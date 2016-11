Elon Musk Yhdysvaltain presidentinvaaleista: ”Pyydän anteeksi amerikkalaisten puolesta”

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kertoi tiistaina yhtiönsä laajentuvan Saksaan.

Musk kertoi asiasta konferenssipuhelussa, jonka aikana hän otti kantaa myös Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

”Heti alkuun haluan pyytää anteeksi amerikkalaisten puolesta. Tämä ei ole amerikkalaisen demokratian hienoimpia hetkiä”, hän sanoi.

”Me toivomme, että vaalien lopputulos on oikea, ja tuota, mmm... you know, yeah”, Musk sanoi hiljaa.

Muskilta kysyttiin, mitä hän ajattelisi, jos Donald Trump valittaisiin Yhdysvaltain presidentiksi.

”Kuten sanoin jo aiemmin julkisesti, me emme usko, että hän olisi ideaali valinta presidentiksi, mutta emme halua ottaa liikaa kantaa politiikkaan. Uskomme kansainväliseen kauppaan ja yhteistyöhön.”

Valittiin presidentiksi sitten Trump tai Hillary Clinton, Teslan tavoite pysyy samana, Musk korosti.

”Me jatkamme, kävi miten kävi.”

Teslaa ja avaruusyhtiö SpaceX:ää johtava Elon Musk on maailman seuratuimpia yritysjohtajia.

Hän on presidentinvaalien suhteen täysin eri linjoilla kuin toinen piilaaksolaismiljardööri Peter Thiel. Thiel ja Musk olivat yhtiökumppaneita nettipankki PayPalissa, jonka myynnillä molemmat rikastuivat.

Thiel on kampanjoinut avoimesti Trumpin puolesta.

”Hän pyrkii presidentiksi viedäkseen meidät takaisin kirkkaaseen tulevaisuuteen”, Thiel sanoi.

Tesla kertoi tiistaina hankkivansa saksalaisen insinöörialan yrityksen Grohmann Engineeringin yrityskaupassa, jonka tavoitteena on kiihdyttää yhtiön autonvalmistusta.

Tesla valmistaa nyt noin 100 000 autoa vuodessa, ja yhtiö pyrkii vuoteen 2020 mennessä valmistamaan puoli miljoonaa autoa vuodessa.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoi konferenssipuhelussa, että saksalaisyrityksen oston taustalla on Teslan halu automatisoida auton valmistusprosessia.