Volvon kuorma-autot ajavat jo ilman kuljettajaa – ”Emme usko, että moni jää työttömäksi”, Volvon pääjohtaja sanoo HS:lle

Volvo Group Ruotsalainen AB Volvo valmistaa kuorma-autoja, linja-autoja, maanrakennuskoneita ja merimoottoreita. Yhtiö kuuluu maailman suurimpiin raskaan liikenteen ajoneuvojen valmistajiin. Sillä on yli 100 000 työntekijää ja valmistusta 18 eri maassa. Volvo avasi juuri Vantaan Viinikkalaan uudet toimitilat. Kyseessä on Volvon historian suurin Suomen-investointi. Volvo henkilöautobisnes on nykyään kiinalaisen Geely-yhtiön omistuksessa.

Volvo Groupin pääjohtaja Martin Lundstedt poseeraa tottuneesti kuorma-auton ratissa Vantaan Viinikkalassa.

Raskaan ajoneuvon hytti onkin Lundstedtille luonteva paikka, sillä ruotsalainen Volvo Group on maailman toiseksi suurin kuorma-autojen valmistaja saksalaisen Daimlerin jälkeen.

Tällainen kuva kuorma-autofirman johtajasta voi kuitenkin jo pian olla vanhentunut, sillä Volvo Group panostaa vahvasti tulevaisuuteen, jossa kuorma-auto ei enää tarvitse kuljettajaa.

Jo nyt Volvon kuorma-auto tekee vaativia töitä ilman kuljettajaa kaivoksessa Ruotsin Kristinebergissä.

”Me johdamme tietä automaatioon. Teemme jo nyt testejä kaivossektorilla, ja pian jatkamme muilla alueilla kuten kaupunkien jätteenkeräyksessä”, Lundstedt sanoi, kun HS haastatteli häntä perjantaina Volvo Finlandin tiloissa Vantaalla.

”Joillain alueilla automaatio tulee nopeammin raskaaseen liikenteeseen kuin henkilöautoihin. Rajatuilla alueilla, jossa ei ole muuta liikennettä ja jossa liikennevirrat ovat ennakoitavissa, automatisoitu raskas liikenne on todellisuutta 3–5 vuoden päästä”, Lundstedt jatkoi.

Lundstedt on tullut Suomeen, koska Volvo Group on juuri tehnyt Vantaalle suuren investoinnin. Kehä III:n varrelle on avattu Volvon uusi toimipiste, joka muun muassa huoltaa Volvon kuorma- ja linja-autoja.

Kyseessä on Volvon historian suurin investointi Suomeen, Lundstedt kertoo, mutta ei paljasta tarkkoja rahasummia.

”Satoja miljoonia Ruotsin kruunuja”, hän sanoo.

”Tämä on meille tärkeä askel, koska Suomessa on kovat olosuhteet ja raskaimmat ajoneuvot. Jos me menestymme täällä, me menestymme myös Ruotsissa ja Euroopassa.”

Liikenne ja autoala ovat nyt suuren murroksen kourissa, kun lainsäätäjät vaativat autonvalmistajia panemaan autojensa päästöt kuriin. Volvo Groupin Lundstedt kuuluu Euroopan autonvalmistajien liiton ACEA:n johtohahmoihin ja hän julisti vuoden alussa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen autonvalmistajien tärkeimmäksi tavoitteeksi.

Siksi Volvo Groupkin panostaa vaihtoehtoisilla voimanlähteillä kuten sähköllä toimiviin busseihin ja kuorma-autoihin. Volvon täyssähköbussit ajavat jo Göteborgin julkisessa liikenteessä.

”Täysin sähköllä toimivat kulkuneuvot eivät ole tärkeitä vain päästöjen takia, vaan myös siksi, että ne aiheuttavat paljon vähemmän melua”, Lundstedt sanoo.

Ja tästä päästäänkin tulevaisuuden visioon, jota Lundstedtin johtama Volvo tavoittelee. Siinä vähäpäästöinen ja hiljainen raskas liikenne voi kulkea vaikka vuorokauden ympäri, koska teknologia korvaa kuljettajan, eikä teknologia tarvitse lepoaikoja niin kuin ihmiset.

Lundstedtin mukaan kaupungit suunnitellaan tulevaisuudessa aivan eri tavalla, koska liikenne automatisoituu ja päästöt sekä melutaso tulevat laskemaan.

”Pian olemme tilanteessa, jossa ihmisten ei tarvitse tehdä niin paljon yövuoroja, mutta me voimme silti tehdä tarvittavat työt. Automaatiolla voimme jo pian lisätä tuottavuutta tärkeillä aloilla, kuten kaivos- ja metsäteollisuudessa”, Lundstedt sanoo.

Maailman suurin alan toimija Daimler on jo tehnyt Yhdysvalloissa laajoja testejä, joissa pitkät rekka-autojen letkat ovat ajaneet ilman kuljettajan panosta. Daimlerin raskaan liikenteen operaatioita johtava Wolfgang Bernard on sanonut, että itseään ajavat robottirekat ovat laajasti liikenteessä paljon aikaisemmin kuin henkilöautot, jo ensi vuosikymmenellä.

Tämä tarkoittaisi kuorma-auton kuljettajien työnkuvan muuttumista. Ammattikuskien ohjastamat kuorma-autot ja rekat kuljettavat Euroopassa vuosittain yli 14 miljardia tonnia tavaraa. Jos tämä työ tehdään jatkossa robottien voimin, perinteinen kuljettajan ammatti katoaa

Lundstedt tosin huomauttaa, että Euroopassa on nyt pulaa kuljettajista, mikä osaltaan ajaa autoyhtiöitä hakemaan ratkaisuja autonomisista autoista.

”Emme usko, että moni jää työttömäksi. Tehtävät tulevat muuttumaan ja työt voivat myös tulla mielekkäämmiksi, kun robotit voivat hoitaa hankalia tehtäviä. Ihmisiä tullaan tarvitsemaan jatkossakin kuljetusalan tehtävissä”, hän sanoo.