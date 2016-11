Nastarenkaiden vähentäminen parantaisi ilmanlaatua – pitäisikö nastoille määrätä haittamaksu?

Talvi tuli, yllätti joukon autoilijoita ja aloitti jälleen rengaskeskustelun: nasta- vai kitkarenkaat?

Suurin osa suomalaisista ajaa talvet nastarenkailla, ja nastarenkaat päihittävätkin kitkarenkaat säännöllisesti esimerkiksi autolehtien talvirengastesteissä.

Kriitikoiden mukaan nastarenkaat kuitenkin rouhivat tiet pilalle, aiheuttavat melua ja hiukkasongelmia. HS:n mielipidepalstalla ehdotettiin nastarenkailla tästä syystä haittamaksua.

Miten haittamaksu vaikuttaisi? Kysymystä voi lähteä ratkomaan katsomalla Norjaan.

Oslossa oli parikymmentä vuotta sitten samanlainen jakauma nasta- ja kitkarenkaiden suhteen kuin Helsingissä nykyään. Noin 80 prosenttia ajeli nastarenkailla, ja 20 prosenttia kitkarenkailla.

Sitten käyttöön otettiin nastarengasmaksu, joka oli noin 150 euroa. Summa ei ole valtava, mutta se on vaikuttanut, sillä nykyään Oslossa ajetaan 85-prosenttisesti kitkarenkailla.

”Ilmeisesti pienikin maksu vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen todella paljon. Kitkarenkaiden käyttö on aiheuttanut sen, että Oslon ilmanlaatu on parantunut merkittävästi”, sanoo Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikkö Pekka Isoniemi.

Helsingin kaupunki on tutkinut paljon nastarenkaiden haittoja. Vuosina 2011–2013 tehdyn NASTA-tutkimusohjelman tavoitteena oli selvittää muun muassa se, olisiko Helsingissä aika siirtyä nastattomampaan tulevaisuuteen.

Tutkimustulosten perusteella olisi.

”Nastarenkaat irrottavat hienoa ainesta asfaltista. Tämä aines on hengitettynä terveydelle haitallista. Nastarenkaiden vähentäminen parantaisi kaupungin ilmanlaatua”, Isoniemi sanoo.

Ongelma on pahimmillaan keväällä katujen kuivuessa. Silloin katutilaan muodostunut katupöly nousee hengitysilmaan. Myös syksyisin ongelmia esiintyy kuivilla ja tyynillä keleillä ja talvisin pakkaskeleillä niin sanotuissa katukuiluissa.

Katukuilut ovat alueita, joissa on rakennuksia tiiviisti molemmin puolin katua, eikä pienhiukkasaines pääse hälvenemään ilmaan.

”Mannerheimintie, Hämeentie ja Mäkelänkatu ovat tyyppillisiä katukuiluja, joilla hiukkaspitoisuudet eivät pääse laimenemaan ja ilmanlaadun suhteen on ongelmia.”

NASTA-tutkimusohjelman mukaan muun muassa sydän- ja verisuonisairaiden, astmaatikkojen ja allergikkojen elämä on hankalaa katupölyn vuoksi. Erityisesti lasten keuhkojen kehitykselle katupöly tuottaa selvää haittaa.

”Sen verran merkittävästä terveyshaitasta on kysymys, että jos on mahdollista valita vähemmän liikennöity sivukatu sen sijaan, että kävelee paljon liikennöidyllä kadulla, niin valitsisin sen rauhallisemman kadun”, Isoniemi sanoo.

Nastarenkaiden sanotaan kehittyneen ja muuttuneen paljon ympäristöystävällisemmiksi. Esimerkiksi rengasvalmistaja Nokian Renkaat on todennut, että heidän uudet nastarenkaansa ovat niin hyviä, että ne eivät juuri aiheuta hiukkashaittoja.

”Niin, Nokia on tuonut markkinoille renkaan, jossa on paljon nastoja ja pistovoiman pitäisi olla pienempi. Sillä ei kuitenkaan ole kokonaiskuvassa vaikutusta, tai vaikutus on hyvin pieni”, Isoniemi sanoo.

Tutkimukset, joiden mukaan pölyä ei irtoa, ovat Nokian teettämiä, eli puolueeton taho ei ole tutkinut asiaa, Isoniemi sanoo. Isoniemen mukaan rengasfirmojen intressi on tietenkin myydä renkaita ja antaa positiivisia mielikuvia.

”Rengasvalmistajien mukaan pienhiukkaset johtuivat hiekoitussepelistä. Tutkimme asiaa Suurmetsänkadulla. Selvisi, että nyrkkisääntönä puolet kiviainespölystä on nastarenkaiden asfaltista irrottamaa ja neljäsosa hiekoitussepelistä peräisin, siis niillä osuuksilla, joilla torjumme liukkautta hiekoitussepelillä. Näitä ovat risteysalueet sekä kaarre- ja mäkipaikat.”

Rakennusvirastolla ei ole valtuuksia tehdä nastarengasasian suhteen mitään, sillä Suomessa ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi maksuja nastarenkaille.

Niin ikään Helsingin kaupungilla ei ole valtuuksia ryhtyä säätämään maksuja nastarenkaille, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

”Suomessa se vaatisi lainsäädäntöä. Kaupungilla ei ole sellaista valtaa”, Sauri sanoo.

Sitä vastoin lainsäädäntö mahdollistaisi Tukholmassa käytetyn mallin, että joillain kaduilla kiellettäisiin nastarenkailla ajo.

”Kaupungin sisäinen alueellinen nastarengasrajoitus olisi hankala. Miten valvottaisiin, että tuolla kadulla saa ajaa ja tuolla ei? Kaupungilla ei ole valvontamahdollisuuksia, joten olisi varmaankin pysäköinninvalvonnan vastuulla kurkkia auton renkaita. En ole tosin tarkemmin tutustunut siihen, miten Tukholmassa toimitaan.”

Poliittisesti taas pienenkin nastarengasmaksun säätäminen voisi olla hankalaa.

Moni autoilija kokee jo nyt, että maksaa liikaa kaikenlaisia maksuja: korkeaa autoveroa, korkeaa polttoaineveroa, ajoneuvoveroa ynnä muuta.

Lisäksi Helsingissä esimerkiksi asukaspysäköintimaksut ovat moninkertaistuneet muutamassa vuodessa, ja autoilijoiden tilat ovat käyneet ahtaammiksi, kun pyöräkaistoja on tullut lisää.

Monen autoilijan mitta alkaa olla täynnä maksuja, joita tuntuu tulevan jatkuvasti lisää.

”Asia ei tosiaan ole kaupungin käsissä. Totta kai keskustelua autoilun veroista ja maksuista käydään koko ajan”, Sauri sanoo.

Eivät lisämaksut tosin mitään sattumaa ole.

Helsinki ajaa aivan avoimesti politiikkaa, jossa se yrittää lisätä kävelyä ja pyöräilyä kaikkina vuodenaikoina. Kävelyyn ja pyöräilyyn kannustamisessa ja nastarenkaiden rajoittamattomuudessa on ristiriita, sanoo Isoniemi.

”Nastarenkailla ajava autoilija on autossa suodattimiensa kanssa puhtaassa ilmassa, ja pyöräilijä on siellä kadulla huonossa ilmanlaadussa”, Isoniemi sanoo.

”Näinhän se on. Totta kai katupölystä kärsivät ensi sijassa he, jotka eivät ole peltikuoren suojassa. Totta kai se on paradoksi. Olisi erittäin hyvä, että tälle voitaisiin lainsäädäntötasolla tehdä jotain. Toistaiseksi kaupungilla ei ole kauheasti välineitä tähän asiaan”, Sauri sanoo.