Suojatielle pysäköityjä autoja kuvannut mies herätti keskustelun – kansanedustaja suunnittelee lakialoitetta sakon korotuksesta

Kerroimme lauantaina helsinkiläisestä Ari Karppisesta, jonka toiminta synnytti paljon keskustelua viikonlopun aikana.

Karppinen kyllästyi siihen, että ihmiset pysäköivät laittomasti ja vaarallisesti suojatien eteen. Karppinen ryhtyi ottamaan valokuvia näistä rikkeistä ja huomasi, että niitä tehdään jatkuvasti.

Karppinen perusteli kuvaamistaan näin:

”Mä olen vielä sen verran naiivi 55-vuotias ukko, että ajattelen, että yksi ihminen voi muuttaa vielä maailmaa.”

Ja kuinka ollakaan, ehkä asiat voivatkin muuttua.

Kansanedustaja Antero Vartia (vihr) suunnittelee nyt tekevänsä lakialoitteen siitä, että tällaisesta vaarallisesta pysäköinnistä saisi suuremman virhemaksun kuin vaarattomammasta pysäköintivirheestä.

Hän kertoi mielipiteensä Twitterissä:

”Mä olen laittanut avustajalleni jo viestin, että tästä voitaisiin tehdä lakialoite”, Vartia sanoo nyt puhelimessa.

Hän tarttui toimeen nimenomaan Karppisen innoittamana.

Vartian perustelut mahdolliselle lakialoitteelle ovat hyvin samanlaiset kuin Ari Karppisella.

”Jos pysäköi suojatien eteen, aiheutetaan ihan selkeästi vaaratilanteita. Jotta siihen voitaisiin puuttua paremmin, olisi hyvin perusteltua, että tuollaisesta vaarallisesta pysäköinnistä kirjoitettaisiin isompi sakko kuin vaikka siitä, että jättää pysäköintimaksun maksamatta”, Vartia sanoo.

Suojatiepysäköinnin ongelmien ratkaisuksi esitettiin sosiaalisessa mediassa ja HS:n kommenttipalstalla myös toista ratkaisua.

Moni on kysellyt, miksei suojatien eteen voisi vaikkapa maalata viiden metrin aluetta, jotta autoilijat tietäisivät, miten kauas suojatiestä auto on jätettävä. Vartian mukaan se ei ole riittävä ratkaisu.

”Olisi siitä varmaan jotain hyötyä. Mutta puolet vuodesta on aikaa, kun maalaukset eivät näkyisi. Ja jos katsoo kuvia niistä autoista, jotka pysäköivät vaarallisesti suojateiden eteen, niin kyllä he tietävät parkkeeraavansa laittomasti. He ovat välinpitämättömiä asian suhteen. Ne pienet, jotka eivät näy sieltä auton takaa, ovat suurimmassa vaarassa”, Vartia sanoo.

Mitä mieltä Helsingin kaupunki on liian lähelle suojatietä pysäköivistä autoilijoista?

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok) ei näe, että viiden metrin merkinnät olisivat välttämättä oikea tapa lähteä ratkaisemaan asiaa.

”Eiväthän ne näillä keleillä edes näy. Nyt on jo joitain alueita, joihin on maalattu parkkiruutuja sillä tavalla, että ne eivät ole lähempänä kuin viisi metriä”, Rautava sanoo.

Tällaisia parkkiruutuja on esimerkiksi Kasarmitorin läheisyydessä.

Entä voisiko virhemaksua korottaa suojatievirheestä?

”Se on tietenkin yksi konsti, mutta en ole sitä pohtinut vielä tarkemmin. Kysymyshän on siitä, miten saadaan tämä ympäristö mahdollisimman turvalliseksi – sekä siitä, miten saadaan liikkuminen myös joustavaksi”, Rautava sanoo.

Kunnallisen pysäköinninvalvojan Kaija Kossilan mukaan Helsingin pysäköintipolitiikassa virkamiehet ovat ehdottaneet tällaista virhemaksun korotusta suojatierikkeen yhteydessä, ja eduskunnassa valiokunnassa siitä on keskusteltu. Mutta asian on jäänyt vain keskustelun tasolle.

Asiasta on puhuttu jo pitkään.

Vuonna 2011 kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) esitti asiasta kirjallisen kysymyksen, ja silloinen oikeusministeri Anna-Maija Henriksson (r) perusteli virhemaksujen samansuuruisuutta näin:

”On järjestelmän selkeyden ja ennakoitavuuden vuoksi sekä rajanveto-ongelmien ja niistä seuraavien muutoksenhakujen välttämiseksi perusteltua, että maksu on sama rikkeen laadusta riippumatta.”

Mitä mieltä itse olet? Pitäisikö tiettyjä virhemaksuja korottaa?