Koeajoimme Tesla Model X:n ja testasimme, miten haukansiipiovet toimivat ahtaassa parkkihallissa

Koeajossa

Model X on yli viisimetrinen ja nelivetoinen täyssähkökatumaasturi. Kuusipaikkaisena pelkästään etutavaratilaan mahtuu kahdet lastenrattaat. Istuimet on sijoitettu kolmeen riviin.

Muotoilu on erottuvaa. Falcon Wings -takaovet avautuvat poikkeuksellisesti, mutta niiden hyöty on rajallinen. Ilmanvastuskerroin on hyvä Cd-arvo 0,24.

Kiihtyvyys on todella vakuuttavaa. Kohuttu Autopilot-toiminto ajaa autoa puolittain itsenäisesti pitkiäkin toveja, kunhan kaistaviivat ovat näkyvissä ja käsiä käytetään välillä ohjauspyörällä. Vastuu autosta on silti aina kuljettajalla.

Koska raskaat akut on sijoitettu lattiaan, painopoiste on matalalla ja ajettavuus nautittavaa suuresta 2,5 tonnin omamassasta huolimatta. Peräti 22-tuumaisten pyörien vuoksi rengasmelu on huomattavaa mutta ei häiritsevää.

Kiihtyvyys sataan 3,4 sekuntia.

Huippunopeus 250 km/h.

Hinta: 174 535 euroa.

Kulutus (ilmoitettu): EPA-yhdistetty 24 kWh / 100 km sähkö.

Hiilidioksidipäästöt: 0 g/km.

Kilpailijoita: Ei suoria kilpailijoita. Lähimmäksi pääsee uudistunut Porsche Panamera e-hybrid.