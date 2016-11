1980-luvun juppimersu harrasteautona – tämä näyttävä autoyksilö on tuttu myös Euroviisuista

Monet muistavat 1980-luvusta lähinnä ruman vaatemuodin ja juppikulttuurin. Rahaa oli, ja sen määrän piti näkyä. Ylilyöntejä tapahtui ja automaailmassakin reviteltiin ajan hengen mukaisesti. Ahneuden aikakaudella kännykkäjupit kruisailivat Ferrari Testarosseillaan ja kuilu köyhempiin kansanosiin kasvoi. 1980-luvulla päivänvalon nähneistä tehopakkauksista voidaan mainita esimerkiksi Ferrari F40, Porsche 944, Lamborghini Jalpa sekä kansanomaisemmista kulkupeleistä Nissan Sunny, Fiat Panda, Lada Samara ja Ford Sierra.

Mercedes-Benz 500SEC on hieno esimerkki ylellisestä kasariautosta. Auto maksoi sisäsuomalaisen omakotitalon verran ja menopelissä oli kokoa millä pullistella. Pröystäilevä kulkine oli riemuhuuto tuhlailevalle elämäntavalle. Niillä joilla oli varaa, nauttivat elämästä täysin siemauksin. Mercedes-Benz 500SEC vuodelta 1985 on säilyttänyt nautittavuutensa. Tämän auton kyydissä pääsee takaisin mammonan palvonnan aikaan.

Heikki Peltosen Mercedes-Benz 500SEC on varsin tuore hankinta. Auto on ollut miehellä vasta parin kuukauden ajan. Peltonen on ihaillut jo kauan saksalaista autoinsinööriosaamista. Miehen harrasteautotaustasta löytyy ennestään vanha Mersu ja muutaman vuosikymmenen takainen Audi. 500S-malli on autokokoelman ehdoton helmi.

1980-luvun hulluina vuosina vastaavan kulkupelin omistaja nautti nousukkaiden varauksetonta ihailua. Saattoipa luksusmersun haltija omistaa jopa kännykänkin. Ylellinen kaara oli menestyksen mittari. "Tämän auton hinnalla sai neljä Mersu 200 dieseliä", Peltonen kertoo.

Kyseisen autoyksilön historiaan mahtuu kiinnostavia vaiheita. Auton elämän näkyvin esiintyminen tapahtui vuoden 2015 Euroviisuissa. "Tämä auto on ollut Virossa viimeisen kymmenen vuotta. Se on esiintynyt muun muassa Viron Euroviisujen musiikkivideossa vuonna 2015 kappaleessa Goodbye to Yesterday".

Harva autoyksilö on saanut olemassaolonsa aikana näin laajaa huomiota.