeli saatiin myyntiin.

Triumph Rocket III on jämerä, yli 360-kiloinen järkäle. Pyörää kuljettaa 3-sylinterinen, 2300-kuutioinen voimanpesä. Vastaavaa ei muista moottoripyöristä löydy. Rocket III on maailman suurin sarjavalmisteinen moottoripyörä. Muhkea kone karjahtelee sen verran rouheasti, että asiaan vihkiytymätönkin ymmärtää, että nyt ei olla tekemisissä ompelukoneen kanssa. Hevosvoimia irtoaa noin 150, joten raskas pyörä kyllä liikkuu jyrkimmilläkin mäkiosuuksilla. Leveä takarengas pitää huolen asiallisesta kiihtyvyydestä.

Triumph Rocket III on matkapyörä. Kulkupeli ei ole kotonaan tiukoissa kurveissa ja hankalilla tieosuuksilla. Tämä pyörä on luotu lähinnä hyville teille matka-ajoon.

Sakke Koivunotko hankki oman kulkupelinsä vuonna 2006. Koivunotkolla on ollut kaksipyöräisiä menopelejä omistuksessaan koko pienen ikänsä, mutta nykyinen pyörä on ollut yksi parhaista hankinnoista. "Olen isokokoinen kaveri. Tuo istui suoraan perseen alle silleen että tuntui omalta."

Miehen Rocket III ei ole aivan kaupan hyllyltä poimittu peruspyörä. "Sitä on vähän kutiteltu. Siinä on nyt yli 200 hevosvoimaa", Koivunotko paljastaa. Muutakin asiaan kuuluvaa pyörään on soviteltu. Pyörän näyttävä maalauskin maksoi noin 4000 euroa.

Myös kyseisen pyöräyksilön myyntitarina on kiehtova. Triumphin maahantuoja halusi spesiaalipyörälle näkyvyyttä ja myynninedistämisen kuningasideaksi jalostui ajatus: "Osta maailman kallein CD, saat kaupan päälle moottoripyörän." Paranneltu Rocket III -yksilö siis myytiin Sex Pistols -levyn kylkiäisenä. Tai toisinpäin. Joka tapauksessa Koivunotko vanhana punkkarina oli vakuuttunut yhdistelmästä, ja niin legendaarinen Union Jack -teemalla koristeltu brittipyörä sai ylpeän omistajan.