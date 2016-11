Rengasdebatti jatkuu: Autoliiton asiantuntija tyrmää Trafin kommentit nastarenkaiden haitoista – ”Faktat puhuvat nastojen puolesta”

Lunta tulee, pakkanen paukkuu ja ”kitkat vai nastat” -keskustelu käy kuumana.

Viime viikolla Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen kyseenalaisti, onko nastarenkaista merkittävää hyötyä Helsingissä. Pohjosen mukaan nastarenkaiden käyttö Helsingissä on hätävarjelun liioittelua. Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikkö Pekka Isoniemi kertoi myös tutkimuksesta, jonka mukaan nastarenkaista on selkeää haittaa kaupunki-ilmalle.

Muun muassa nämä artikkelit synnyttivät debatin siitä, ovatko nastarenkaat todella turhat esimerkiksi Helsingissä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on sitä mieltä, että nastarenkaat eivät missään nimessä ole turhat. Hän kertoi näkemyksistään ensin MTV:lle.

Vesalainen ajaa itsekin nastarenkailla, mutta kysymys ei ole periaatteesta.

”Tämä keskustelu on hyvin tunnepitoista. Olen itse yrittänyt jättää tunteet taka-alalle ja keskittyä faktoihin.”

Vesalainen sanoo, että turvallisuusfaktat puhuvat nastarenkaiden puolesta.

”Varmasti kitkoilla pärjää – onhan monilla kitkarenkaat allaan. Mutta jos autolla haluaa liikkua kelillä kuin kelillä ja tehdä sen mahdollisimman turvallisesti, kallistun ehdottomasti nastarenkaisiin”, Vesalainen sanoo.

Vesalainen ajattelee renkaita omana turvalaitteenaan. Ja oikein huonolla kelillä, tien ollessa jäinen, nastarenkaat antavat kuljettajan virheitä paremmin anteeksi kuin kitkarenkaat, koska pitoa on enemmän. Tätä asiaa tukevat monet tutkimukset ja rengastestien tulokset.

Esimerkiksi Tekniikan Maailman tämänvuotisen talvirengastestin loppuarvostelussa kahdeksan nastarengasta oli saanut paremman arvosanan kuin paras kitkarengas. Vastaavasti kuusi kitkarengasta sai huonomman arvosanan kuin huonoin nastarengas, Vesalainen sanoo.

”Inhimillisiä virheitä sattuu jokaiselle. Moni helsinkiläinen ajaa muuallakin kuin kotikaupungissaan, ja Kehä kolmosen sisäpuolellakin on ollut jo tänä vuonna sellaisia olosuhteita, että nastoista on ollut hyötyä.”

Esimerkiksi erittäin liukkailla risteysalueilla jäiseksi pakkautuneen lumen kohdalla nastarenkaat antavat paremman pidon niin jarrutuksissa kuin kiihdytyksissä, Vesalainen sanoo.

Vesalaisen mielestä nastarenkaat Helsingissä eivät siis missään nimessä ole hätävarjelun liioittelua.

Entä ympäristöasiat?

Rakennusviraston toimistopäällikkö Isoniemen mukaan NASTA-tutkimusohjelmassa kävi ilmi, että nastarenkaat irrottavat asfaltista pienhiukkasia, jotka ovat terveydelle haitallisia. Olisi siis fiksumpaa siirtyä käyttämään enemmän kitkarenkaita.

Vesalainen ei ole asiasta aivan samaa mieltä.

”Terveyshaitta-asia on kaksipiippuinen juttu. Jos yhä useammat siirtyisivät nastoista kitkoihin, teiden hiekoitusta pitäisi lisätä, ja se on omiaan aiheuttamaan lisää katupölyä. En sano, että niin kävisi, mutta voi olla, että tämä itse asiassa lisäisi katupölyn määrää. Hiekoituksen lisäämisen myötä myös tuulilasivaurioiden määrät kasvaisivat nykyisestä.”

Teiden kuluminenkaan ei ole Vesalaisen mukaan pääasiassa nastarenkaista johtuva asia.

”Liikenneviraston päällysteiden ylläpidon hankinnan asiantuntija Katri Eskola kertoi Moottori-lehden numerossa 10/16, että ’nastarengaskuluminen on päällysteiden uusimisen pääsyy vain kaikkein vilkasliikenteisimmillä maanteillä, joita on noin 20 prosenttia Suomen päällystetystä tieverkosta’”, Vesalainen sanoo.

Myös Nokian Renkaat on esittänyt vastaväitteitä nastarenkaiden haitoista.

Rakennusviraston toimistopäällikkö Isoniemen mukaan esimerkiksi Norjassa ilmanlaatu on parantunut sen jälkeen, kun autoilijat alkoivat siirtyä nastarenkaista kitkarenkaisiin.

”Ilmanlaatu on parantunut myös muissa Pohjolan pääkaupungeissa ilman nastarengasmaksuja, minkä johdosta on virheellistä sanoa, että Oslon ilmanlaatu on parantunut nimenomaan nastarengasmaksujen seurauksena”, kertoo Nokian Renkaiden tuotteiden sertifioinnista vastaava johtaja Jarmo Sunnari.

Hän kyseenalaistaa myös sen, että pienhiukkasista aiheutuvat ennenaikaiset kuolemat aiheutuisivat nastarenkaiden käytöstä.

”Arvioidut noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa, jotka johtuvat pitkäaikaisesta altistumisesta pienhiukkasille, eivät johdu nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö, kuten aivan erityisesti myös hiekoitus, aiheuttaa pääasiassa suurempaa, niin sanottua hengitettävää hiukkasta, joka ei ole uusimman tutkimuksen valossa yhtä vaarallista kuin varsinaiset pienhiukkaset. Jälkimmäisiä syntyy pääasiassa suorista autoliikenteen ja puunpolton päästöistä sekä kaukokulkeumana.”

Sunnarin mukaan itse asiassa nastarenkaiden käyttö osittain mahdollistaa kitkarenkailla ajavien turvallisuuden.

”Nastarenkaat karhentavat liukasta tiepintaa siten, että kitkarenkaan pito-ominaisuudet pystyvät pitämään ajoneuvon hallitusti polanteisella ja jäisellä tiellä.”

Kamppailu siis jatkuu, sillä lopullista totuutta iankaikkiseen kysymykseen, kannattaako ihmisen ajaa nastarenkailla vai kitkarenkailla, ei tunnu löytyvän.

Vai mitä mieltä sinä olet?

Jostain asiasta Trafin Jussi Pohjonen ja Autoliiton Teppo Vesalainen ovat tämän asian suhteen yksimielisiä: riitely renkaista on turhaa.

”Hyvä kysymys, miksi tämä asia aiheuttaa niin vahvoja tunteita”, Vesalainen sanoo ja jatkaa.

”Jokaisella on oikeus valita. En minä ole sitä mieltä, että kaikkien pitäisi ajaa nastarenkailla. Jokaisen täytyy miettiä omia autonkäyttötarpeitaan ja tehdä valinta niillä perusteilla, mitä asioita renkaissa arvostaa. Minulle ykkösprioriteetti on turvallisuus.”