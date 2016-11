Autoalan jättinäyttely pyrkii muuttamaan auton ostamisen kulttuuria – näin järjestäjä rukkaisi autoveroa

Fakta Näin varaat koeajon ja muita messutärppejä Auto 2016 -näyttelyssä voi koeajaa lähes 200 uutta autoa. Koeajon voi varata tapahtuman verkkosivuilla etukäteen päivän kahdelle ensimmäiselle tunnille eli kello 10–12. Muut koeajot varataan paikan päällä. Koeajoja voi varata henkilöä kohden enintään viisi per päivä. Messutärppejä lauantaille ja sunnuntaille: Automuotoilun ammattilaiset ja opiskelijat kertovat autojen muotoilusta. Ruosteeneston myytit. Asiantuntija avaa autojen ruosteenestoon liittyviä myyttejä. Yritä ajaa päin seinää. Testaa Subarun EyeSight-järjestelmää, joka ehkäisee törmäyksiä automaattisella hätäjarrutuksella. Testaa Land Roverin osastolla, miten uudet autot selviävät haastavissa olosuhteissa. Tarkemmat aikataulut osoitteessa www.auto2016.fi.

Älä hämmästy, jos näet viikonlopun aikana Helsingin liikenteessä poikkeuksellisen paljon uudenkarheita autoja.

Ne ovat todennäköisesti lähteneet koeajoille Helsingin Messukeskuksesta, jossa järjestetään viikonloppuna valtava autonäyttely, Auto 2016.

Vastaavaa näyttelyä ei ole ollut aikaisemmin Suomessa, kertoo näyttelyn järjestäjiin kuuluva Tero Kallio. Hän johtaa Suomen automaahantuojien ja -teollisuuden etujärjestöä Autotuojat ry:tä. ”Viikonlopun aikana ajetaan meidän arvioidemme mukaan tuhansia koeajoja”, hän sanoo.

Koeajettavina on uusia autoja yli kahdeltakymmeneltä automerkiltä, yhteensä lähes 200 autoa. Monia näyttelyn autoista ei ole aiemmin nähty Suomessa. Sellaisia ovat esimerkiksi Renaultin uusi sähköauto Zoe ja Toyotan yllättävä katumaasturi CH-R.

Alla olevassa kuvagalleriassa ovat esillä kaikki autonäyttelyn uutuudet, jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa esillä Suomessa:

Autoalalle uuden autonäyttelyn järjestäminen on ollut suuri ponnistus, Tero Kallio kertoo.

Näyttely järjestetään hetkenä, jona autoilu ja liikenne ovat keskellä murrosta. Tulossa on sähköautoja, robottiautoja ja uudenlaisia autoilupalveluita. Autoilun tulevaisuutta käsitellään messuilla monissa paneelikeskusteluissa, mutta ennen kuin päästään tulevaisuuteen, autonvalmistajat yrittävät saada messuilla kaupaksi nykyhetken autoja.

Kallion mukaan autonäyttelyn tavoitteena on tuoda Suomeen uudenlaista auton ostamisen kulttuuria.

”Suomesta on puuttunut kulttuuri, että lähdetään messuille ostamaan autoja. Tätä haluamme tuoda Suomeen. Nyt autoja voi aidosti ja helposti vertailla rinta rinnan vaikka yhden päivän aikana. Ei tarvitse juosta autokauppojen välillä”, hän sanoo.

Jos messuilta löytää mieleisensä auton, siitä voi tehdä kaupat vaikka heti, Kallio sanoo.

”Vastaavan näyttelyn aikana Brysselissä on parhaina vuosina rekisteröity jopa satatuhatta uutta autoa, mikä tarkoittaa noin 20:tä prosenttia kaikista rekisteröinneistä.”

Luku on hurja, jos sitä vertaa Suomeen. Ennusteiden mukaan Suomessa myydään tänä vuonna 116 000 uutta henkilöautoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Silloin uusia henkilöautoja rekisteröitiin 108 821.

Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä Suomessa myytiin lähes 150 000 autoa vuodessa.

Autoalan edunvalvojana Kallion tehtävänä on vauhdittaa uusien autojen myyntiä, ja hän väittää tietävänsä, miten autokauppa Suomessa saataisiin nousuun. Hyppäsimme Tero Kallion autokyytiin autonäyttelyn alla ja kysyimme, miten temppu tehtäisiin. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jukka Gröndahl HS;Kimmo Taskinen HS

Kallio harppoo eteenpäin parkkihallissa Helsingin keskustassa. On marraskuun ensimmäinen viikko, ja automiehen puhelin soi jatkuvasti. Sieltä soittelevat automaahantuojien edustajat, messujen kutsuvieraat ja tapahtumajärjestäjät.

”Hirveä määrä säätämistä, mutta hyvältä näyttää”, hän sanoo ja hyppää parkkihallissa odottavaan hopeaan katumaasturiin.

”Olisi hyvä, jos kuvissa ei näkyisi auton merkkiä”, Kallio sanoo ja naurahtaa.

Hän ei voi autoalan lobbarin roolinsa takia ottaa julkisesti kantaa minkään automerkin puolesta. Tosin Hyundai-merkkinen katumaasturi on nyt lainassa Kallion työkaverilta.

Kallio starttaa auton ja ottaa suunnan kohti Messukeskusta, jossa näyttelyn valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Autonvalmistajat ovat saaneet omat alueensa suuresta messuhallista, ja koeajoreitti on lyöty lukkoon. Noin 8,4 kilometrin lenkillä ajetaan viikonlopun aikana tuhansia koeajoja, mikä on sen luokan logistinen haaste, että reittiä on pitänyt rukata pariin otteeseen uusiksi.

Matkalla Kallio alkaa bongailla liikenteestä autoja.

”Olen automies ihan siviilissäkin, joten tarkkailen kaikkia autoja. Oho, tuossa on uusi Bentley Continental GT”, hän sanoo.

Linjakas Bentley on auto, jota iltapäivälehdistössä tavataan kuvata sanalla ”öky”. Sellaisia ei kauhean paljon Suomen liikenteessä näy, ja Kallio tietää miksi. Samasta syystä Suomessa myydään vähemmän myös tavanomaisempia uusia autoja, Kallio sanoo. Syy on tietenkin autovero, ensimmäinen Kallion teeseistä autokaupan uudistamiseksi.

Autovero uusiksi

Katumaasturi kiitää Sörnäisten rantatietä, jonka varrella seisoo autoja parkissa.

”Tuolla parkkipaikalla on esimerkiksi A-koppainen Opel Vectra 90-luvun alusta. Se on 25 vuotta vanha auto, ja siitä päästään siihen, että meidän autojen keskimääräinen romutusikä on yli 20 vuotta. Ja se on ongelma. EU:ssa se on 15 vuotta.”

”Suomalainen toki pitää autostaan parempaa huolta kuin vaikkapa espanjalainen, mutta vanhat autot ovat liikenneturvallisuus- ja ympäristöriski”, hän jatkaa.

Kallion mukaan uuden auton ostaminen on Suomessa suurempi taloudellinen ponnistus kuin esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa tai Italiassa.

”Kyllä minä autoveron syyksi tämän laittaisin”, hän sanoo.

Mitä Kallio tekisi Suomen autoverolle?

”Meidän pitäisi siirtyä jollain aikavälillä käytön verottamiseen. Kun auto on paikallaan, siitä ei synny päästöjä, eikä sitä ole syytä verottaa. Periaate voisi olla: jos ajat, niin maksat. Autovero on Suomessa kuitenkin vähän kuin kateusvero. Auto ei ole mikään ylellisyyshyödyke, vaan liikkumisväline, perusoikeus”, Kallio sanoo.

Autoilun uudet palvelut

Suomen hallitus on panemassa autoilua ja liikennettä uusiksi Liikennekaari-hankkeessaan.

Sen myötä hallitus kaavailee muun muassa autoilijoille langetettavia tiemaksuja. Hallituksen näkemyksen mukaan autoilijat voisivat ostaa yksityisiltä operaattoreilta erilaisia autoilupaketteja tarpeidensa mukaan. Hallituksen ajatuksen voi kiteyttää samoin kuin Kallio kiteytti haaveensa autoverosta: jos ajat, niin maksat.

Kallio suhtautuu hallituksen suunnitelmiin ”uteliaan positiivisesti”.

”Näen siinä mahdollisuuden siirtää verotuksen painopistettä auton hankinnasta auton käyttöön. Jos tällainen operaattorimaksu tulee, on selvää, että sen pitää mahdollistaa auton käyttö myös pienituloisille. Pihtiputaan mummon tulee päästä kauppa- ja lääkärireissuille niin, että hinta ei muodostu esteeksi”, Kallio sanoo.

Kallio uskoo, että uudessa mallissa autoilun hinta voisi vaihdella vuorokaudenajan mukaan.

”Jos ajetaan aamukahdeksalta keskustassa, kilometrin hinta voi olla vähän korkeampi kuin silloin, jos ajetaan Kainuun kairalla keskellä yötä.”

Hallituksen kaavailuissa uudistukset voisivat tulla voimaan jo vuonna 2018. Kallio pitää aikataulua liian kunnianhimoisena.

”En usko, että siihen päästään.”

Ovatko sähköautojen lupaukset liikaa?

Suuret autonvalmistajat ovat tänä vuonna esitelleet runsaasti uusia sähköautoja. Niitä on paljon esillä myös viikonlopun autonäyttelyssä.

Sähköautojen asema tulevaisuuden autoina on vahvistunut tänä vuonna, kun esimerkiksi Saksan kaltaiset maat ovat päättäneet tukea sähköautojen ostoa ja harkitsevat polttomoottoriautojen myyntikieltoja.

Kallion mukaan sähköautoista intoilu on mennyt jo hieman yli.

”Se on hieno konsepti, ja niitä tarvitaan, jotta pääsemme päästöissä alaspäin. Mutta toivoisin hieman malttia idealismiin. En kannata polttomoottorien kieltämistä, koska meillä on esimerkiksi Suomessa saatavilla hienoja biopolttoaineita. Julkiseen keskusteluun mahtuu vain yksi messias, joka pelastaa maailman, ja nyt se on sähkö. Jos nyt päätämme keskittyä vain yhteen tekniikkaan, kuten sähköön, saatamme jossain vaiheessa huomata, että se olikin huono idea.”

Kallion mukaan sähköauto on kuitenkin esimerkiksi suurkaupungeissa ylivertainen päästöjen kitkijä. Ongelmiakin silti löytyy.

”Sähköautojen kierrättäminen on kallista. Lisäksi sähköä tuotetaan kivihiilellä monissa maissa, mistä syntyy yhtä lailla päästöjä”, Kallio sanoo samalla kun hän ajaa autolla Messukeskuksen parkkikompleksiin.

Autoala elää Kallion mukaan nyt suurinta murrosta sitten 1900-luvun alun, jolloin Henry Ford käynnisti autojen liukuhihnatuotannon. Hän kuitenkin uskoo, että vaikka autoista tulisi itseään ajavia päästöttömiä robotteja, ihmiset haluavat tulevaisuudessakin omistaa auton. Ja nähdä niitä automessuilla.

Auto 2016 Helsingin Messukeskuksessa 18.–20. marraskuuta, klo 10–19. Liput ovelta: Aikuiset 18e/hlö, lapset, eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11e/hlö