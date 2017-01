Pakkanen puree autoon: Näillä yhdeksällä vinkillä autosi selviää talvesta

Auto

1. Akku hyytyy

Ongelma: Akku antaa sähkövirran, jota auton käynnistämiseen tarvitaan. Jos auto ei lähde liikkeelle pakkasella, syy on yleensä akussa.

Akun varaustila laskee pakkasella eli se tyhjenee nopeammin kuin kesäsäällä. Moottori taas tarvitsee kylmällä enemmän virtaa käynnistyäkseen. Lisäksi kylmä akku ottaa virtaa vastaan huonommin kuin lämmin akku. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 25 asteen pakkasella tunninkaan ajo ei välttämättä riitä lataamaan kylmää akkua edes siihen tilaan, missä se oli ennen käynnistystä. Näin akun varaustila laskee hiljalleen, kunnes joku aamu auto ei enää käynnisty.

Ratkaisu: Helpoin ratkaisu on kytkeä auto lämmitystolppaan aina ennen liikkeelle lähtöä. Jos se ei ole mahdollista, voi harkita erillistä akunlämmitintä. Se lämmittää akkua ajon aikana, jolloin akku latautuu nopeasti pakkasesta huolimatta.

Jos akku pääsee tyhjenemään kokonaan, auton elektronisten järjestelmien muisti tyhjenee. Etenkin uusiin autoihin voi silloin ilmaantua vikakoodeja tai muita häiriöitä, jotka vaativat huoltamoreissun. Herkän elektroniikan takia käynnistyskaapeleiden käyttäminen on riski virtaa antavalle autolle, vaikka kaapelit olisi kytketty oikein.





2. Takaikkunat jäätyvät

Ongelma: Takaikkunat saattavat jäätyä ajon aikanakin, etenkin jos takapenkillä on matkustajia.

Syynä voi olla ilmanvaihto: vanha raitisilmasuodatin ei enää sido kosteutta tai kosteus ei pääse haihtumaan tukkeutuneiden poistoilmaventtiilien takia. Ongelmasta kannattaa mainita huollossa.

Toimiva ilmanvaihtokaan ei välttämättä auta, jos auton lattiamatot ovat täynnä kenkien mukana tulleesta lumesta sulanutta vettä. Silloin kosteutta nousee ikkunoihin koko ajan lisää.

Ratkaisu: Sisätiloja voi kuivattaa jättämällä ikkunoita hieman auki lämpimässä autotallissa tai vaikka pysäköintihallissa ostosreissun yhteydessä.





3. Auto ruostuu tallissa

Ongelma: Ruostuminen uhkaa, jos auto on jatkuvasti märkä. Näin voi olla, jos autoa pidetään talvisin pienessä lämpimässä tallissa, jonka ilmanvaihto ei riitä kuivattamaan autoa ajojen välillä.

Ratkaisu: Varmista, että tallissa on kunnollinen ilmanvaihto ja mielellään lattiakaivo. Pysäköintihalleissa ja kahden auton talleissa ilmanvaihto on yleensä riittävä. Kylmässä tallissa tai katoksessa jää ei pääse sulamaan, jolloin ruosteriski on pienempi.





4. Diesel hyytyy tankkiin

Ongelma: Nesteiden viskositeetti eli sitkaus muuttuu lämpötilan mukana. Polttoaineet eivät jäädy kuten vesi, mutta nekin liikkuvat kylmässä huonommin. Erityisen herkkää on diesel. Jos diesel hyytyy tankkiin, edessä on lämmittelyn lisäksi todennäköisesti ainakin polttoainesuodattimen vaihto. Myös E85-polttoainetta käyttävät autot voivat kovilla pakkasilla olla nihkeämpiä käynnistymään kuin tavalliset bensakoneet.

Lisäksi polttoaineet palavat kylmässä tavallista heikommin, ja pakokaasuja puhdistava katalysaattori alkaa toimia vasta tarpeeksi lämmettyään. Näistä syistä kylmänä käynnistetyn auton kulutus ja päästöt ovat huomattavasti lämmintä autoa suurempia.

Ratkaisu: Varmista, että auton tankki ei ole pakkasten tullessa täynnä kesädieseliä – etenkin, jos ajat sillä vähän.





5. Iskunvaimentimet tuntuvat jäykiltä

Ongelma: Auton iskunvaimennus perustuu siihen, että neste virtaa vaimentimessa ahtaan raon läpi ja vaimentaa tien epätasaisuuksia. Jos neste on kylmää, sen puristamiseen tarvitaan enemmän voimaa, mikä tuntuu epätasaisempana kyytinä.

Ratkaisu: Kylmiltään ei kannata kaahata kuoppaiselle mökkitielle. Ajossa iskunvaimentimet lämpenevät kuitenkin nopeasti itsestään.





6. Kylmäkäynnistys syö moottoria

Ongelma: Voiteluöljyjen ominaisuudet heikkenevät kovalla pakkasella, ja osien välille syntyy enemmän kuluttavaa hankausta. Eri arvioissa on puhuttu yhden kylmäkäynnistyksen vastaavan moottorin kulumisen kannalta jopa 1 000 kilometrin ajoa. Todennäköisesti näin suuret arviot ovat nykypäivänä reilusti yläkanttiin. Voiteluöljyt ovat parantuneet 2000-luvulla paljon, joten Suomen oloihin tarkoitettu auto kestää kylmäkäynnistyksiä paljon paremmin kuin 1990-luvulla. Kylämäkäynnistys ei silti tee hyvää moottorille.

Ratkaisu: Esilämmitä moottori ennen ajoa. Auton lämmitystolppaan kannattaa hankkia ajastin, joka kytkee lämmityksen päälle esimerkiksi joka aamu kello 7. Lämmitysjohtoa ei kannata pitää varmuuden vuoksi koko ajan kiinni. Jatkuva lämmitys ei aiheuta ylikuumenemisen vaaraa, mutta voi kuluttaa moottorin tiivisteitä ja venttiilikantta. Suomen valtion omistaman Motivan laskelmien mukaan moottorin esilämmittäminen säästää pelkissä polttoainekuluissa noin sata euroa talvessa. Lämmityskausi kannattaa aloittaa jo silloin, kun lämpötila laskee alle viiden asteen.

Varmista myös, että autossa on talveen tarkoitetut voiteluöljyt.





7. Uusi auto lämpenee hitaammin kuin vanha

Ongelma: Kun puhutaan auton moottorinlämmittimistä, puhutaan yleensä lohkolämmittimistä. Ne ovat juuri niitä, joihin otetaan sähköä lämmitystolpasta ja jotka lämmittävät moottorin ennen ajoa. Tehokkaat lohkolämmittimet olivat pitkään yleisimpiä moottorinlämmittimiä, mutta säteilylämmittimet yleistyvät koko ajan. Tämä johtuu siitä, että lohkolämmittimet ovat kalliimpia asentaa, eikä kaikissa nykymoottoreissa ole niille tilaa. Säteilylämmitin vaatii enemmän aikaa moottorin esilämmittämiseen, mutta käyttäjän kannalta se toimii kuten lohkolämmitinkin.

Moottorinlämmittimiä valmistavat lähinnä Calix ja Defa. Merkkien suurin ero on pistokkeessa: Calixiin ei käy Defan johto ja toisin päin.

Ratkaisu: Katso taulukosta, minkä verran aikaa auton esilämmitykseen kannattaa varata.





8. Lämmitystolppa puuttuu

Ratkaisu: Jos autoa joutuu käyttämään säällä kuin säällä eikä lämmitystolppaa ole yleensä tarjolla, polttoainekäyttöinen lisälämmitin voi olla hyvä ratkaisu. Konepellin alle asennettava lämmitin lämmittää moottorin jäähdytysnesteen ja käynnistää auton puhaltimet, jotka levittävät lämmintä ilmaa moottorista auton sisälle. Lämmittimiä valmistavat lähinnä Webasto ja Ebersprächer. Asennus on ammattilaisen heiniä.

Lisälämmitin kuluttaa auton polttoainetta noin 0,3–0,7 litraa tunnissa ja lisää myös päästöjä, mutta säästää moottoria sekä vähentää päästöjä ja kulutusta käynnistettäessä. Lisälämmitin ja auton puhaltimet ottavat virtansa auton akulta eli niitä käyttäessä on huomioitava tavallistakin tarkemmin, että akku ehtii latautua ajon aikana. Nyrkkisääntö on, että aja niin kauan kuin lämmititkin.





9. Sisäikkunat sulavat hitaasti

Ongelma: Uusien autojen moottorit tuottavat tyhjäkäynnillä vain vähän hukkalämpöä. Tästä syystä kiireisenä aamuna saattaa tuntua siltä, etteivät kylmän auton puhaltimet sulata sisäikkunoita ollenkaan. Näkyvyydestä ei kuitenkaan kannata tinkiä. Huuruiset ikkunat ovat turvallisuusriski, minkä takia niistä voi saada myös sakon.

Ratkaisu: Sähköllä toimiva sisätilanlämmitin lisää paitsi matkustusmukavuutta myös turvallisuutta. Kuskin ote ratista on tukeva, kun ei tarvitse paksuja kintaita. Ikkunatkin sulavat nopeammin. Lämmitin kannattaa kiinnittää auton keskikonsoliin matkustajan vasemman säären kohdalle. Sisätilanlämmitin kuluttaa sähköä tunnissa noin 10–20 sentin edestä.

Joissakin vanhoissa taloyhtiöissä sisätilanlämmittimelle ei saa ottaa virtaa lämmitystolpasta. Kielto kannattaa ottaa tosissaan, sillä se voi johtua siitä, että talon vanha sähköverkko ei kestä ylimääräistä kuormitusta.

Lähteet: Jonne Luomala Autoliitosta, Matti Juhala Aalto-yliopistosta sekä Motiva.fi.



Juttu julkaistu ensimmäisen kerran2.2.2013. Autoliiton Jonne Luomalan mukaan artikkelin vinkit ovat yhä ajankohtaisia.