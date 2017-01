Auto

Ford Anglian toista maailmansotaa edeltävä malli E04A oli ajan hengen mukaisesti pyöreämuotoinen koppimalli, jossa oli ulkonevat lokasuojat ja etulokasuojien päälle sijoitetut erilliset ajovalot. 1950-luvulle tultaessa automuotoilussa lokasuojat oli jo sulautettu auton muihin muotoihin. Malli 100E oli melko vaatimattomannäköinen kansanauto.



1950–60 -lukujen vaihteessa Anglia sai persoonallisen ulkonäön. Koko maailma oli mennyt sekaisin avaruusvouhotuksesta. Avaruuslennot olivat alkaneet vuonna 1957 ja Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä käytiin kiivasta kilpailua tieteen ja tekniikan saralla. Avaruusvillitys heijastui vahvasti myös automuotoiluun. Varsinkin Yhdysvalloissa suuret jenkkiraudat saivat näyttävät takaeväkoristeet. Myös Ford Anglian muotoilijat huomasivat avaruusbuumin.



Ford Anglia on pieni auto, joten takasiivekkeetkin jäivät pieniksi. Huomiota herättävin piirre 105E -mallin Angliassa on ylhäältä taaksepäin kallistettu takalasi. Auto saikin kansan suussa lempinimen juustohöylä.



Kirkkonummelainen Jaakko Pirttilä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jaakko%20Pirttil%C3%A4hankki vuoden 1961 Angliansa pari vuotta sitten. "Ajattelin, että joku kesäauto pitää hommata. Tämä oli tämmöinen päähänpisto", mies muistelee. Ajoreissut ovat suuntautuneet pääasiassa lähialueille. Pisin matka on ollut kesäiseen harrasteautotapahtumaan Forssan Pick-Nickiin. Yhden litran kone kuljettaa kevyttä autovanhusta yllättävän kevyesti. Ihannevauhti on noin 80 km/h.



Auton pienuus on herättänyt Pirttilän jenkkiautoja harrastavissa ystävissä hilpeyttä. Angliaharrastajan mieleen palaa tapaus, jolloin Amerikan rautojen nimeen vannovat ystävät kurvasivat omat kulkupelinsä pikku-Anglian viereen. "Kun katseltiin Anglian konehuonetta, niin ne rupesivat nauramaan, että missä se moottori on", Pirttilä muistelee. "Vastasin, että se on tuo teidän autojen startin kokoinen tuossa."



Klassikkoautot levittävät ympärilleen positiivisia tunnelmia. Koosta riippumatta.



