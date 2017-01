Vuosikymmeniä autoveron poistamiseksi työskennellyt juristi tyrmää Bernerin toiminnan – ”Autokaupan kannalta tilanne on hirveä” Lakimies Petteri Snell on taistellut vuosikausia autoveron poistamiseksi. Bernerin suunnitelmia hän kuitenkin kritisoi kovin sanoin. ”Nyt Berner on jostain syystä innostunut tästä asiasta, ja luulen, että muut ministerit ovat haavit auki.”