Trafi julkaisi laajan katsastustilaston – katso oman autosi hylkäysprosentti ja yleisimmät viat

Japanilainen Toyota selviää hyvin suomalaisten katsastajien syynissä, käy ilmi Trafin tuoreesta katsastustilastosta.



Katsastustilasto kertoo eri vuosina käyttöönotettujen henkilöautojen hylkäysprosentit ja kolme yleisintä hylkäykseen johtanutta syytä.



HS laski Trafin datan perusteella eri automerkkien keskimääräiset hylkäysprosentit.



Tilastojen mukaan Toyota-merkkisistä autoista 9,2 prosenttia hylättiin viime vuonna katsastuksessa. Katsastettujen Toyotoiden keski-ikä oli noin kymmenen vuotta.



Parempi hylkäysprosentti oli vain Lexuksen (7,8) ja Porschen (5,3) autoilla, mutta niitä on toki katsastettu huomattavasti pienempi määrä kuin Toyotoita.



Toinen suomalaisten suosikkimerkki, saksalainen Volkswagen narahti katsastuksessa keskimäärin useammin kuin Toyota. Katsastettujen Volkswagenien keski-ikä oli noin yhdeksän vuotta ja niiden eri mallien keskimääräinen hylkäysprosentti oli 17,1.



Kaikkien eri mallisten Skoda-autojen keskimääräinen hylkäysprosentti oli puolestaan 16,6.



Kun kaikki katsastukset otetaan huomioon, eniten hylkäyksiä tuli etuakselistojen, jarrujen ja jousituksen sekä iskunvaimentimien vioista.



Miten sinun autosi pärjäsi? Alla olevan interaktiivisen taulukon avulla voit katsoa tietoja omasta autostasi. Tilastossa on mukana automallit, joita on tuotu katsastukseen vähintään 100 kappaletta. Tilastoa lukiessa on hyvä ottaa huomioon, että tilasto ei sisällä katsastettujen autojen mittarilukematietoja. Näin automallien hylkäysprosentit eivät ole suoraan vertailukelpoisia.