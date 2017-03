HS koeajoi: Uudistettu Audi A3 Sportback e-tron on napakka lataushybridi – onko se parempi kuin Prius?

Auto

Paljonko se kuluttaa?

Joutuuko Prius ahtaalle?

udin kompakti A3-malli on jo 20-vuotias. Pientä perheautoa on saatu historiansa aikana myytyä reilut miljoona kappaletta, mikä ei ehkä täysin tyydytä rinkelimerkin johtoporrasta. Niinpä autoa on paranneltu, vaikka sen viimeisin sukupolvi on ollut markkinoilla vasta muutaman vuoden.Päällepäin A3:n uudistukset ovat niin mietoja, että ne huomatakseen täytyy olla todellinen Audi-asiantuntija. Tämä on saksalaismerkin tapa toimia. Ajovalot, etumaski ja takavalot muuttuvat enemmän siihen suuntaan, jossa pykälää suurempi A4 näyttää mallia.Voit tutustua autoon tarkemmin pyörittämällä alla näkyvää kuvaa:Sisällä varustelua parannellaan etenkin turva­varustelun osalta, mutta monista varusteista pitää maksaa lisää.A3:een saa parikin uutta perinteistä moottorivaihtoehtoa, mutta mallisarjan mielenkiintoisin versio on A3 Sportback e-tron eli ladattava hybridi.Paperilla A3 e-tron on hätkähdyttävä tuote: 204 hevosvoimaa, 350 Newtonmetriä vääntöä ja ripeä suorituskyky yhdistyvät 1,5 litran keskikulutukseen. CO2-arvoksi on saatu taiottua 38 g/km. Miten tämä on mahdollista?Taikasana on sähköajo. Autolle luvataan parhaimmillaan jopa 48 kilometrin toimintamatka pelkällä sähköllä, ja lisäksi A3 e-tron sallii ripeätkin kiihdytykset ilman että bensiinimoottori käynnistyy, jos vain 8,8 kWh:n akussa riittää virtaa.Ideana on, että pikkupyörittelyt ajetaan sähköllä mutta pidemmät mökkimatkat bensiinimoottorin voimin. Sähköajoa voi ajaa nopeuteen 130 km/h saakka, eli myös moottoritiellä voi päästellä jonkin matkaa ilman paikallisia päästöjä. Auto on todella hiljainen ajossa.Todellinen kulutus riippuu ajetun matkan pituudesta ja siitä, kuinka paljon sähköä pystyy käyttämään hyväkseen. Koeajojaksolla saimme keskikulutukseksi 4,0 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 46 km/h.Moottoritieajo ja auton lämmitys talvella syövät sähköener­giaa. Samoin kuin talossa, autossa ei kannata käyttää lämmitykseen sähköä: hyötysuhde on huono.Biopolttoainetta käyttävä lisälämmitin olisi järkevä ratkaisu tähän ongelmaan, ja niitä onkin saatavilla jälkimarkkinoilta. Miksi autovalmistajat eivät itse ymmärrä ongelman ratkaisua?Hankintahinnaltaan Audi A3 e-tron vertautuu väistämättä ladattavien hybridien pioneeriin, Toyota Priusin PHEV:iin. Yllättävää kyllä, se on lähtöhinnaltaan ainoastaan noin 500 euroa edullisempi kuin Audin uusittu ekoversio.Kilpailu hybridi-asiakkaista käy tällä kohdin kiihkeäksi, sillä olkoonkin Prius kokonaismitaltaan parisenkymmentä senttiä A3:a pidempi, ei sisätilojen kannalta tärkeässä akselivälissä ole Toyotan hyväksi eroa kuin reilun tulitikkuaskin verran.Takajalkatiloissa Prius vie niukan voiton, mutta toisaalta etu­istuimilla istuu Audissa paremmin suunnitellussa ympäristössä. A3 Sportback on myös tavaratilaltaan joustavampi.Puhumattakaan siitä, että Audin premium-status painii aivan eri luokassa kuin Toyotan harmaa olemus.

Harkitsipa sitten mitä lataushybridiä tahansa niiden nopeasti kasvavasta joukosta, alkavat ne vihdoin olla sitä, mitä on jo pitkään odotettu: parhaita ominaisuuksia niin sähkö- kuin perinteisistäkin autoista.