Öljy-yhtiö varoittelee auton pesun ympäristöriskeistä – ”Yksittäistapauksissa ei ole ongelmaa”, rauhoittelee ympäristötarkastaja

Yli neljäsosa autoilijoista pesee autonsa kotipihalla, vaikkei saisi.

Näin suomalainen öljynjalostusyhtiö Neste otsikoi tiedotteensa, jonka tarkoituksena on kertoa auton pesun ympäristöhaittojen lisäksi myös Nesteen omista autopesuloista.

Nesteen toteuttaman kyselyn mukaan 27 prosenttia autoilijoista pesee autonsa yhä kotona tai mökillä huoltoaseman tai autopesulan sijaan. Tästä aiheutuu yhtiön mukaan ”ympäristöseikkoja”.

Öljy-yhtiö viittaa ympäristönsuojelumääräyksiin, joiden mukaan autoa ei saisi säännöllisesti pestä kotipihalla edes vedellä ja saippualla eikä koskaan liuotinpesuaineilla.

Näin todella on, sillä esimerkiksi Helsingissä toistuva auton pesu on sallittu ainoastaan pesutarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. Satunnainen pesu kotipihalla, vaikkapa kerran kuukaudessa, on kuitenkin sallittua. Silloin pesuvedet tulee imeyttää maahan.

”Esimerkiksi hiekkapihaan tai nurmialueeseen, mihin vesi imeytyy. Silloinkin on käytettävä mietoja pesuaineita, ei mitään liuotinpohjaisia, voimakkaita pesuaineita”, sanoo Helsingin ympäristökeskuksen johtava ympäristötarkastaja Hannu Arovaara.

Miten suuri ympäristörike auton pesu on?

”Tietysti jos ajatellaan, että vettä käytetään muutama kymmenen litraa, ei yksittäistapauksista mitään ongelmaa saada. Jos vedet imeytetään maaperään ja pesuaine on mieto, ei siitä suurta haittaa ole. Jos olisi iso haitta, sitä ei hyväksyttäisi. Mutta tietysti halutaan suositella pesua pesupaikoilla, koska pesuvedestä ja auton pinnasta voi päätyä jätevesiä ojiin ja puroihin”, Arovaara sanoo.

Näin Helsingin kaupunki ohjeistaa auton pesusta omalla pihalla:

”Määräysten mukaan toistuva tai ammattimainen pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta jätevedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Toistuvaksi pesuksi voidaan katsoa säännöllinen auton pesu esimerkiksi kerran viikossa. Hyviä ja sallittuja pesupaikkoja löytyy muun muassa huoltoasemilta ja parkkihalleista.”

Minkälainen ympäristöriski on auton pesu kotipihalla, Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja, professori Mikael Hildén?

”Se ei varsinaisesti ole omaa alaani, mutta se varmaankin liittyy siihen, että autoon liittyvät kemikaalit ja pesuaineet lähtevät liikkeelle.”

Miltä kuulostaa näin Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen, että öljy-yhtiö on niin huolestunut ympäristöasioista, että ottaa kantaa autojen pesuun?

”Se on tietysti ihan hyvä, että ympäristöstä kaiken kaikkiaan huolehditaan. Pariisissa on kuitenkin kyse hiukan toisentyyppisistä asioista (Mistä Pariisin ilmastosopimuksessa on kyse? Lue tästä).”

Entä minkälaisia ympäristöriskejä on öljy-yhtiöiden toiminnassa?

”Merkittävimmät riskit liittyvät yleisesti suurten öljy-yhtiöiden öljynkuljetuksiin. Ja sitten tietenkin pitkällä aikavälillä ja ilmastonäkökulmasta fossiilisen öljyn käyttö itsessään.”

Suuri osa maailman hiilidioksidipäästöistä on peräisin fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä.

Hildén vinkkaa tutustumaan tuoreeseen väitöskirjaan, joka muun muassa arvioi öljyonnettomuuksien haitallisia vaikutuksia Itämeren luontoon. Riikka Venesjärven väitöstutkimuksen mukaan ”öljyonnettomuudet voivat heikentää tai hävittää lajeja ja niiden elinympäristöjä.”

Viime vuosien tuhoisin öljyturma sattui Meksikonlahdella 2010, kun britannialaisen öljyjätin BP:n öljynporauslautalla sattui räjähdys. Mereen päätyi 4,9 miljoonaa barrelia öljyä. Tuon turman jälkiä siivotaan yhä.

Suomen ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Vakavampia tapauksia sattuu vuosittain noin 160 kappaletta.

Öljy-yhtiö Nesteen autonpesukyselyyn vastasi 348 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä. Vastausprosentti oli 18.

Neste on suomalainen suuryhtiö, jonka liikevaihto oli viime vuonna 11 miljardia euroa. Neste kertoo haluavansa olla yhtiö, ”jonka vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti”. Siksi se muun muassa valmistaa uusiutuvaa dieseliä jätteistä ja tähteistä.

Maaliskuussa Neste kertoi laskeneensa, että sen uusiutuvan dieselin ansiosta liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt vähenivät viime vuonna määrällä, joka vastaa 1,3 miljoonan henkilöauton vuotuisia kasvihuonepäästöjä.