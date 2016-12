Voiko sähköautosta saada sateella sähköiskun ja 11 muuta tyhmää kysymystä sähköautoista

Auto

Kuinka tiheä pikalatausverkko Suomessa on, eli pystyykö sähköautolla oikeasti ajamaan pitkiä matkoja?

Voiko autoon tulla vaurioita, jos auton virtatöpseliin pääsee vettä sateella?

Kuinka suuri sähköautojen valikoima on?

Miten hyvin sähköauto toimii pakkasella?

http://www.hs.fi/autot/art-2000002878622.html

Perinteisen auton akku kuluu käytössä. Miten paljon sähköauton akku kuluu?

Onko sähköauto ympäristöystävällisempi kuin esimerkiksi biopolttoaineilla kulkeva auto?

Kuinka paljon sähköautolla ajettu kilometri maksaa?

Voiko kerrostalossa asuva ladata sähköautoa pysäköintipaikkojen latauspisteistä, eli saako asukas käyttää vuorollaan laturitolppaa pesutuvan tapaan?

Jos sähköautojen määrä kasvaa tuntuvasti, riittääkö sähkö?

http://www.hs.fi/autot/art-2000002917323.html

Sähköautoissa on voimakas moottorijarrutus. Syttyykö jarruvalo kovassa moottorijarrutuksessa, eli huomaako takana oleva tarpeeksi ajoissa vauhdin hidastumisen?

Tarvitseeko sähköautoa huoltaa yhtä usein kuin perinteistä polttomoottoriautoa?

Kuinka paljon ulkolämpötila vaikuttaa akkujen kestoon parkissa ja ajossa?

Lähteet: Koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, Autoliitto. Autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-Aho, Metropolia-ammattikorkeakoulu. Autotuojat ry, Trafi.