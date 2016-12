Tällainen oli autoiluohjelma The Grand Tourin ensimmäinen jakso – se näkyy pian myös Suomessa

Auto

Amazon Prime -palvelu on avautunut Suomessa.http://www.hs.fi/nyt/art-2000005006536.html

Yksi suoratoistopalvelun odotetuimmista sarjoista on autoiluohjelma The Grand Tour, joka alkoi pyöriä marraskuussa.

Näin kirjoitimme Suomen Lapissa kuvatun sarjan ensimmäisestä jaksosta. Juttu julkaistu ensimmäisen kerran 23.11.2016.

*

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimistolla on viime päivinä saatettu kokea tuskaisia hetkiä.

Syynä on The Grand Tour.

The Grand Tour on siis se ohjelma, jota Amazonin suoratoistopalveluun tekee ennen BBC:lle Top Gear -ohjelmaa tehnyt kolmikko: Jeremy Clarksonhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jeremy%20Clarkson, Richard Hammond http://www.hs.fi/haku/?search-term=Richard%20Hammondja James Mayhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=James%20May.

Clarksonin saatua kenkää myös muut juontajakolmikosta lähtivät BBC:ltä. Sen jälkeen huhuttiin pitkään, tulisiko heiltä uusi ohjelma. Nyt sen ohjelman ensimmäinen jakso on esitetty, ja se on ollut suosittu ja kehuttu.

Se on ollut veitsi BBC:n vatsassa, sillä BBC:n uudistunut Top Gear on saanut kovaa kritiikkiä. Ohjelman haukuttu uusi pääjuontaja Chris Evans http://www.hs.fi/haku/?search-term=Chris%20Evansirtisanoutui paineiden alla.

The Grand Tour -ohjelman päähahmoksi nostettu, BBC:ltä kenkää tökerön käytöksensä takia saanut Jeremy Clarkson tekee kaikkensa, jotta se veitsi tuntuisi mahdollisimman tylsältä.

Se kävi selväksi, kun ensimmäinen jakso julkaistiin perjantaina 18.11.

Ensimmäinen Grand Tour alkaa kohtauksella, jossa Clarkson lähtee ulkomaille.

Lontoossa sataa ja näyttää kurjalta. Clarkson poistuu betonikorporaatiorakennuksesta.

Hän vaikuttaa surulliselta, mutta sitten katse kirkastuu. Clarkson on menossa ulkomaille, ja määränpää on aurinkoinen Kalifornia.

Siellä sitten ajellaan muskeliautoilla ja elämä hymyilee.

Viesti on selvä: Clarkson haluaa näyttää, että BBC:ltä lähteminen oli parasta, mitä hänelle olisi voinut tapahtua.

Kuten The Guardian kirjoittaa arviossaan:

”Iso osa ensimmäisestä jaksosta tuntuu olevan suunnattu hänen (Clarksonin) aiemmalle työnantajalleen (BBC:lle). Jos kyse ei olekaan ihan siitä, että hän avaisi ikkunan ja näyttäisi keskisormea, niin ainakin ylimielisestä katseesta: ’Hahaa, tsekatkaa, mikä valtava budjetti minulla minulla on’.”

Ainakin brittimedioiden ensimmäisten reaktioiden mukaan 160 miljoonan punnan kokonaisbudjetti todella näkyy.

Kalifornian aavikoilla kuvatussa, Mad Max -henkisessä aloituksessa on muskeliautoja, rekkoja, moottoripyöriä, merirosvolaiva, palava pakettiauto, hävittäjiä – vaikka mitä.

Radiossa soi laulu nimeltään ”I Can See Clearly Now” (Nyt näen selkeästi) – jälleen viesti BBC:lle.

Huhujen mukaan pelkkä alkukohtaus on maksanut liki 3 miljoonaa puntaa. The Guardianin mukaan kyseessä on ”kiistämättömän upea, elokuvallinen ja kaunis spektaakkeli”.

Kolmikko suuntaa kohti telttaa, jonne on pystytetty studio, ja sitten alkaa juttelu.

Tökeryydestä syytetty Jeremy Clarkson ryhtyy heti poliittisesti epäkorrektiksi, kun hän kertoo, mitä on tulossa. Hän viittaa ohjelman maailmaa kiertävään konseptiin:

”Me tulemme olemaan kuin mustalaiset – sillä erotuksella, että meidän automme ovat vakuutettuja.”

Niin. Nyt, kun kolmikko on Britanninan yleisradion sijaan internetpalvelussa, he voivat sanoa pitkälti mitä haluavat ilman, että voivat saada kenkää.

(Uusi testirata on muuten Ebola-viruksen mukaan nimetty nimeltään Eboladrome.)

Itse jakso on samaa vanhaa uusilla ideoilla ja suuremmalla budjetilla.

Samat vanhat vitsit James Mayn hitaudesta (hänen lempinimensä oli Top Gear -aikoihin Kapteeni Hidas) ja Richard Hammondin lyhyydestä kuullaan.

Mukana on superautoja, ensimmäisessä jaksossa esimerkiksi Porsche 918, McLaren P1 ja Ferrari LaFerrari, joilla kolmikko kisaa Portugalissa.

Top Gearin mystisen The Stig -testikuskin tilalla on The American -niminen kuljettaja.

Mukana on studio-osio, jossa jutellaan mukavia, sekä julkkiksia tekemässä asioita.

Mukana on myös osio nimeltään Conversation Street eli keskustelukatu, jossa ainakin ensimmäisessä jaksossa tehdään vain sitä itseään, eli jutellaan. Telegraph-lehti tulkitsee tämän osion paikkaavan jossain määrin Top Gearin osiota, jossa istutettiin julkkis perheautoon kilparadalle.

Top Gearin vakio-osuudet kun ovat BBC:n omaisuutta.

Kaiken kaikkiaan Grand Tour on ensimmäisten arvioiden mukaan pitkälti sitä, mitä odotettiinkin. Se on hyvin samankaltainen kuin Top Gear, mutta kaikki on suurempaa ja ihmeellisempää.

Oli vaara, että ohjelmasta olisi tullut autoiluohjelman sijaan pelkkää viihdespektaakkelia, mutta jaksoarvioiden mukaan tähän ei ole sorruttu, vaan The Grand Tour lukeutuu selkeästi ohjelmaksi, joka on räätälöity nimenomaan autoilufaneille.

Lopulta ohjelma seisoo uusien kikkojen takana samoilla perustuksilla kuin Top Gear: henkilökemia, keskenkasvuinen huumori, autot ja matkustus.

Myös Suomessa pääsee jo nyt katsomaan ohjelmaa laillisin keinoin, sillä Amazon tarjoaa kaikille maasta riippumatta mahdollisuutta rekisteröityä ja kokeilla Amazon Prime Videota ilmaiseksi 30 päivän ajan.

Lisäksi Amazon on kertonut, että joulukuussa ohjelmaa voi jo katsoa täysin virallisesti, sillä Amazon Prime laajenee silloin useisiin maihin Suomi mukaan lukien.

The Grand Tour on siis otettu hyvin vastaan, ja se on varmasti myrkkyä nykyiselle Top Gearille.

Esimerkiksi Telegraphin sivuilla on äänestys, jossa lukijat saavat kertoa, pitävätkö he eniten The Grand Tourista, Chris Evansinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Chris%20Evansin Top Gearista, aiemmasta Top Gearista vai eivätkö he pidä näistä mistään.

The Grand Tourista pitää tällä haavaa 65 prosenttia äänestäjistä. Chris Evansin Top Gearista pitää yksi prosentti.

Kuten Telegraph kirjoittaa The Grand Tourin avausjakson hulppeasta introsta:

”Ei ollut mennyt viittä minuuttia, ja Top Gear oli jo päihitetty. Saattoi melkein kuulla, kuinka Chris Evans lukitsi makuuhuoneensa oven sisältä päin ja itki.”