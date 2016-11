IWL on rumankaunis DDR-kulkine – ihmissyöjäskootteri voi järkyttää herkimpiä katsojia

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopan valtasi skootteribuumi. Edullisille kulkupeleille oli kysyntää. Monet raskaaseen teollisuuteen aikaisemmin panostaneet yhtiöt etsivät maailmanpalon jälkeen keinoja jatkaa toimintaansa. Heinkel ja Piaggio ovat hyviä esimerkkejä tehtaista, joiden tuotanto oli aikaisemmin keskittynyt lentokoneisiin, mutta jotka 1940-luvun lopulla siirtyivät valmistamaan edullisia kulkupelejä tavalliselle kansalle. Varsinkin Piaggion luoma Vespa oli pääroolissa toisen maailmansodan jälkeisessä skootteri-innostuksessa.

Alalla riitti siis yrittäjiä, ja monenlaisia kyhäelmiä ilmestyi markkinoille. Myös itäsaksalainen IWL eli Industrie Werke Ludwigsfelde huomasi kansalaisten liikkumistarpeen. Yhtiön ensimmäinen skootterimalli Pitty valmistui vuonna 1955. Seuraavana vuonna DDR tuotti maailmaan mallin SR 56 Wiesel ja vuonna 1959 ilmestyi kaupunkipyörä mallinimeltään SR 59 Berlin. Kaikki IWL:n skootterit olivat nykyihmisen silmin katsottuna kömpelösti muotoiltuja, mutta kansalaisille kulkupelit kelpasivat.

Vuonna 1963 oli vuorossa malli TR 150 Troll. Troll oli varsin mielenkiintoinen valinta kulkupelin nimeksi. Trollit olivat skandinaavisessa mytologiassa rumia olentoja, jotka mielellään tappoivat ja söivät ihmisiä. Laadullisista puutteista ja kyseenalaisesta nimivalinnasta huolimatta kauppa kävi, eikä yksikään IWL Troll tiettävästi syönyt ketään. IWL:n skootterivalmistus tuli tiensä päähän vuonna 1964.

Järvenpääläinen Jami Rauhala omistaa päitä kääntävän kulkupelin. Laite kantaa nimeä IWL Troll. Skootteri on vuosimallia 1964 ja siinä on kompakti 125-kuutioinen, Kiinassa valmistettu Wanda Motorsin moottori.

Rauhala ei itsekään luonnehdi kulkupeliään kauniiksi, mutta jotain puoleensavetävää rumiluksessa on. "Kaunis ja kaunis. Sehän on katsoja silmässä." Mies ei ole tehnyt kulkupelillään pitkiä reissuja. Ajot ovat olleet lähinurkissa pyörimistä. Pyöräänsä Rauhala on parannellut pikkuhiljaa muiden kiireiden ohessa.

Pitempiä matkoja varten Rauhalan tallissa majailee hieman eri kaliperin kulkupeli. "On mulla tuolla yksi Harrikka. Sillä on tullut tehtyä poikien kanssa reissua." Pisin matka suuntautui Yhdysvaltoihin vuonna 2015. Ajoreitti kulki Kaliforniasta Floridaan ja hauskaa oli.

Seuraavankin Amerikan-matkan suunnittelu on jo aloitettu. Voisiko matkalle lähteä Harley-Davidsonin sijaan DDR:n kulkupelillä? Asia ei jää epäselväksi. Kielteinen vastaus tulee motoristin suusta ennen kuin kysymystä ehtii kunnolla saada loppuun.