Ari Karppinen kyllästyi ihmisten välinpitämättömyyteen ja kuvasi yli sata vaarallista pysäköintivirhettä

Ari Karppinen, 55, pysäyttää automme valkoisen auton viereen ja avaa ikkunan. Hän tööttää ja näyttää käsimerkein, että viereisen auton kuljettajan tulisi avata ikkuna.

Kuski avaa ikkunan. Karppinen huutaa:

”Meinaatko pysäköidä siihen?”

Kuski nyökyttelee.

”Miksi?”

Selkeää vastausta ei kuulu. Kuski näyttää hämmentyneeltä ja vähän pelästyneeltä.

Välikohtauksen jälkeen jatkamme matkaa. Karppinen pyörittelee päätään. Tällaista hän on nähnyt ihan liikaa viime kuukausien aikana: välinpitämättömiä autoilijoita, jotka pysäköivät aivan liian lähelle suojatietä.

Olemme lähteneet illan ajaksi Etelä-Helsinkiin tarkastamaan, kuinka yleistä sellainen toiminta on.

Karppinen lupaa, että yleistä on, ja hänellä on asiasta todisteet.

On olemassa pysäköintivirheitä, jotka ovat ärsyttäviä: pysäköit vaikkapa linja-autopysäkille, jolloin bussi ei pääse ottamaan asiakkaita asianmukaisesti kyytiin.

Sitten on pysäköintivirheitä, jotka eivät ole vain kiusallisia, vaan ihan oikeasti vaarallisia. Sellainen virhe on liian lähelle suojatietä pysäköiminen.

Lain mukaan auton täytyy olla viiden metrin päässä suojatiestä.

Tämä johtuu siitä, että kun toinen autoilija ajaa kohti suojatietä, hän pystyy havaitsemaan viiden metrin välin takia mahdolliset suojatien ylittäjät: jos auto on aivan suojatiessä kiinni, ei ole mahdollisuutta nähdä, onko joku ylittämässä suojatietä.

Lain mukaan tällaisessa tilanteessa suojatien ylittävän auton pitäisi pysähtyä suojatien eteen ennen kuin jatkaa matkaansa, mutta niin ei aina käy.

”Menin kerran suojatien yli tyttärieni kanssa, ja auto oli pysähdyksissä suojatien edessä. Sanoin mimmeille, että mä menen ensin, ja eiköhän sieltä taksi tullut kovaa vauhtia. Siinä sitten ihmeteltiin, että kumpi teki virheen”, Karppinen sanoo.

Hän on ottanut viimeisen kolmen kuukauden aikana työmatkallaan Etelä-Helsingin alueella aina valokuvan, jos on huomannut auton pysäköitynä liian lähelle suojatietä.

”En ole viitsinyt edes ottaa kuvia sellaisista rajatapauksista, tyyliin 3–4 metrin päässä olevista. Niitä on vaikka kuinka paljon.”

Silti kuvia on pitkälle toistasataa – siis muutaman neliökilometrin alueelta kolmen kuukauden ajalta.

Onko pysäköintikulttuuri ihan rappiolla?

Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo tilastoja.

Lokakuun aikana tänä vuonna suojatievirheestä on annettu 1 214 virhemaksua. Koko vuonna lokakuun viimeiseen päivään mennessä on annettu 9 481 virhemaksua suojatievirheestä.

Viime vuosina lukumäärät ovat heitelleet jonkin verran, mutta mitään selkeää laskevaa tai nousevaa suuntaa ei ole – paitsi tämän vuoden osalta, jolloin virhemaksuja on annettu selkeästi eniten.

Lokakuun loppuun mennessä virhemaksuja suojatievirheestä on annettu aiempina vuosina seuraavasti:

2015: 8 094 kpl

2014: 8 428 kpl

2013: 8 524 kpl

”Yllättävän piittaamattomia ihmiset tuntuvat olevan”, Kossila sanoo.

Hänkin sanoo, että suojatien eteen pysäköinti on virheistä moitittavin.

”Toki esimerkiksi asiaton invalidipaikalle ajo on moraalitonta, ja pysähtymiskiellon kohdalle pysäköiminen haittaa liikennettä, mutta suojatien eteen liian lähelle pysäköiminen on se kaikista eniten liikenneturvallisuutta vaarantava virhe”, Kossila sanoo.

Ajelemme Ullanlinnan, Punavuoren, Eiran ja Kaivopuiston alueella. Puolen tunnin aikana vastaan tulee kymmenkunta liian lähelle suojatietä pysäköityä autoa.

Eräs törkeä tapaus on Kaivopuistossa, kun Porsche Macan -auto on parkkeerattu aivan kiinni suojatiehen.

Karppinen astuu ulos. Porsche-kuski tulee paikalle, Karppinen jututtaa tätä hetken.

”Sanoin sille, että pääsit ihan lehteen. Oli aika hiljainen.”

Karppisen mukaan ihmiset vetävät kunnon pultit lähes aina, kun hän huomauttaa asiasta.

”Ne huutaa, että mikä v***n poliisi sä luulet olevasi.”

Osa tänä iltana nähdyistä virheistä on rajatapauksia, siinä 3–4 metrin päässä suojatiestä. Karppisen mukaan sellaisissa tapauksissa ei todennäköisesti saa sakkoja, vaikka pysäköinninvalvoja tulisi paikalle.

”Kyselin rakennusvirastosta, niin sieltä eräs tyyppi minulle lipsautti, että pysäköinninvalvojilla on joku karenssiraja, että rajatapauksista ei sakoteta. Kysyin, että mikä helvetin karenssi? Lakihan sanoo, että se on viisi metriä. Ei siinä pitäisi mitään tulkinnanvaraa olla”, Karppinen sanoo.

Kossilan mukaan mitään karenssirajaa ei ole, vaan viisi metriä on se, minkä mukaan mennään.

”Mutta ei valvojilla ole mittanauhaa mukanaan, vaan he arvioivat sen etäisyyden”, Kossila sanoo.

Lähdimme liikkeelle noin kuuden aikaan, koska iltaisin meno on Karppisen mukaan pahimmillaan.

”Mutta iltakahdeksan jälkeen se vasta villi länsi onkin, kun pysäköinninvalvonnan päivystys menee kiinni. Sitten vanhukset ja lapset ovat ihan vapaata riistaa.”

Kossilan mukaan pysäköinninvalvojat kyllä tekevät töitä pidempäänkin kuin iltakahdeksaan. Myös hän sanoo, että illat ovat pahimpia, koska silloin pysäköintitila alkaa loppua. Tämän vuoksi virheellisiin pysäköinteihin pyritään puuttumaan usein aikaisin aamulla.

”Ja kun pysäköinninvalvojat eivät ole töissä, poliisi valvoo myös pysäköintiä”, Kossila sanoo.

Myös monet kansalaiset ovat ottaneet valvojan toimen hoitaakseen. Helsingin rakennusviraston asiakaspalveluun tulee 9 000–10 000 valvontapyyntöä vuodessa. Keskimäärin asiakaspalveluun soitetaan siis väärinpysäköidystä autosta 26 kertaa vuorokauden aikana.

Moni varmaan ajattelee nyt, että pitäisi tämä Karppinen huolen omista asioistaan. Että mikä synnitön kyläpoliisi hän oikein luulee olevansa.

Ei Karppinen mikään pulmunen ole, hän sanoo. Pysäköintivirhemaksuja löytyy häneltäkin runsaasti.

Muttei yhtäkään siksi, että hän olisi pysäköinyt liian lähelle suojatietä.

”Minun mielestäni pitäisi olla pysäköintivirhe ja törkeä pysäköintivirhe. Että törkeästä saisi isommat sakot.”

Niin, voisiko niin olla?

Kossila ei tyrmää ajatusta. Sitä on itse asiassa yritetty ajaa läpi jo vuodesta 2005.

”Helsingin pysäköintipolitiikassa esitetään, että virhemaksun summa perustuisi virheen moitittavuuteen. Valiokunta lausui asiaan jotain ja asiaa on pidetty esillä, mutta ei se ole tähän päivään mennessä muuttunut”, Kossila sanoo.

Ilta on jo pimeä, ja Fredrikinkadulla valkoinen Ford on pysäköinyt ihan suojatien eteen.

Kyseessä on vilkas katu, ja vähän matkan päässä olisi tilaa lailliseenkin pysäköintiin. Ja vaikka ei olisikaan, auton voisi jättää vaikka kadulle, Karppinen sanoo.

”Se on herrasmiestaktiikka. Kun tietää, että pysäköi väärin, niin miksei voisi sitten jättää sitä autoa vaikka ajoradalle tai keskikorokkeelle? Se ei olisi vaarallista.”

Niin, miksei?

”Kai se on se, että on niin kiireinen ja tärkeä bisnestapaaminen tai jotain, ettei ehdi. Välinpitämättömyydestähän siinä on kysymys.”

Lopettelemme kaupunkikierrosta, ja peli on selvä: helsinkiläiset autoilijat eivät liiemmin välitä suojatiesäännöistä.

Tämän välinpitämättömyyden takia Karppinenkin ryhtyi dokumentoimaan asiaa. Ei hänellä ole omaa lehmää ojassa. Hän oli yksinkertaisesti kyllästynyt seuraamaan tilannetta.

”Mä olen vielä sen verran naiivi 55-vuotias ukko, että ajattelen, että yksi ihminen voi muuttaa vielä maailmaa. Ja mietin, että jos tälle asialle saa joskus jotain julkisuutta, niin on sitten ainakin todisteita.”