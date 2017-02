Kuluneen sutkautuksen ranskalaisautoista voi nyt unohtaa – Renault Meganen uusi farmariversio vakuutti HS:n koeajossa

Auto

on valmistanut autoja omalla nimellään jo lähes 120 vuotta. Ranskalaisvalmistajalla riittää kokemusta vaikka muille jakaa.Henkilöauto-osaamisen lisäksi Renaultin moottorein varustetut autot ovat olleet usein voitokkaita esimerkiksi formula ykkösissä. Silti yksi kuluneimmista autoihin liittyvistä sutkautuksista vihjaa, ettei ranskalaisvalmisteisia autoja kannata tosissaan edes harkita.Lapsellisesta vitsistä on kuitenkin aika ajanut ohi jo kauan sitten. Renault Megane on kasvanut odotusten tasolle.On totta, että myös Renaultilla oli etsikkoaikansa 2000-luvun alkuvuosina, mutta kurssi saatiin pian käännettyä oikeisiin uomiinsa.Laatu ailahtelee käytännössä kaikilla merkeillä milloin mistäkin syystä. Eri merkkejä ovat vaivanneet vaikkapa ennenaikainen ruostuminen, automaattivaihteisto-ongelmat, mittavat takaisinkutsut, irtoilevat ohjauspyörät ja päästökriisit – onhan näitä harmeja.Uusi Megane on jo ehditty palkita Euroopassa viime vuoden lopulla Kultainen ohjauspyörä -voittajana pienten ja keskikokoisten autojen luokassa.Meganen farmariveriso Sport Tourer on oiva esimerkki siitä, kuinka menneeseen on turha tuijotella liian pitkään. Lisäksi se on myyntilukujen perusteella selkeä hittituote, jollaiseksi ei voisi nousta, jos laatu vaihtelisi jatkuvasti.Voit tarkastella autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:Farmariauton valintaan on syynä monikäyttöisen tilan tarve, ja tässä Megane pärjää hyvin.Sport Tourerin tavaratila on perusmuodossaan 580 litraa, josta osa on piilossa välipohjan alla. Laajennuksessa kokonaistilavuus kasvaa peräti 1 695 litraan.Jos pelkät litrat eivät avaa ­asiaa tarpeeksi selkeästi, sopii vertailukohdaksi vaikkapa uusi ja ainakin kaksi kokoluokkaa isompi ja kalliimpi farmari-Volvo V90.Volvo jää tavaratilan koossa hienoisesti kakkoseksi. Tämä saattaa olla yllätys.Muilta tiloiltaan farkku-Megane on hyvää keskitasoa. Edessä ei ole isollakaan kuljettajalla ongelmia, ja takaistuimelle voi istuttaa keskimittaisia aikuisia ongelmitta.Erityisesti polvitilat ovat kasvaneet takana. Laskeva kattolinja syö kuitenkin hieman pääntilaa pisimmiltä takamatkustajilta.Uuden farmari-Meganen moottorivaihtoehdot ovat kaksi dieseliä ja neljä bensiinimoottoria joko manuaali- tai automaattivaihteistoilla.Koeajoauto oli 1,2-litrainen turboahdettu 130-hevosvoimainen Energy TCe-bensiini, jossa vaihteita vaihdetaan itse kuusiportaisen manuaalin avulla.Vaihteita voi käyttää näppärästi oikeaa kättä keskikonsolin päällä lepuuttaen. Kiihtyvyys on vain perustasoa.Enemmän ripeyttä tarvitsevan kannattaakin tutustua farmarin GT-versioon, joka tarjoaa 205 hevosvoimaa.Koska Sport Tourerissa on selvästi perus-Meganea pidempi akseliväli, farmari on luonteva yhdistelmä vakaata mukavuutta ja hyvää ajettavuutta, tavanomaista suorituskykyä ja hyviä tiloja., iskunvaimennus ja ohjaus on säädetty uudelleen. Lisäksi Renaultin Multi-Sense-järjestelmä mahdollistaa viidestä ajotilasta valitsemisen kulloisenkin tarpeen mukaan.Järjestelmä säätää mittariston väriä ja tyyliä, tunnelmavalaistusta, äänimaailmaa, ilmastointia, etuistuinten hierontaohjelmia, moottorin ja kaasupolkimen reagointia ja ohjauksen vastetta.Esimerkiksi sport-tilassa ohjaus vaikuttaa tunnokkaammalta ja moottori reagoi kiihdytyksissä herkemmin.Luvatusta 5,3 litran yhdistetystä kulutuksesta jäimme paukkupakkasiin osuneella koeajojaksolla huomattavasti, sillä auto kulutti keskimäärin lähes seitsemän litraa sadalla.Mallistossa ei ole toistaiseksi nelivetoa, ja sitä monet saattaisivat autoltaan kaivata.