HS koeajoi: Toyota Proace on parempi auto kuin suuren suosion saanut edeltäjänsä Hiace

Auto

T oyotan maineikas

Millainen tekniikka?

PSA-yhteistyön

Millaiset kuljetusominaisuudet?

Proacesta

Millainen ajaa?

Proacen

pakettiautohistoria kulminoituu yhteen malliin: To­yota Hiaceen.Vuodesta 1967 lähtien valmistettu legendaarinen Hiace saavutti valtavan suosion kestävyytensä ansiosta.Kolinasta ja jyrinästä huolimatta autot jatkoivat matkaansa eivätkä pysähtyneet ainakaan tekniikan pettämiseen.Vuonna 2012 Hiacen tarina Suomessa päättyi päästönormien tiukennuttua. Malli oli jäänyt monelta osin auttamatta liian vanhaksi.Seuraavana vuonna Hiacea korvaamaan tuli Citroënin ja Peugeotin kanssa yhteistyössä tehty Proace. Osa ostajista säikähti ranskalaisvalmistajien kanssa tehtyä pakettiautoa. Olisiko Toyota enää maineensa veroinen?Hiacella on varmasti edelleen vankka kannattajakuntansa. Autona uusi toisen sukupolven ­Proace on kuitenkin huomattavasti parempi kuin museoaikaiselta työkalulta tuntuva Hiace.suurin etu ­löytyy konepellin alta: moderni moottori tekee Proacesta hyvin pihin pakettiauton.Koeajoauton kaksilitrainen ja 120-hevos­voimainen dieselmoottori kulutti koeajossa pääkaupunkiseudulla noin 5,5 litraa ­satasella. Moottoritiellä kulutus jäi noin kuuteen litraan satasella.Sitkeästi vääntävä moottori tarjoaa riittävästi suorituskykyä liikenteen seassa. Tarjolla ovat myös 95-, 150- ja 180-hevosvoimaiset moottoriversiot, joista viimeksi mainittu tulee aina automaattivaihteisena.Yllättäen 180-hevosvoimainen Proace on Toyotan Suomen-malliston tehokkain polttomoottorimalli, jos urheiluautoksi luokiteltavaa GT-86:ta ei oteta huo­mioon. Tavarat kulkevat siis tarvittaessa ripeästi.Proacen ainoa vetotapa on edelleenkin etuveto. Se tarjoaa suurimpaan osaan kuljetustilanteista parempaa vetopitoa kuin perinteinen takaveto.Nelivedon puute voi kuitenkin karkottaa huonoissa olosuhteissa ajavia tai raskasta kärryä vetäviä ostajia.Voit katsoa Proacea eri puolilta liikuttamalla oheista liukuria. Juttu jatkuu liukurin alapuolella.on saatavilla kolme koripituutta kuljetustarpeista riippuen.Lyhyin compact-malli on ai­noastaan 4,6 metriä pitkä ja sopii pituutensa puolesta ahtaaseen kaupunkipyörittelyyn.Nyt koeajetun 4,9 metrisen L1-mallin lisäksi myynnissä on myös 5,3-metrinen L2-malli.Erityisen pitkien tavaroiden kuljettamista varten väliseinässä on apukuskin puolella luukku, jonka avaaminen kasvattaa kuormatilan pituutta runsaalla metrillä.Myöskään kärryn koossa ei tarvitse säästellä. Proacen suurin jarrullinen vetomassa on 2 500 kiloa. Tehokkaan moottorivalikoiman ansiosta suorituskyvystä ei joudu tinkimään liikaa edes raskaalla yhdistelmällä ajettaessa.ajettavuus on miellyttävän henkilöautomainen. Myös mukavuus ja ergonomia ovat pakettiautoksi kohdallaan. Rengasmelu jää matka-ajossa miellyttävän alhaiseksi, eikä moderni diesel pidä häiritsevää ääntä edes kiihdyttäessä.Lisäksi ohjaamossa on monipuolisesti erilaisia lokeroita työssä tarvittavia tavaroita varten. Kannettavalle tietokoneelle tai tabletille ei kuitenkaan ole hyvää ja tukevaa säilytyspaikkaa.Kokonaisuutena Proace on kuin nykyaikaistettu Hiace: se on aiempaa monipuolisempi työkalu mutta samalla huomattavasti sivistyneempi, taloudellisempi ja mukavampi auto.