Sadat autot saavat kyytiä uudenlaisilla automessuilla – HS koeajoi Jaguarin ja hyppäsi Kia Optiman kyytiin

Fakta Satoja autoja Auto 2016 -tapahtumassa on esillä lähes 300 autoa. Lisäksi lähes 200 autoa on koeajettavina. Näytteilleasettajia on 80, ja näyttelyneliöitä 16 501. Tapahtuman uutuus ovat koeajot, joita tehtiin perjantaina 650 kappaletta. Perjantaina ensisijaisesti automessuille tulleita kävijöitä oli 6000

Kun 550-hevosvoimaisen Jaguar F-typen käynnistysnappia painaa, alkaa naurattaa. Moottorin murina on sen verran muikea.

”Nyt polkases vähän kaasua, otetaan vähän ääninäytettä”, sanoo Jaguaria koeajattava Minna Sillankorva.

”Hahhah! Eikös ole? Tässä on fiilistä”, Sillankorva sanoo.

Lähdemme Auto 2016 -tapahtuman koeajohallista Helsingin messukeskuksesta kohti Tuusulan väylää, jolla saa viimein kaupunkiajon jälkeen painaa vähän kaasua. Kiihtyvyys on repivää.

Tämän koeajolenkin ajavat sadat tai mahdollisesti jopa tuhannet ihmiset viikonlopun aikana.

Tervetuloa Auto 2016 -tapahtumaan, joka mainostaa olevansa aivan uudenlainen autoalan tapahtuma Suomessa.

Lauantaina jo vähän kello kymmenen jälkeen messuhallissa alkaa olla kiitettävästi porukkaa. Asiakaskunta on hyvin miesvoittoista.

Porukka ihmettelee autoja, jututtaa esittelijöitä ja istuutuu autoihin. Aina välillä joku painaa vahingossa tööttiä, ja messuhallissa törähtää.

Jokaisella automerkillä on oma osastonsa, mutta perjantaina vuoden auto -tittelin voittaneella Volvolla ei ole osastoa ollenkaan. Se johtuu siitä, että Volvolla on oman tehtaan kielto osallistua mihinkään muihin automessuihin kuin Shanghain, Detroitin ja Geneven automessuille.

Sentään yksi Vuoden autoksi valittu V90 on saatu raahattua paikan päälle. Kovin näyttävästi se ei tosin ole esillä, pikemminkin piilossa erään nurkan takana.

Joillakin merkeillä näyttelymallisto on suurempi kuin toisilla. Esimerkiksi BMW:llä on näytteillä vain pari autoa. Mercedes-Benzin kokoelma taas on verrattain suuri, ja koeajoautojakin on kolmetoista kappaletta.

”Eilen jouduttiin myymään koeajoissa eioota illalla, kun kysyntä oli niin kovaa”, sanoo Mercedeksellä koeajovarauksia kirjaava Hannele Nyman.

Niin, ne koeajot. Ne ovat Auto 2016 -tapahtuman uutuusjuttu.

Joko ennakkoon tai paikan päällä varaamalla pääsee ajamaan noin 20 minuutin pituisen lenkin, joka sisältää pääosin kaupunkiajoa sekä pätkän Tuusulan väylää.

Koeajolle odotetaan aidatulla alueella messuhallissa, ja sovittuun aikaan merkin edustaja ottaa kopin koeajajista ja lähtee mukaan kyytiin.

Akseli Valmunen / HS

Riku Mäntsäri ja Joona Kättö ovat tulleet testaamaan Kia Optiman pistokehybridimallia.

”Parin vuoden sisällä saattaa olla autonvaihto edessä, ja Optima saattaisi olla hyvä vaihtoehto”, ratin taakse istuva Mäntsäri sanoo.

Apukuskin paikalla istuu Kiaa koeajattava Jesse Hiltunen, joka selittää, mitä mistäkin napista tapahtuu. Sitten lähdetään liikkeelle.

Hiltusen mukaan koeajoruljanssi on mennyt hyvin, joskin kiireisimpään aikaan perjantaina päivällä oli kuulemma hieman ruuhkaa.

Mäntsäri ja Kättö ovat ainakin tyytyväisiä omaan kokemukseensa. Odotusaikaa ei ollut montaa minuuttia, kun kaksikko oli varannut koeajon ennakkoon.

Parinkymmenen minuutin koeajolenkin jälkeen ostopäätöstä ei vielä synny. Mutta tyytyväiseltä Mäntsäri vaikuttaa.

”Oli oikein mukava auto”, hän sanoo.

Jotkut autot ovat näyttelyssä selvästi suositumpia kuin toiset.

Esimerkiksi suomalaisten suosikkimerkki Skodan osastolla pyörii todella paljon porukkaa, nimenomaan uutuusmalli Kodiaqin ympärillä. Moni haluaisi varmaan tehdä kaupatkin, mutta valitettavasti Kodiaqille ei ole vielä ilmoitettu hintaa.

Niitä kauppoja on kyllä tehty jo jonkin verran, kertoo Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Kokonaismäärät eivät olleet vielä lauantaina päivällä tiedossa, mutta osastoilta on kerrottu, että autot ovat vaihtaneet omistajaa.

”Jo eilen aamulla kun oli tunnin ollut tapahtuma auki, kuulin, että ensimmäinen kauppa oli tehty”, Kallio sanoo.

Tavallisempien autojen lisäksi nähtävillä on myös superautoja, mutta isoa osaa niistä ei tavallinen tallaaja pääse hypistelemään. Luxury Collection -nimisen alueen ympärillä menee nimittäin köysiaita, ja vain kutsuvieraat pääsevät testaamaan, miltä tuntuu istua vaikkapa Ferrarissa tai Maseratissa.

Ja ei, näitä autoja ei pääse koeajamaan.

Muutakin puuhattavaa kuin autojen kyttäämistä täällä voi tehdä. Esimerkiksi Mazdan osastolla saa ajaa ratasimulaattorilla ja Auto Stage -nimisellä alueella on jos jonkinlaisia esityksiä musiikista tietoiskuihin.

Akseli Valmunen / HS

Kello kaksitoista esityksensä lavalla aloittaa Anna Abreu. Se vetää hyvin porukkaa, mutta penkeillä istuva, pääasiassa keski-ikäinen yleisö ei ole siitä riehakkaimmasta päästä.

Lauantaipäivään mennessä Auto 2016 -tapahtuma on sujunut Messukeskuksen tiedottaja Teija Armannon mukaan hyvin.

”Perjantaina oli 6 000 ensisijaisesti autotapahtumaan tullutta kävijää, ja tänään lauantaina kävijöitä tulee olemaan vielä selkeästi enemmän. Yleensä lauantai on tällaisissa tapahtumissa se kaikkein vilkkain päivä, ja perjantai hiljaisin”, Armanto sanoo.

Koeajoja järjestettiin perjantaina 650 kappaletta, ja niitäkin tulee todennäköisesti olemaan lauantaina ja sunnuntaina vielä enemmän.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma on ainakin tähän mennessä mennyt hyvin, sanoo Autotuojien Kallio.

”Huomaa, että on ollut tilausta tällaiselle uudenlaiselle tapahtumalle. Kiinnostaa ne autot ja koeajot selkeästi”, Kallio sanoo.

Vuoden auto kisa meni muodolliseksi

Volvo V90 ja S90 voittivat Vuoden auto -äänestyksen Suomessa.

Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan voitto ei ollut mikään valtava yllätys.

”Olihan Volvo yksi ennakkosuosikeista. Mutta kisa oli lopulta erittäin tasainen.”

Kallio nostaa etenkin Volvon onnistuneen muotoilun yhdeksi tärkeäksi voittoon johtaneeksi syyksi.

”Se on sisältä ja ulkoa hyvin onnistunut muotoilullisesti. Siinä on tiukka skandinaavinen design-linja. Se on niitä suurimpia tekijöitä tässä voitossa.”

Volvo jätti finaalissa taakseen muun muassa Seat Atecan, Mercedes-Benzin E-sarjan ja Alfa Romeo Giulian. Valinnan tekivät Auto- ja liikennetoimittajien 122 jäsentä.

Kriteerinä valinnalle on Auto- ja liikennetoimittajien mukaan rahalle saatava vastine, jonka jokainen tuomari määritteli itse.

Viime vuonna vuoden autoksi valittiin Opel Astra. Se on huomattavasti halvempi auto kuin Volvo, jonka hinta on lähellä 50 000 euroa.

Volvo ei siis ole läheskään kaikkien ihmisten saatavilla, mutta silti se valittiin vuoden autoksi.

”Hinta ei estänyt Volvon voittoa. S90 ja V90 edeltäjämallit S80 ja V70 ovat olleet kuitenkin suosittuja taksiautoja ja etenkin V70 on ollut myös perheautona suosittu. Lisäksi näiden Volvojen lähtöhinta on kuitenkin reilusti alle 50 000 euroa, joten se on työsuhdeautomarkkinoilla vahva.”

Volvossa voi tosiaan olla myös vastinetta näinkin isolle rahalle, sillä käytännössä kaikki ulkomaisetkin automediat ovat suitsuttaneet autoa todella paljon koeajoissaan.

Onko vuoden auto tittelillä sitten mitään merkitystä?

”Kyllä mitä eilen juttelin Opelin (viime vuoden voittajamerkki) ihmisten kanssa, niin, kyllä heillä oli myynti kasvanut. Ei se tietenkään pelkästään voitosta johdu, mutta kyllä tällainen titteli tukee myyntiä ja antaa huomioarvoa”, Kallio sanoo.