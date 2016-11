Sähköautomarkkinoille lisää yrittäjiä – Jaguar esitteli ensimmäisen sähköautonsa, ja Fiskerkin vihjailee paluusta

Jaguar on esitellyt tällä viikolla Los Angelesin autonäyttelyssä uuden konseptiauton, joka toimii sähköllä.

Kyseessä on I-Pace-niminen auto. Se on Jaguarin ensimmäinen sähköauto koskaan. Esimerkiksi brittiläinen Autocar-sivusto kutsui sitä ”Jaguarin radikaalimmaksi autoksi 81 vuoteen”.

Jaguar (joka on osa Jaguar Land Rover -yritystä) on viime aikoina muutenkin laajentanut mallistoaan suuntiin, jollaisia siltä ei olisi osannut odottaa vielä joitain vuosia sitten. Se esitteli aiemmin tänä vuonna F-Pace-auton, joka on iso katumaasturi.

I-Pace auto tulee olemaan myös muotoilullisesti hyvin erilainen kuin mikään aiempi Jaguar.

Julkistettu konseptimalli on kuvien perusteella crossover-tyyppinen auto: ei ihan maasturi, muttei ihan farmari tai hatchback-mallinenkaan.

Hyvän kuvan auton segmentistä saanee siitä, että useat uutissivustot ovat kertoneet I-Pacen kilpailevan samoista asiakkaista, jotka ovat mieltyneet Teslan Model X -autoon. Koeajoimme Model X:n hiljattain, lue koeajo tästä.

Jaguarin hintaa ei ole vielä julkistettu, mutta mikäli se on samaa luokkaa kuin Teslan verrokissa, hinta kivunnee reilusti yli 100 000 euron ainakin Suomessa.

Jaguar lupaa suorituskykyistä autoa.

Toimintasäde tässä nelivetoisessa autossa on Jaguarin mukaan ajotavasta riippuen 350–600 kilometriä, ja akut saisi ladattua täyteen parissa tunnissa. Auto kiihtyisi nollasta sataan neljässä sekunnissa ja siinä olisi noin 400 hevosvoimaa.

Koska auton akut on sijoitettu sen pohjaan, Jaguar lupaa, että I-Pacessa on enemmän tavara- ja matkustustilaa kuin reilusti suuremmassa katumaasturissa F-Pacessa.

Auto tulee myyntiin vuoden 2018 puolivälin jälkeen, Jaguar lupaa.

Ennakkotietojen mukaan markkinoille saattaa tulla toinenkin samantyyppinen, luksusluokan tilava sähköauto. Fisker on nimittäin tekemässä paluuta, uutisoivat useat sivustot hiljattain.

Fisker on tuttu suomalaisille siitä, että sen aiempaa pistokehybridiauto Fisker Karmaa valmistettiin Suomessa Uudenkaupungin autotehtaalla, kunnes yritys meni konkurssiin.

Nyt Fisker – jonka nimi on nykyään virallisesti Fisker Inc. – on tekemässä paluuta EMotion-autollaan.

Kyseessä on hieman samantyylinen auto kuin Jaguarin I-Pace. EMotionissa tosin luvataan olevan jopa 650 kilometrin toimintasäde. Lisäksi ainakin sen konseptikuvissa näkyvät ovet, jotka avutuvat ylöspäin.

Fisker inc

EMotionin hinta asettuisi todennäköisesti suurin piirtein samaan luokkaan kuin Jaguarin I-Pacen, eli pitkälle yli 100 000 euron mennään tämänkin auton hinnassa.

Siitä ei vielä ole tietoa, milloin auto olisi tulossa myyntiin. Siinä saattaa mennä hetki, sillä auto ei ole vielä edes konseptivaiheessa, vaan siitä on julkistettu vasta kuvia.

Fisker Karman jalanjäljissä kulkee myös toinen autonvalmistaja, kiinalaisomisteinen Karma Automotive, joka on jo aiemmin esitellyt sähköautoaan.