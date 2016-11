Kauppamatkustajan coupe 1930-luvulta on säväyttävä ilmestys

Chrysler Corporation perustettiin vuonna 1925. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen talouslama veti monet autonvalmistajat ahtaalle. Walter Chrysler oli häärännyt autoteollisuuden parissa jo 1910-luvun puolella ja kasvattanut tasaisesti mainettaan aikaansaavana liikemiehenä. Taantuman näivettämä Maxwell Motor oli yksi ongelmayhtiöistä ja se siirtyi 1920-luvun puolivälissä Chryslerin alaisuuteen. Suuryhtiö oli saanut alkunsa.

Walter Chrysler tiedettiin määrätietoiseksi ja rohkeaksi yrittäjäksi. Yksi autohistorian kokeellisimmista autoista oli Chrysler Airflow. Sen tuotanto aloitettiin vuonna 1934. Virtaviivaiseksi suunnitellussa korimallissa oli muun muassa maailman ensimmäinen kaarevaksi taivutettu, yksiosainen tuulilasi. Auton ajovalot upotettiin lokasuojiin, joka sekin oli uutta ja ihmeellistä. "Tulevaisuuden auto" oli aikalaisille liian oudonnäköinen, ja sen myynti sakkasi pahasti. Pari vuotta myöhemmin Chrysler otti muutaman askeleen taaksepäin ja toi markkinoille asiakkaille tutummannäköisen Chrysler Airstream -mallin.

Jan Friman hankki oman Chryslerinsä muutama vuosi sitten. Auton virallinen mallinimi on Chrysler Airstream Six Coupe. Komea kulkupeli on vuosimallia 1936. Vaikka auto oli 1930-luvulla asiakkaiden vaatimuksesta tavanomaisesti muotoiltu, on se nykyihmisen silmissä todella säväyttävä ilmestys. Coupe-mallinen auto suunniteltiin aikanaan liikemiesten käyttöön. Autoon mahtuu vain kaksi matkustajaa, mutta tavaratilaa on hulppeasti.

Friman on käyttänyt autoaarrettaan säästeliäästi. Huviajelut ovat suuntautuneet lähinnä pääkaupunkiseudun ajotapahtumiin. Auton omistajan mukaan huippukunnossa oleva 1930-luvun kulkupeli sopisi hyvin myös vähän pidemmillekin matkoille. Autovanhuksen kyydissä ei tylsyys pääse yllättämään.