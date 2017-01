HS koeajoi: Peugeotin uusi katumaasturi on raikas ja jämäkkä – näiden ominaisuuksien ansiosta se pääsi vuoden auto -kisan finaaliin

Auto

katumaastureiden suosio on suorastaan räjähtänyt. Nykyisin joka kymmenes uusi auto Euroopassa on sellainen.Myös Suomessa katumaastureita myydään huomattavia määriä. Suosion syitä voivat olla esimerkiksi matalaa henkilöautoa parempi näkyvyys, helpompi kulku autoon ja ohjaamon avarammat tilat.Suomalaiset ovat mökkikansaa, joten katumaasturissa voi houkutella myös tavallista korkeamman maavaran avulla saavutettava parempi etenemiskyky.Myynnin kasvua selittää myös autoluokan testimenestys. Nyt koeajettu Peugeot 3008 pääsi yhtenä kuudesta Vuoden auto Suomessa -kilpailun loppukilpailuun.Mitkä ominaisuudet tekivät Peugeotista finaalimateriaalia?Uuden 3008:n ensivaikutelma on mainio. Ulkonäkö on edellismallin pyöreyteen ja tila-automaisuuteen verrattuna selvästi jykevämpi.Suurimman vaikutuksen tekee useita kilpailijoita raikkaampi ja futuristisempi sisusta. Miellyttävän näköistä kangasverhoilua on käytetty fiksusti, ja fyysisten painikkeiden määrä on minimoitu kosketusnäytön avulla.Myös sisätilojen säädettävä valaistus ja suuri lasikattoluukku ovat näyttäviä.Kuljettajan istuimella pitkäkin kuljettaja saa hyvän ajoasennon, ja molemmilla etuistuimilla on mukava istua. Takapenkeillä on hyvin pääntilaa, mutta jalkatila jää ahtaaksi ja istuinosan antama tuki voisi olla parempi.Auton mittaristona on Peugeotin uusi ja näyttävä i-Cockpit-virtuaalimittaristo. Sen säädöt ovat monipuoliset ja mukavan yksilöitävät, joskin käytettävyydessä olisi parantamisen varaa.Eri sivuille ripotellut asetukset ja intuitiivisuuden puute ovat ikävä tuulahdus menneisyydestä.Kokenutkin kuljettaja joutuu siis tutustumaan auton ohjekirjaan.Voit tarkastella autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:Koeajoauton 130-hevosvoimainen ja 1,2-litrainen PureTech-moottori toimii pieneen iskutilavuuteen nähden hyvin myös tämän kokoluokan autossa. Pitkäiskuinen moottori vääntää mainiosti alhaisilla kierroksilla, joten taloudellinen ajaminen on helppoa.Sitkeän moottorin ja pitkien välitysten ansiosta kulutus pääkaupunkiseudulla jäi pieneksi: bensiiniä paloi noin 6,5 litraa sadalla kilometrillä.Peugeotiin ei ole saatavissa monien kilpailijoiden tarjoamaa nelivetoa. Sen puute voi karkottaa joitakin parempaa etenemiskykyä kaipaavia ostajia.Peugeotin jousitus on auton katumaasturimaiseen olemukseen nähden yllättävän jämäkkä. Tasaisella tiellä ja isommissa heitoissa jousitus hoitaa tehtävänsä mallikkaasti. Terävät poikittaissaumat ja asfaltin virheet tuntuvat kuitenkin ikävästi ohjaamoon saakka.Ohjauspyörä on pienikokoinen, ja mittaristoa tarkastellaan sen yläpuolelta. Pieni ratti tekee ajettavuudesta hauskemman, ja 3008 on muutenkin kokoisekseen ketterän tuntuinen ajettava.Lisäksi se kääntyy kaupunki­olosuhteissa kokoonsa nähden yllättävän pienessä tilassa.Kokonaisuutena Peugeot sopii hyvin perhekäyttöön ja taloudellista katumaasturia etsivälle. Se on lisäksi sisustan ja fiiliksen puolesta mukavan erilainen vaihtoehto kilpailijoihin verrattuna.