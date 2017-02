Nissan kehitti auton koirille – lemmikkien puuhia voi seurata ”koirakameralla”

Auto

Kun

http://www.hs.fi/autot/art-2000002731734.html

http://www.hs.fi/autot/art-2000002764629.html

koiran omistaja pohtii auton ostoa, mielessä on oman mukavuuden lisäksi tietenkin se, miten hyvin koira viihtyy autossa.Nyt japanilainen autonvalmistaja Nissan kertoo tuovansa markkinoille auton, joka on räätälöity erityisesti koiria ajatellen. Auton nimi on Nissan X-Trail 4Dogs.Mikä sitten tekee autosta erityisen koiraystävällisen?Nissanin autossa tavaratila on suunniteltu niin, että siellä on tilaa kahdelle lemmikille. Eläinten kulkua autoon on helpotettu ulosvedettävällä liuskalla, jota pitkin koirat voivat kävellä sisään ja ulos autosta.Autossa on ulosvedettävä suihku, jolla koirat voi pestä. Suihku muuntautuu tarvittaessa myös kuivaajaksi.Tavaratilaan on rakennettu myös ruoka- ja juoma-annostelijat.Ja koska autot ovat nykyään täynnä moderneja vempaimia, auto on varustettu myös teknologialla, jota Nissan kutsuu ”koirakamerateknologiaksi”. Sen avulla koirien puuhia voi katsella auton etupenkiltä, minkä lisäksi myös koirat näkevät etupenkillä istuvat ihmiset. Koirille voi myös jutella ääniyhteyden avulla.Nissan teki koira-autoaan varten markkinatutkimusta, jonka mukaan 98,7 prosenttia koiran omistajista käyttää autoaan koiransa kuljettamiseen.