Aina, kun tulee talvi, aletaan keskustella talvirenkaista ja siitä, onko fiksumpaa laittaa autoonsa kitka- vai nastarenkaat.

On nastarengasihmisiä ja kitkarengasihmisiä, ihan kuin puhuttaisiin kahdesta eri heimosta, ja jossain vaiheessa tilanne alkaa yleensä muistuttaa tappelua. Tässä vaiheessa ei enää anneta järkiperusteiden haitata liikaa, koska kyse on tunteista: jos joku on eri mieltä, tämä kyseenalaistaa samalla vastapuolen arvot.

Ainakin näiden asioiden takia talvirengaskeskustelu on niin tunnepitoista.

1. Koska siihen ei ole oikeaa vastausta

Trafi, Autoliitto, Rakennusvirasto, presidentti tai piispa eivät osaa kertoa kategorisesti, kannattaako ihmisen valita kitka- vai nastarenkaat. Jokaisen täytyy tehdä päätös itse parhaan mahdollisen tiedon perusteella ja miettiä, millaiset omat tarpeet ja mieltymykset ovat autoilun suhteen. Oma peruste on omasta mielestä tietysti paras. Kaverin peruste on huono. Siitä on hyvä aloittaa tappelu.

2. Koska toinen voi vaikuttaa vastuuttomalta

Kitkarengasta voi perustella muun muassa sillä, että se on hiljaisempi ja taloudellisempi polttoaineen kulutuksen kannalta. Nastarengasta voi perustella sillä, että se on turvallisempi. Turvallisuusnäkökantaa painottavan mielestä on itsekästä valita hiljaisuus ja taloudellisuus turvallisuuden kustannuksella: vastuuton snobi riskeeraa oman ja muiden hengen siksi, että haluaa vähemmän rengasmelua.

3. Koska vastakkain ovat ympäristö ja oma etu

Nastarenkaat irrottavat tienpinnasta pienhiukkasia, jotka aiheuttavat tutkimusten mukaan ennenaikaisia kuolemia ja hengitysvaikeuksia. Kitkarenkailla ajava voi siis perustella valintaansa ympäristötietoisuudella, mikä ärsyttää nastarenkaalla ajelijaa: kitkarenkailla ajava luulee olevansa eettisempi ja parempi ihminen. Kitkarengasihminen taas ajattelee, että nastarengasihminen uhraa ympäristön oman edun vuoksi.

4. Koska väitteitä turvallisuudesta on vaikea kiistää

Nastarengas on autoilijalle turvallisempi kuin kitkarengas, se on kiistämätön tosiasia rengastestien perusteella. Turvallisuusargumenttia on hankalaa kiistää, sillä kuka nyt ei kannattaisi turvallisuutta. Mutta kuten Trafin Jussi Pohjonen sanoi: kaikista turvallisinta olisi maata kaikki päivät kotona lattialla, sillä ainakaan silloin ei voi sattua mitään. Eli: vaikka jokin asia on turvallisempi kuin toinen, se ei tarkoita, että se turvallisin asia olisi kaikissa tilanteissa kaikista järkevin ratkaisu.

5. Koska se on ajotaitokysymys

Miksi kukaan valitsisi nastat, kun kitkoillakin pärjää – ellei sitten ole niin huono ja epävarma kuski, että ei pärjää kitkarenkailla. Suomessa ei liene pahempaa syytöstä, kuin väittää jotakuta taitamattomaksi autonkuljettajaksi.

6. Koska se kyseenalaistaa ihmisen valinnan järkevyyden

Renkaat maksavat paljon ja niitä on monia erilaisia, joten niiden valintaa pohditaan paljon ennen ostoa. Ihminen punnitsee investointiaan, koska pyrkii tekemään sen mahdollisimman järkevästi. Ja järkevyys on hyve. Jos naapuri on valinnut toisenlaiset renkaat, se voi tuntua koko oman järkevyyden kyseenalaistamiselta. Tekee mieli sanoa: ”etkö tajua, että olisi kannattanut ottaa kitkat, koska syy X”. Tai: ”etkö tajua, että olisi kannattanut ottaa nastat, koska syy X”.

Nyt tämän talven rengaskeskustelu alkanee olla pikkuhiljaa ohi, sillä suurin osa on toivottavasti tehnyt valintansa ja asentanut renkaansa.

Jatketaan taistelua ensi vuonna.