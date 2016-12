HS koeajoi: Uusi Ford Ka+ on pieni ja laadukas kaupunkiauto

Auto

F ordin uusi Ka+

Vastinetta rahalle?

Auton lähtöhinta

Millainen ajaa?

Ka+:n

Kenelle auto sopii?

Fordin

sujahtaa merkin pikkuautomallistossa vastaavasti hinnoitellun Fiestan rinnalle.Ensivilkaisulla uusi Ka+ ei kuitenkaan oikein säväytä trendikkään näköisen Fiestan tavoin. Korkea ja erikoinen muotoilu tuo mieleen enemmänkin halpamarkkinoille suunnatun auton.Pappamainen ulkonäkö on kuitenkin harhaa.Oikeasti Ka+ on hintaisekseen laadukkaan tuntuinen ja hauska ajettava.on runsaat 14 000 euroa, ja rahalle saa mukavasti vastinetta. Erityisesti laadukkaan tuntuinen sisusta ja vakiona oleva Sync-viihdejärjestelmä nostavat pisteitä.Myös lisävarusteiden hinnoittelu on kohtuullista. Esimerkiksi automaatti-ilmastoinnista otetaan vain 220 euroa lisähintaa.Sisätilojen materiaalit tuntuvat hintaluokkaan nähden fiksuilta. Muovipaneelit ovat jämäkän tuntuiset, eikä sisustasta kuulu ylimääräisiä nitinöitä tai natinoita pakkaskelistä huolimatta.Auton korkeuden vuoksi matkustamossa on tilaa yllättävän mukavasti.Pitkä kuljettaja saa kohtuullisen ajoasennon, eikä pää osu kattoon toisin kuin monissa pikkuautoissa.Myös takatilat ovat tämän kokoiseksi autoksi runsaat. Peräkkäin mahtuu istumaan kohtuullisesti kaksi aikuista.Kuljettajan istuin ei anna juurikaan tukea, mutta se on silti mukavan pehmeä istua. Pehmeyden ansiosta penkki soveltuu kaupunkipyörittelyn lisäksi melko hyvin myös matka-ajoon.Talvikäyttöä varten Ka+:n vakiovarusteisiin kuuluvat poikkeuksellisen nopeasti toimivat etuistuimien penkinlämmittimet.Kaupunkiajoa helpottavat vakiovarusteena oleva mäkilähtö­avustin ja lisävarusteena saatava pysäköintitutka taakse.Voit katsoa autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:korkeus ja ulkonäkö hämäävät: Ford on onnistunut tekemään myös tästä autosta hyvän ajettavan. Ohjauksen vaste on tarkka, ja auto kääntyy hanakasti ja ketterästi sisään mutkiin.Pienestä koostaan huolimatta auto soveltuu myös matka-ajoon. Ford etenee suuntavakaasti maantiellä ja moottoritievauhdissa. Lisäksi jousitus on kohtuullisen mukava, ja rengasmelu jää matalaksi kitkarenkailla.Pieni 1,2-litrainen ja 85-hevosvoimainen moottori on mukavan taloudellinen.Bensiiniä paloi talvikelillä noin kuusi litraa satasella pääkaupunkiseudulla. Rauhallisessa matka-ajossa kulutus laski noin 4,5 litraan.Kääntöpuolena pienen vapaasti hengittävän moottorin vääntö on varsin kehno. Kehäteillä liikenteen mukana pysymiseen joutuu käyttämään reilummin moottorin kierroksia, mikä heikentää taloudellisuutta.Muita moottorivaihtoehtoja ei ole saatavilla. Se on harmi, sillä Fiestastakin tuttu litrainen EcoBoost-turbomoottori voisi sopia paremmin Ka+:n pellin alle.ohjelmoitava MyKey-avain tuo mielenrauhaa vanhemmille, jotka lainaavat autoaan nuorisolle. Avaimen avulla autoon on mahdollista asettaa nopeusrajoitus tai esimerkiksi maksimiäänenvoimakkuus radiolle.Kohtuullisen hinnan vuoksi Ka+ sopii kaikille pientä kaupunkiautoa etsiville. Se on yllättävän laadukkaan tuntuinen hintaluokassaan. Ainoa suurempi puute on hyvin rajallinen moottorivalikoima.Tähän auttaa merkin toinen malli Ford Fiesta. Näiden autojen väliltä valittaessa kysymys on melko yksinkertainen: ha­luatko Ka+:n paremmat tilat vai Fiestan trendikkäämmän ulkonäön?