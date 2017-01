HS koeajoi: Kohtuuhintainen Mitsubishi ASX sai kasvojenkohotuksen – mitä uutta perheauto tarjoaa?

Auto

mallivalikoiman laajuus ja myyntimäärät Suomessa ovat kaukana parin vuosikymmenen takaisista kulta-ajoista.Suosittuun crossover-autoluokkaan osuva ASX on silti ollut kohtalainen myyntimenestys. Vuonna 2015 autoja ensirekisteröitiin yli tuhat.Yksi syy mukaviin myyntilukuihin voi olla auton hinta. ASX on 34 390 euron lähtöhinnallaan Suomen edullisin nelivetoinen diesel-automaatti.Etuvetoisen bensamallin lähtöhinta on sekin varsin kohtuulliset 23 390 euroa.Mitsubishin luulisi siis tarjoavan hyvin vastinetta rahalle. Riittävätkö jo vuonna 2010 julkaistun mallin uudistukset entistä kovemmassa kilpailussa?Edullinen hinta näkyy siinä, että ASX:n kasvojenkohotus on jäänyt suppeaksi. Nyt julkaistu versio on jo toinen autoon tehty facelift.Hieman erikoista on, että varustelistaa on jopa kavennettu kasvojenkohotuksen yhteydessä. Esimerkiksi nahkaverhoilu, peruutuskamera ja tymäkkä Rockford Fosgaten äänentoistojärjestelmä ovat poistuneet valikoimasta.Tilalle on tullut uuden kosketusnäytön sisältävä Navi-varustelu, joka on nostanut auton ostohintaa selvästi. Esimerkiksi koeajossa olleen yksilön hinta oli hieman alle 40 000 euroa.Kasvojenkohotus on kuitenkin parantanut auton ulkoasua. Eniten muotoilu on kehittynyt auton keulassa, joka on nyt selvästi aiempaa modernimpi ja näyttävämpi.Kylkiin ja lokasuojiin lisätyt muovilevikkeet tekevät lisäksi autosta järeämmän oloisen. Perän muotoilu on tuttua jo kuuden vuoden takaa.Voit tarkastella autoa eri puolilta liikuttamalla oheista liukuria:Koeajoyksilön 2,2-litraisen dieselin ja automaattivaihteiston yhdistelmä on mukava ja kuljettaa autoa vaivattoman tuntuisesti.Dieselin matalahko 150 hevosvoiman huipputeho, Start & Stop -järjestelmän puuttuminen ja vanhanaikaisen tuntuinen automaatti kielivät kuitenkin voimalinjan iästä.Pääkaupunkiseudulla kulutus jäi kohtuulliseksi lumisesta talvikelistä huolimatta. Keskimäärin dieseliä paloi noin 7,5 litraa satasella vaihtelevassa ajossa.Uudemman 1,6-litraisen ja 114-hevosvoimaisen dieselmoottorin saa noin neljätuhatta euroa edullisemmin, mutta silloin joutuu tyytymään käsivalintaiseen vaihteistoon. Useiden kilpailijoiden tarjoamaa modernia turbobensaa ei ole mallistossa.Hyvä neliveto on edelleen yksi ASX:n valttikorteista. Lumisilla mutkateillä Mitsubishi etenee mukavan tasapainoisesti, eivätkä haastavammatkaan olosuhteet tuota ongelmia.Ainoa heikkous on huono ohjaustuntuma, joka tekee lumella ajamisesta ikävän etäistä.Lisävarusteista puuttuvat moderneimmat ajoavustimet. Esimerkiksi aktiivista vakionopeudensäädintä, kaistavahtia tai peruutuskameraa ei ole saatavilla.Perhekäyttöön vaivattoman tuntuinen ASX sopii hyvin. Takaistuimien jalkatila on mukavan kokoinen, mutta vähänkään pidemmän matkustajan pää hipoo herkästi kattoa.Myös pitkä viiden vuoden ja sadantuhannen kilometrin takuu ja kohtuullisen vähäiset viat katsastuksessa voivat houkutella ostajia Mitsubishin pariin.