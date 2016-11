Hallitus haluaa teille 250 000 sähköautoa – listasimme kauppojen halvimmat sähköautot

Sähköautoja Suomen teille, linjasi Suomen hallitus tällä viikolla.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa. Tavoite oli osa hallituksen energia- ja ilmastopakettia, jonka tavoitteena on suitsia liikenteen päästöjä.

Hallituksen tavoitteena on lisätä runsaasti myös biopolttoaineiden käyttöä ja kaasuautojen määrää. Hallitus esittää erittäin vähäpäästöisille autoille kuten sähkö- ja biokaasuautoille sadan miljoonan euron kannustintukia.

Autoalan keskusliitto ja Autotuojat kertoivat pitävänsä tukea merkittävänä avauksena ja mahdollisena sykäyksenä autokannan sähköistymiselle.

Suuret autonvalmistajat ovat esitelleet viime aikoina paljon uusia sähköautoja.

Tällä viikolla esimerkiksi perinteikäs urheilullinen Jaguar Land Rover kertoi, että jopa puolet sen uusista autoista on vuoteen 2020 mennessä sähköautoja tai ladattavia hybridiautoja.

Tällaisten autojen määrä kasvaa jatkuvasti myös Suomen markkinoilla. Siksi kokosimme Suomen Autotuojien autotietokannasta myynnissä olevat täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot.

Sähköautojen tarjontaa voit tutkia alla olevassa taulukossa:

Sähköautot kulkevat täysin sähkön voimin. Lataushybrideissä on sähkömoottorin lisäksi joko bensiinillä tai dieselillä käyvä polttomoottori.

Listauksen halvin täyssähköauto on Volkswagen up!, joka maksaa alle 30 000 euroa. Halvin ladattava hybridi on noin 40 000 euron Toyota Prius.

”Hintatiedot ovat suuntaa antavia. Niissä on yhdistetty Autotietokannan poikkileikkaustietoja keväältä ja marraskuulta sekä ennakkomyynnissä olevien mallien osalta maahantuojien hinnastohintoja. Tiedot edustavat hintaa ilman ylimääräisiä lisävarusteita”, kertoo listan koonnut Autotuojat ry:n Hanna Kalenoja.

Autovero laskee ensi vuoden alussa hieman, joten kaikkien näiden autojen hinnat laskevat tammikuun alussa. Taulukon hinnat ovat kuluvan vuoden verotasolla.

Vero laskee suhteellisesti eniten autoilla, joiden päästötaso on 40–80 grammaa kilometrillä. Esimerkiksi suosituimman lataushybridin Volvo XC90:n autovero laskee tammikuun alussa 7 066 eurosta 6034 euroon.

Nollapäästötasolla vero on jo nyt melko alhainen, joten alennus vaikuttaa suhteellisesti hieman vähemmän: esimerkiksi edullisimman Teslan autovero laskee tammikuussa 3 455 eurosta 2 965 euroon.

Ladattavien hybridien tarjontaa voit tutkia alla olevassa taulukossa: