HS koeajoi BMW:n sähköauton – i3 on näppärä mutta hintava kaupunkiauto

B MW:n täyssähköauto i3

Mihin i3 sopii?

Paljonko i3 maksaa?

on ollut muualla Euroopassa saatavilla jo jonkin aikaa, mutta Suomeen se saapui vasta loppuvuodesta.BMW on suunnitellut i3:n erottumaan. Siitä pitävät huolen auton tila-automainen muotoilu, takaovien kaapparityyppinen avautuminen ja nykyisin melko harvinainen vetotapa, takaveto.Kuluttajat eivät välttämättä pidä vetotapaa kovin merkittävänä. Takavetoon tottuneille se on kuitenkin usein ainoa oikea vaihtoehto, jonka avulla ajamisen nautittavuus korostuu.BMW i3:n suorituskyky on täyssähköautojen joukossa selvästi rivakammasta päästä. Sekin sopii BMW:n pirtaan hyvin.Auton perusrakenne koostuu alumiinista ja hiilikuituvahvistetusta muovikomposiitista. Ratkaisu on kallis, mutta todennäköisesti valmistajan ajatus on, että sähköautoilijat ovat valmiita maksamaan ekologisesta valinnastaan.BMW i3 on nelipaikkainen ja kaupunkiajossa kotonaan. Se on suunniteltu kaupungissa liikkumiseen sähkön voimin ilman paikallispäästöjä.Kulku on sähkömoottorin ansiosta reipasta, ja pieni kääntöympyrä tekee pyörittelystä näppärää.Erikoinen oviratkaisu helpottaa käyntiä sisälle, mutta toisaalta takaovia ei voi avata itsenäisesti, vaan ainoastaan avaamalla ensin etuovet.Se saattaa olla pidemmän päälle hieman epäkäytännöllinen ominaisuus.Voit tutkia autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:Auton rengastus on vierintävastuksen pienentämisen vuoksi poikkeuksellinen, ja siksi suuntavakaus taajamien ulkopuolella suuremmissa nopeuksissa kärsii hieman. Auto on herkkä niin moottoritieurille kuin sivutuulellekin.Autoon voi hankkia kapasiteetiltaan joko 21:n tai 33 kilowattitunnin akuston. Molempien pariksi voi ostaa Range Extenderin.Se on pieni kaksisylinterinen polttomoottori, jonka avulla voi jatkaa matkaa runsaan sadan kilometrin verran akun hiivuttua. Bensiinillä tuotetaan silloin sähköä auton sähkömoottorin tarpeisiin.Tätä REX-mallia voi pitää takaporttivaihtoehtona niille, joita perille pääsemisen huoli pidemmillä matkoilla eniten painaa. REX-mallin lisähinta on molempiin versioihin veroineen noin 4 500 euroa.Koeajetun i3:n hinnat alkavat runsaasta 45 000 eurosta. Hankintahintaa voi tässä kokoluokassa pitää korkeana varsinkin, kun autoveron osuus on vain noin 2 200 euroa.Koeajoyksilössä oli lisävarusteita noin 12 500 euron arvosta, joten sen kokonaishinta oli lähes 56 500 euroa.Laatu kyllä näkyy ja tuntuu autossa, mutta jokaisen pitää itse arvioida, saako rahalle riittävästi vastinetta.Päästöttömälle sähköajolle on myös laskettava arvonsa. Ener­giateollisuuden mukaan Suomessa tuotettu sähkö oli 79-prosenttisesti hiilidioksidivapaata vuonna 2015.Hintansa takia BMW i3 sijoittuu tukevasti premium-ryhmään, jota tavallinen autonostaja varmasti miettii toisenkin kerran.