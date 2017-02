HS koeajoi: Toyotan uusi hybridi on niin nuorekas, että sitä ei uskoisi Toyotaksi

Auto

N uoria aikuisia

Miltä sisällä näyttää?

Millaista tekniikkaa tarjolla?

Miten C-HR kulkee?

ei juuri hetkauta, millainen jonkin automerkin historia ja menneet mallit ovat olleet. Tänä päivänä tarvitaan rohkeutta ja repäisyä harmaudesta, jos mielii tavoittaa nuoret someen verkottuneet mielet.Sen Toyota tekee uudella C-HR-mallillaan, tai ainakin yrittää.Autoa katsellessa ei meinaa uskoa, että kyseessä on Toyota.Auto on 4,4-metrinen keskikoon crossover, johon on liitetty voimakkaita coupé-piirteitä ja katumaasturihenkisiä vekkejä, pokkauksia ja keulan aukkoja.C-HR (Coupé High-Rider) kääntää varmasti katseita.Voit tarkastella autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:Samantyyppinen fiilistely jatkuu sisällä. Sisätilojen kokonaisuudessa on haettu nuorekasta ilmettä, mikä näkyy esimerkiksi ovipaneeleiden muodikkaissa materiaalivalinnoissa.Autossa istutaan hieman tavallista korkeammalla, ja etuistuimille on helppo käydä. Tilat riittävät hyvin, mutta ohjauspyörän säädöt on jätetty vaillinaisiksi.Myös istuinten säädöt ovat jonkin verran puutteelliset portaallisine kallistuksineen, mikä on tänä päivänä jo poikkeuksellista. Näkyvyys eteen on perustasoa.Taakse päästään avaamalla takapilarin juureen piilotettu erikoinen ovikahva.Takanakin on ihan mukavasti tilaa myös pitkille aikuisille varsinkin, jos etupenkeillä tingitään hieman jalkatiloista. Voimakkaasti taaksepäin pienenevän takasivuikkunan takia takana on kuitenkin rajoittunut näkyvyys.Suomessa C-HR:n voi hankkia joko 1,2-litraisella turbobensiinillä, jossa on 116 hevosvoimaa, tai 1,8-litraisella hybridivoimanlähteellä, jossa on 122 hevosvoimaa.Dieseliä ei ole saatavana, mutta 1,2-litraisen pariksi saa myös AWD-nelivedon. Neliveto on yllättäen aina CVT-automaattivaihteinen.Ajoimme myös nelivetover­sion lyhyesti talvikeleillä: sen AWD-tekniikka perustuu Toyotan koeteltuun RAV4-malliin ja jakaa tarvittaessa mukavasti vetoa myös taka-akselille.AWD-versio onkin kiinnostava tulokas nelivetomarkkinoille. Miinuspuolena kulutus nelivetoisena kasvaa.Hybriditekniikka on käytännössä täysin sama kuin uudessa Priusissa.C-HR:n puhtaat sähköajot jäävät lyhyiksi, ja hybriditekniikan tarkoitus on lähinnä laskea kulutusta kaupunkiajossa.Tarkka kuljettaja saa kuitenkin C-HR:llä kulutuksen pysymään matalalla tasolla myös maantiellä, vaikka C-HR:n ilmanvastuskerroin on huomattavasti heikompi kuin Priusin.Suorituskyvyssä C-HR jää aavistuksen uudesta Priusista, lähinnä suuremman painon ja ilmanvastuskertoimen vuoksi.Täyskiihdytyksessä e-CVT pitää moottorin käyntinopeuden korkealla, ja sen kuulee myös sisälle. Silti kiihtyvyys on hieman nahkeata.Tasaisessa ajossa C-HR menee sutjakkaasti eteenpäin. Ohjaustuntuma ei herätä suuria moitteita sen enempää kuin hurraahuutojakaan. Jousitus on sen sijaan selkeästi pintakova, mikä voi olla suomalaisteillä jo hermostuttava ominaisuus.C-HR on järkevästi hinnoiteltu, ja varustelu on perustasollakin kattavaa. Mallistossa on va­kiona muun muassa mukautuva tasanopeudensäädin, kaistavahti, automaattiset kaukovalot ja Pre-Collision-järjestelmä.