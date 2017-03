HS koeajoi: Uusi Renault Zoe on järkihintainen täyssähköauto, jolla pääsee aiempaa pitemmälle

Auto

myynti on Suomessa edelleen varsin vaatimatonta.Syytkin ovat selvillä. Sopivia järkihintaisia ja perusperheautoksi taipuvia ehdokkaita, joiden toimintamatka myös pitkässä talvessamme olisi tarpeeksi pitkä, ei ole ollut juuri saatavilla.Tähän rakoon on todellisuudessa ollut tarjolla vain Nissan Leaf, ja senkin malli-ikä alkaa jo näkyä autossa.Muutos on kuitenkin tapahtunut. Hyundai, Opel ja Renault esittelivät viime vuoden loppupuolella uudet sähköautot, joiden hinnat pysyvät kurissa mutta toimintamatkat ovat kasvaneet huomattavasti.Esimerkiksi Renault on tehnyt järkihintaisen ja toimintamatkaltaan huomattavasti aiempaa pätevämmän sähköauton Zoen, jota alettiin tuoda Suomeen heti vuodenvaihteen jälkeen.Jo Zoen aiempien versioiden avulla Renault on noussut neljässä vuodessa sähköautojen markkinajohtajaksi Euroopassa.Renault Zoe on näppäränkokoinen kaupunkipainotteinen perheauto, jossa autoveroa on vajaat 1 500 euroa.Hankintahinta on alimmillaan runsaat 30 000 euroa. Se on lähellä uutena ostetun auton keskihintaa Suomessa.Takuuta Zoelle luvataan neljä vuotta ja ajoakulle kahdeksan vuotta tai 160 000 kilometriä. Lähtökohdat sopivat siten monen elämäntilanteeseen ja autolle asetettaviin vaatimuksiin.Voit tarkastella autoa eri puolilta liukuria liikuttamalla:Suurimmalle osalle suomalaisista päivittäiset ajot jäävät keskimäärin runsaaseen 40 kilometriin. Harvan perheen mökillekään on yli 400 kilometrin ajomatkaa.Tilanne on tietenkin aina henkilökohtainen, mutta harva meistä montaa kertaa vuodessa ajaa koko perheen voimin useita satoja kilometrejä tauotta Lapin lumille hiihtämään.Renault Zoelle on mitattu virallisen NEDC-syklin mukaan 403 kilometrin toimintamatka. Suomen kylmissä talviolosuhteissa uusitulla Zoella pääsee runsaan 200 kilometrin matkan yhdellä täyslatauksella.Jos varustaa autonsa vielä vaikkapa biopolttoaineella toimivalla lisälämmittimellä, ei sähköenergiaa tarvitse tuhlata lämmitykseen, ja toimintamatka kasvaa lähemmäksi 300:aa kilometriä.Se ei ole vielä järisyttävän pitkä matka, mutta parannus on merkittävä.Pienistäkin positiivisista muutoksen puroista syntyy hiljalleen parempi kokonaisuus.Uudella Zoella on edelleen sama perusrakenne kuin Renault Cliolla, eikä sitä ole akkupäivityksen yhteydessä ulkoisesti muutettu.Aerodynaamisen auton ilmanvastuskerroin on erinomainen, 0,22. Suurin ero korin mitoissa Clioon verrattuna on suurempi korkeus.Suorituskykylukujen perusteella Zoe ei ole kovin hanakka kulkija. Luvut eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea, sillä auto on optimoitu kiihtymään nollasta kahdeksaankymmeneen kilometriin tunnissa. Sen jälkeen kiihtyvyys muuttuu leppoisammaksi.Zoe ei silti ole erityisen tahmea kulkija edes moottoritienopeuksissa. Voima vain annostellaan hieman harkitummin.Eniten käytännössä häiritsee Zoen ohjaustuntuma, jonka ylikorostettu keskitys vaatii alkuun opettelua. Kaarrekäyttäytyminen sinällään on kunnossa.Samaa ei voi sanoa pitkistä ajovaloista, jotka osoittautuivat pimeässä ajaessa kehnoiksi.Suomeen tuodaan Zoe Life- ja Intens-malleja. Vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa navigaattori, automaattinen ilmastointilaite ja My Z.E. Connect -palvelu, jonka kautta akun varaustilanteen voi tarkistaa älypuhelimelta.Paremmin varustetussa Intensissä voi sisätilat jäähdyttää tai lämmittää etäohjauksella, jolloin vähennetään energian tarvetta ajon aikana.