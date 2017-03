HS koeajoi: Ford Kuga haastaa premium-tason kilpailijat runsaalla varustelulla – miten se onnistuu?

Auto

Millaiset tilat?

astuu Fordin keskikokoiseen katumaasturiin, ei odottaisi näkevänsä pehmeällä vaa­lealla nahalla verhoiltuja istuimia ja nahkaverhoiltua kojelautaa. Mitä arkiselle Fordille on oikein tapahtunut?Vastaus piilee mallin Vignale-lisänimessä. Se on Fordin yritys kilpailla premium-merkkien kanssa.Vignalen ajatus on tarjota ylellistä varustelua ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Käytännössä se näkyy esimerkiksi Ford Store -liikkeiden palvelussa ja puhelintuessa.Vignale-varustelun saa tällä haavaa Fordin Mondeoon, Kugaan, S-Maxiin ja Edgeen.Vignale-mallien vakiovarustelu on runsasta muihin saksalaiskilpailijoihin verrattuna. Kugan vakiovarusteisiin kuuluvat esimerkiksi avaimeton käyttö, aktiivinen vakionopeudensäädin, nahkaverhoilu, nahkaverhoiltu kojelauta ja navigaattori.Varusteisiin on tehty parannuksia, sillä Fordin viihdejärjestelmä on uusiutunut. Uusi Sync 3 toimii selvästi edeltäjäänsä ripeämmin ja paremmin. Lisäksi järjestelmän symbioosiin älypuhelimen kanssa on panostettu.Etuistuimissa on poikkeuksellisen paljon säätömahdollisuuksia, ja ne ovat mukavan pehmeät. Ajoasennon saa hyväksi kuljettajan pituudesta riippumatta. Ainoastaan reisituen pituussäätöä jää kaipaamaan.Kaikella Vignale-varustelulla on toki hintansa: koeajoauton 56 000 euron hintaan olisi mahdollista hankkia vaikkapa Fordin pykälää suurempi Edge-katumaasturi.Voit tarkastella autoa eri puolilta vierittämällä oheista liukuria:Kugan alusta on katumaasturiksi yllättävän jämäkkä. Se onkin auton kokoon nähden tarkka ja terävä ajettava. Hyvä ajettavuus kostautuu hieman heikompana jousitusmukavuutena.Rengasmelu jää matalaksi kitkarenkailla, joten myös pitkää matkaa taittaa mielellään.Modernit ajoavustimet, kuten aktiivinen vakionopeudensäädin ja kaistavahti, eivät ole parhaiden kilpailijoiden tasolla. Kaistavahti ei kykene itsenäiseen ajamiseen, ja vakionopeudensäädin toimii välillä aavistuksen kulmikkaasti ja epämukavasti.Älykäs neliveto siirtää kiihdytystilanteissa voimaa takarenkaille ennen pidonmenetystä. Tästä huolimatta Kuga aliohjautuu liukkaalla kelillä kaasua käytettäessä.Kaksilitrainen ja 180-hevosvoimainen dieselmoottori on sitkeä. Fordin kaksoiskytkinvaihteisto käyttää miellyttävän matalia kierroksia ja moottorin korkeaa vääntömomenttia hyödykseen. Moottori on lisäksi ihailtavan hiljainen, ja sitä on vaikea tunnistaa dieseliksi.Kulutus jäi auton kokoon nähden kohtuulliseksi: pääkaupunkiseudulla dieseliä paloi noin 7,5 litraa satasella. Vaihtelevassa matka-ajossa kulutus laski alle 6,5 litran.Kugan pituus on 4,5 metriä ja akseliväli 2,7 metriä, joten sisällä on kohtuullisen väljä istua. Takaistuimilla on hyvin jalka- ja pääntilaa, mutta lattia on turhan korkealla istuimeen nähden.Pitkien ihmisten jalat jäävät koukkuun, jolloin istuma-asento käy raskaaksi pidemmillä matkoilla.Autossa on kiinnitetty huo­miota erityisesti perheen kanssa matkustaviin.Takaistuimilla on esimerkiksi selkänojiin kiinnitetyt mukitelineet ja tarjottimet. Auto sopiikin hyvin kohtuuhintaista premium-tunnelmaa hakeville lapsiperheille.