Tällaisen uuden auton saat alle 20 000 eurolla – listasimme kaikki kauppojen halvimmat autot

Mistä löytyisi edullinen uusi auto?

Ei mikään helppo tehtävä varsinkaan Suomessa, jossa autovero pitää autojen hinnat korkeammalla kuin monissa muissa maissa.

Suomen autokaupoista löytyy kuitenkin suuri määrä uusia autoja, joiden lähtöhinta on alle 20 000 euroa. Ei toki halpa hinta sekään, mutta lähdetään liikkeelle siitä.

Halvimpien autojen hintatiedot käyvät ilmi Tieliikenteen tietokeskuksen autotietokannasta, johon on listattu kaikki Suomen autokaupoissa tällä haavaa myytävät autot. Erilaisia automalleja on 6 500, ja niistä noin viisi prosenttia maksaa alle 20 000 euroa.

”Nyt myynnissä on yhteensä 332 nimikettä, joiden verollinen hinta jää alle 20 000 euron”, liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo.

Nimikkeiden suuri määrä johtuu muun muassa siitä, että niiden joukkoon on laskettu esimerkiksi samojen automallien eri moottoriversioita.

Tästä taulukosta voit hakea kaikkia alle 20 000 euron autoja merkin perusteella (kaikki autot näet taulukosta jutun lopusta):

Halvin uusista autoista on 1,2 litran moottorilla varustettu viisiovinen Dacia Sandero, joka maksaa halvimmillaan euroa vaille kymppitonnin. Muualla Euroopassa hinta on vielä halvempi. Esimerkiksi Britanniassa Sandero maksaa uutena alle 6 000 puntaa (noin 6 760 euroa), Saksassa 6 890 euroa.

Dacia on brändätty selkeästi halpisautoksi ja yhtiön mainosvideoilla siitä puhutaan ”perus perus autona ilman mitään ylimääräisiä härpäkkeitä”.

Imago on saanut vahvistusta lehtien koeajoissa. Esimerkiksi Ilta-Sanomien koeajossa vuonna 2013 auton käsikäyttöinen ikkunaveivi lähti yllättäen irti. HS:n koeajossa autoa pidettiin kuitenkin konstailemattomana perusautona. Tänä vuonna uusia Sanderoita on rekisteröity Suomeen 140 kappaletta, mikä on paljon, jos verrataan toiseksi halvimpaan autoon, Renault Twingoon. Sitä on rekisteröity vain 54 kappaletta.

Tieliikenteen tietokeskuksen arvion mukaan viime vuonna noin 21 prosenttia Suomessa myydyistä uusista autoista maksoi alle 20 000 euroa. Lukuun ei ole laskettu autojen lisävarusteita, jotka nostavat kauppahintaa keskimäärin 10–15 prosenttia ja joita suurin osa ostajista hankkii autoonsa.

Toissavuoteen verrattuna edullisen hintaluokan autojen myynti kasvoi viime vuonna kahdella prosenttiyksiköllä. Trafin tutkimuksen mukaan myynnin kasvua selittää romutuspalkkiokokeilu, jonka puitteissa myytiin noin 4 700 uutta autoa, joiden keskimääräinen verotusarvo oli 20 700 euroa.

Aivan Suomen myydyimpien autojen joukkoon halvimmat autot eivät yllä. Tämän vuoden myydyimmät henkilöautot Škoda Octavia ja Nissan Qashqai ovat myyneet molemmat yli 4 000 kappaletta ja maksavat kumpikin halvimmillaan jonkin verran yli 20 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan autokauppa on hieman piristynyt Suomessa tänä vuonna.

Lokakuun lopussa uusia autoja oli rekisteröity 101 827 kappaletta, kun viime vuoden luku oli 91 897. Suosituimmat uudet henkilöautot Suomessa ovat keskikokoisia autoja ja katumaastureita.

Uusien myytyjen autojen keskihinta on noin 32 000 euroa.

Alla olevaan taulukkoon on listattu kaikki Tieliikenteen tietokeskuksen autotietokannasta löytyneet alle 20 000 euroa maksavat autot.