Toyota tavoitteli Genevessä naisia, Airbus tähtäsi taivaalle

ntä jos autossa ei olisi kaasupoljinta? Entä jos auto osaisi lentää?Näitä kysymyksiä sai pohtia Geneven autonäyttelyssä, jossa esiteltiin kaksi kiinnostavaa ja hyvin erilaista uutta konseptiautoa.Toinen oli sinkkunaiselle suunnattu pikkuauto, toinen liikenteen mullistusta lupaileva lentävä auto.Tutustutaan ensin Toyotaan, joka on räätälöity sivistyneelle 30–50-vuotiaalle sinkkunaiselle, jolla on kaksi lasta ja joka elää aktiivista elämää. Hänen autonsa on Toyotan näkemyksen mukaan juuri sellainen kuin Toyota i-TRIL.Kyseessä on sympaattisen näköinen nelipyöräinen auto, jonka kori kallistelee sen mukaan, mihin suuntaan sitä ohjaa. Auton sisuksissa hyrrää sähkömoottori.Auton sisätilat ovat mielenkiintoiset, sillä autossa ei ole lainkaan kaasu- tai jarrupolkimia. Toyotan mukaan autoa ohjataan ohjainlaitteella, jonka suunnittelussa on haettu inspiraatiota pelikonsolien ohjaimista. Peleissä kun voi painaa kaasua vain nappia painamalla.Lisäksi autolle voi antaa käskyjä äänikomennoilla, sillä auton tietokonejärjestelmiin on viritetty tehokas tekoäly.Vaikka auto näyttää pieneltä, se on Toyotan mukaan riittävän tilava sinkkunaiselle ja hänen kahdelle lapselleen.Vielä ei tiedetä, tuleeko tällainen auto lopulta markkinoille, mutta mahdollista se on.Toyota on esitellyt viime vuosina hieman vastaavanlaisen pikkuauton, jota on testattu julkisen liikenteen osana Ranskan Grenoblessa.Tätä toista autoa ei ihan heti tulla näkemään julkisessa liikenteessä. Lentokonevalmistaja Airbus esitteli autonäyttelyssä konseptiauton, joka on paljon muutakin kuin auto.Kun auton näkee parkkeerattuna Geneven messuhallin lattialle, huomio kiinnittyy auton yläpuolella roikkuvaan propellikokonaisuuteen.Jättimäinen härveli on itse asiassa lentävä drone-robottikopteri, joka on olennainen osa Airbusin konseptiautoa. Se voi nimittäin tarvittaessa nostaa auton ilmaan, jolloin pienestä autosta tulee lentävä. Autokonseptin nimi on Pop.Up.Airbusin visioissa autoilija voisi kutsua kopterin napin painalluksella luokseen, jolloin kopteri voisi pelastaa autoilijan vaikkapa ruuhkaiselta tieltä ja lennättää väljemmille vesille. Airbus viestitti suunnittelevansa lentävää autoa tosissaan, mutta ei uskaltanut vielä kertoa, milloin auto voisi tulla markkinoille.