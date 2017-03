HS koeajoi: Uuden Mazda 3:n dieselmoottorille luvataan pientä kulutusta – toteutuuko lupaus ajossa?

Auto

kasvojenkohotus on tehty maltillisesti ja perinteisellä reseptillä. Ulkonäkö on pääosin tuttu edeltäjästä, mutta pieniä eroja on keulan ja perän muotoilussa ja ajovaloissa.Kiinnostavin muutos on tapahtunut kolmosen konepellin alla. Mazdan uudelle 1,5-litraiselle dieselmoottorille luvataan hyvin alhaista 3,8 litran yhdistettyä kulutusta ja 99 gramman päästöjä.Onko tosielämän kulutus kuitenkaan luvatulla tasolla?Ainakin Mazdan uusi diesel on miellyttävän hiljainen ja sitkeä.Papereiden perusteella suorituskykyä on 105 hevosvoiman ja 270 newtonmetrin edestä. Vääntö riittää mukavasti kaupunki­ajossa, mutta matkavauhdissa suorituskykyä kaipaisi hieman nykyistä enemmän.Kulutus pääkaupunkiseudulla jäi noin viiteen litraan satasella, mitä voi pitää hyvänä suori­tuksena talvikelissä. Kun ajettiin pääosin kehäteitä, kulutus ­painui jopa alle neljän litran.Tällöin todelliset hiilidioksi­dipäästöt ovat noin sata grammaa.Vaihtelevassa 500 kilometrin matka-ajossa Mazda kulutti 4,2 litraa satasella.Voit tarkastella autoa liukuria vierittämällä:Kolmosen tuntuma on miellyttävän jämäkkä, ja kaikki hallintalaitteet tuntuvat olevan kohdallaan kuskin paikalle istuttaessa.Auto on ensituntumaltaan hieman kuin MX5-urheiluauton perheversio. Huomio kiinnittyy erityisesti täsmälliseen vaihteensiirtoon ja miellyttävän ohutkehäiseen ohjauspyörään.Lumisella talvikelillä Mazda kääntyy etuvetoiseksi autoksi hyvin. Tässä avustaa Mazdan G-Vectoring control -järjestelmä. Rattia käännettäessä moottorin tehoa leikataan minimaalisesti, jolloin painoa siirtyy huomaamatta eturenkaille. Tämä auttaa autoa kääntymään paremmin sisään kurviin.Mazda on matka-ajossa mukavan suuntavakaa ja rauhallinen. Hyvän ajettavuuden kääntöpuoli on, että alusta tuntuu kovalta ja nypyttävältä huonokuntoisilla tieosuuksilla. Myös rengasmelu on talvirenkaiden karhentamilla teillä kovanpuoleinen.Kolmosen sisätilat näyttävät ja tuntuvat laadukkailta. Materiaalit ovat pehmeitä koskettaa, ja esimerkiksi keskikonsolin verhoiluun on käytetty nahkaa.Ajoavustimista löytyy esimerkiksi kaupunkijarrutusavustin, joka tunnistaa nyt myös ihmiset. Outoa on, että aktiivista vakionopeudensäädintä ei ole saatavissa dieselmalliin, joka soveltuu muuten paljon ajavalle.Pysäköintitutkien mukana tulee auton takaa kulkevasta ris­teävästä liikenteestä varoittava järjestelmä. Se on erityisen hyödyllinen varuste parkkiruutuun etuperin ajaville. Ruudusta pois peruuttaminen aiheuttaa monesti kolaririskin heikon näkyvyyden vuoksi.Myös mukavuusvarusteet ovat kohdallaan. Premium Plus -varustelussa talvikeleillä miellyttää esimerkiksi lämmitettävä ohjauspyörä.Lisäksi viihdelaitteisto ja 865 euron lisävarusteena saatava navigaattori ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä.4,5-metrinen kolmonen on luokassaan varsin pitkä. Auton sisätilat jäävät auton pituuteen nähden ahtaiksi erityisesti takana.Auto soveltuu parhaiten lapsiperheille ja paljon ajaville matalan kulutuksensa ansiosta.