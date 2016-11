Donald Trump ei saa enää ajaa – nämä luksusajoneuvot jäävät tulevan presidentin talliin

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ei enää saa hypätä auton rattiin, ainakaan julkisilla teillä.

Kysymys ei ole rattijuopumuksesta tai tolkuttomasta ylinopeudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että Yhdysvaltojen presidentti ei saa ajaa julkisilla teillä.

Myöskään varapresidentti ei saa ajaa julkisilla teillä.

Kysymys on turvallisuudesta. Salaisen palvelun porukalla – jotka presidenttiä kuskaavat – on koulutus suojella maan johtajaa kaikissa tilanteissa.

Sitä paitsi onhan liikenne muutenkin potentiaalisesti vaarallinen paikka, joten mahdolliset onnettomuusriskit lienee järkevää minimoida niin, että ammattilainen ajaa.

Presidenttikamppailun hävinneelle Hillary Clintonille ajokielto tuskin olisi ollut ongelma, sillä uutissivusto Bloombergin mukaan hän ei ole ajanut autoa kahdeksaantoista vuoteen.

Jotkut presidentit taas ovat olleet niin ihastuneita ajamiseen, että he ryhtyivät kiertämään säädöstä.

Esimerkiksi presidentti George W. Bush rakasti ajamista. Hän ajeli Texasissa omilla tiluksillaan pick-up-autollaan.

Myös Ronald Reagan ajoi tiluksillaan. Hän suosi nelivetoisia, erittäin riisuttuja ja ronskeja jeeppejä.

Molemmat republikaanit ovat varmasti tuoneet kannattajilleen iloa esittelemällä, kuinka he viihtyvät auton ratissa ja vieläpä hyvin amerikkalaistyylisillä, rajuilla autoilla. Autoilu on kuitenkin monelle kansalaiselle tärkeä osa yhdysvaltalaista identiteettiä.

Mutta mikäli Bushin ja Reaganin toiminnassa oli kyseessä imagonrakennus, samaa on tehnyt myös Barack Obama.

Forbes-lehden mukaan Obamalla oli aikoinaan pröystäilevähkö Chrysler 300CC-auto, mutta lähdettyään mukaan presidenttipeliin hän vaihtoi tämän auton Ford Escape Hybridiin. Se on hyvin hillitty cross-over-tyyppinen auto vihreällä imagolla.

Entä Trump?

Häneltä jää autotalliin monta hienoa autoa, kun hän tästä lähtien tulee taittamaan matkansa ”The Beast” -nimellä tunnetulla presidentin limusiinilla.

Gearheads.org-sivuston mukaan Trump omistaa ainakin seuraavat autot:

Mercedes-Benz SLR McLaren

Tätä urheiluautoa valmistettiin vain 370 kappaletta. Siinä on 617 hevosvoimaa ja se maksoi Yhdysvalloissa 450 000 dollaria, eli Suomessa todennäköisesti lähemmäs miljoona euroa.

Mercedes-Benz S600

Tämä luksusauto on 500-hevosvoimainen, limusiinimainen hemmotteluväline. Tämä auto oli varmasti hyvää harjoittelua presidenttiyttä ajatellen, sillä Trumpilla oli autossa todennäköisesti palkattu kuljettaja.

Rolls-Royce Silver Cloud

Lehtitietojen mukaan tämä oli ensimmäisiä autoja, joita Trump omisti. Malli on klassikko. Trumpin omistama Rolls-Royce on vuosimallia 1956. Kuvan Rolls-Royce on kuitenkin vuosimallia 1962. Sen omistaa suomalaismies, joka esittelee autoa videolla HS:n Autotallien aarteet -videoblogissa.

Rolls-Royce Phantom

Tämäkin on limusiinitason auto. Huhujen mukaan Trump viihtyi itsekin Rollsin ratissa, vaikka yleensä näihin palkataan kuljettaja. Yhdysvalloissa auto maksaa 500 000 dollaria, suomessa todennäköisesti noin miljoonan.

Chevy Camaro Indy 500 Pace Car

Chevrolet

Erittäin nopea, erittäin amerikkalainen. Autossa on samaa karkeutta ja viimeistelemättömyyttä, jota moni näkee omistajassaan.

Kullattu Orange County Chopper

Kyseessä on näyttävä moottoripyörä, joka on kullattu. Ylläolevassa Discoveryn dokumentissa kerrotaan Trumpille rakennetusta pyörästä lisää.

Cadillac Allante

Wikimedia Commons Sfoskett~commonswiki

Tämä auto ei ehkä vaikuta miljardöörin autolta, mutta se on eittämättä hyvää imagonrakennusta miehelle, joka esiintyy kansan ymmärtäjänä. Tosin tehokas tämäkin on 295 hevosvoimaisella moottorillaan.