Koeaja satoja autoja tai yritä törmätä esteeseen – 10 tärppiä viikonlopun automessuille

1. Testaa suomalaisten suosikkimerkin iso maasturi: Skoda Kodiaq

Scoda Octavia on suomalaisten suosikkiautomalli ainakin myyntilukujen perusteella. Katumaastureiden myynti taas kasvaa jatkuvasti. Jos siis laskee yhteen Skodan ja maasturin, kyseessä saattaa olla Suomessa erittäin suosittu auto. Kookas ja sisältä jopa yllättävän tyylikäs Kodiaq ei ole vielä hinnoiteltu, mutta osaston esittelijä arvioi hintojen alkavan 30 000 eurosta. Se ei ole kova hinta näin isosta autosta. Esimerkiksi jalkatilat takapenkillä ovat peräti ylelliset.

Juhani Niiranen / HS

Alun perin tšekkiläisen Skodan osastolla on myös Skoda-baari, jossa tarjoillaan tšekkiläistä olutta, virvokkeita ja syötäväksi muun muassa Praha-dog, sekä onnenpyörä, jossa voi voittaa tavaraa.

2. Yritä törmätä Subarulla

Subaru esittelee messuhallin ulkopuolella automaattista hätäjarrutustekniikkaansa. Käytännössä kokeilija istuu kuskiksi ja viereen istuu kouluttaja. Sitten ajetaan eri nopeuksilla estettä kohti, ja automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ottaa esteen lähellä homman haltuunsa. Järjestelmä on monien asiantuntijoiden mukaan ihan oikeasti turvallisuutta parantava ja hyödyllinen, ja sen pystyy kokemaan hyvin kouriintuntuvasti, kun sitä kokeilee itse – tosin näin turvallisissa olosuhteissa aavemainen äkkijarrutus pistää lähinnä naurattamaan.

3. Näe sähköautojen tulikoe: Renault Zoe (ja hauska Twizy)

Juhani Niiranen / HS

”Tämä on sellainen auto, että sen on tarkoitus muuttaa koko peli”, sanoo Renaultin osaston esittelijä. Hän tarkoittaa sitä, että Renault Zoe saattaa oikeasti olla ensimmäinen täyssähköauto, josta tulee runsaasti myyvä volyymimalli. Toimintasäteeksi tälle pienelle perheautolle luvataan 400 kilometriä, ja hintaa on reilut 36 000 euroa. Auto ei ole mikään luksusmenopeli ulkonäkönsä tai sisätilojen perusteella, mutta se saattaa osoittautua hyvin käytännölliseksi ja ennen kaikkea järkeväksi autoksi. Se on paljon sanottu sähköautosta. Tähän asti ne ovat sopineet lähinnä heille, joilla on varaa maksaa ja tinkiä pitkistä ajomatkoista.

Juhani Niiranen / HS

Teinille voi ostaa kaksipaikkaisen, perin hauskan oloisen sähköautomopo Twizyn. Hitaampi mopomalli tästä ”autosta” maksaa 12 600 euroa ja B-kortin vaativa, 80 km/h menevä kehätiekelpoinen malli maksaa 13 990 euroa. Jos haluaa ajaa talvella, pitää maksaa tosin hieman enemmän: ovet ovat tässä ”autossa” lisävaruste.

4. Aja simulaattorilla

Mazdan maahantuonti on tuonut messutiloihin kaksi järeää rata-ajosimulaattoria, joita saa kokeilla ilmaiseksi. Ajaminen on törkeän hauskaa ja realistisen oloista, sillä simulaattorissa ei katsota vain eteen, vaan maisema liikkuu myös ”sivuikkunoissa”. Rattikin tärisee. Jos haluaa, kartanlukuapua saa 16-vuotiaaltata Suvi Jyrkiäiseltä, joka hengailee osastolla. Hän on mahdollisesti tuleva kilpa-ajotähti: Jyrkiäinen voitti tänä vuonna vuoden paras tulokaskuski -palkinnon Mazdalla FTCC-ratasarjassa.

5. Koe jännittävä crossover: Toyota CH-R

Juhani Niiranen / HS

Katumaastureiden myynti kasvaa, mutta ehkä vielä nopeammin ovat yleistyneet tällaiset crossover-mallit. Toyota CH-R on crossover-auto heille, jotka haluavat erottautua Nissan Qashqaiden seasta. CH-R:n muotoilu on nimittäin melkeinpä raflaavaa, mikä on paljon sanottu Toyotasta, tuosta automaailman harmaasta pragmaatikosta. Hintaa autolla on varusteista riippuen noin 35 000 euroa.

6. Bongaa Suomessa tehty auto: Mercedes-Benz GLC

Juhani Niiranen / HS

Tämä auto on pian osittain kotimainen, sillä Valmet Automotive ryhtyy valmistamaan tätä noin 70 000 euron Mercedes-maasturia Suomessa.

7. Mene metsään

Land Roverin osastolla pääsee kokeilemaan, miten uudet autot selviävät haastavissa olosuhteissa, eli tarjolla on kuoppaista meininkiä.

8. Sukella muotojen saloihin

Monien mielestä autoissa kiinnostavinta ei ole polttoaineenkulutus, teho tai nopeus, vaan se, miltä auto näyttää. Muodoista kiinnostuneille tarjolla on lauantaina ja sunnuntaina esitys, jossa automuotoilun ammattilaiset ja opiskelijat kertovat autojen muotoilusta. Esitys pidetään Auto Stage -nimisellä lavalla, ja siellä on paljon muutakin ohjelmaa päivän ja illan mittaan, esimerkiksi paneelikeskusteluja, musiikkiesityksiä ja tietoiskuja.

9. Aja!

Koeajettavina on uusia autoja yli kahdeltakymmeneltä automerkiltä, yhteensä lähes 200 autoa. Koeajon voi varata tapahtuman verkkosivuilla etukäteen päivän kahdelle ensimmäiselle tunnille eli kello 10–12. Muut koeajot varataan paikan päällä. Jos auto miellyttää, siitä voi tehdä kaupat saman tien.

10. Ihaile

Vaikka messujen pääpointti on autokauppojen tekeminen, on hauskaa, että mukana on myös näitä satojen tuhansien eurojen arvoisia leluja. Harmillisesti suurinta osaa kalleimmista autoista ei pääse koeajamaan.

Ihailla voi esimerkiksi näitä (ja istuakin niihin saa):

Juhani Niiranen / HS

Mercedes-AMG GT

Juhani Niiranen / HS

Lotus Evora 400

Juhani Niiranen / HS

Porsche Carrera GT

Juhani Niiranen / HS

Mercedes-Benz SLR ja Mercedes-Benz SLS

Auto 2016 Helsingin Messukeskuksessa 18.–20. marraskuuta, klo 10–19. Liput ovelta: Aikuiset 18e/hlö, lapset, eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11e/hlö