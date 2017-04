HS koeajoi: BMW:n uusi 5-sarja haastaa Mercedeksen ja Volvon premium-mallit – miten se onnistuu?

Auto

E-sarja ja Suomessa vuoden autoksi valittu Volvo S90 tekevät premium-sedaneiden kilpailusta kovaa. Nyt on BMW:n vuoro vastata haasteeseen uudella 5-sarjalla.Ulkoisesti uusi 5-sarja tuntuu hillityltä: se vaikuttaa enemmän edeltäjänsä kasvojenkohotukselta kuin kokonaan uudelta mallilta.Löytyykö tämän BMW:n pinnan alta jotain, minkä avulla merkki voisi nousta luokkansa huipulle?Vaikka yhtäläisyydet edeltäjään ovat selkeitä, uusi 5-sarja on sisätiloiltaan ja fiilikseltään hyvin modernin tuntuinen.Voit tutkia autoa eri puolilta liukuria vierittämällä:Erityisesti uudistunut iDrive-käyttöjärjestelmä ansaitsee pisteitä. Se on nopeatoiminen ja intuitiivinen käyttää. Aloitusnäkymään voi valita omat kuvakkeet, joiden sisältöä voi muokata.Myös 7-sarjasta tuttuja härveleitä voi hankkia uuteen 5-sarjaan. Tarjolla on esimerkiksi kauko-ohjattu pysäköinti, näytöllinen avain ja 3d-pysäköintikamera.Parhaiden kilpailijoiden tasoiset etuistuimet saa valitsemalla BMW:n lisävarustelistalta urheiluistuimet ja ristiseläntuen säädön. Niille tulee hintaa yhteensä noin 1 100 euroa. Sijoituksen ansiosta kuljettajan paikalla viihtyy myös hyvin pitkiä ajomatkoja.Adaptiiviset led-ajovalot ovat mainio hankinta pitkiä matkoja ajavalle. Ne jättävät vastaantulijan kohdalle aukon, jolloin pitkiä valoja voi käyttää jatkuvasti. Järjestelmän tarkkuudessa ja nopeudessa olisi kuitenkin vielä parannettavaa.Voimalinja on mukava ja ripeä, kuten tämän luokan autolta voi odottaa. Kahdeksanportainen ZF:n vaihteisto toimii sulavasti heti liikkeellelähdön jälkeen.Neliveto tekee BMW:stä miellyttävän vakaan myös pitkiä matkoja huonolla kelillä ajettaessa.Moderni diesel on hiljainen ja tarjoaa jo kaksilitraisena versiona tarpeeksi voimaa ison sedanin liikuttamiseen.Runsaasti autoaan varustelevalle houkuttelevampi vaihtoehto voi olla uusi 530e-hybridi, jonka lähtöhinta on runsaat 58 000 euroa. Hybridin pienten päästöjen ansiosta myös verojen määrä jää pieneksi.Myös koeajetun kaksilitraisen 190-hevosvoimaisen dieselin päästöt ja kulutus ovat matalia. Moottori poltti dieseliä pääkaupunkiseudulla ajettaessa noin 6,5 litraa sadalla kilometrillä. Matka-ajossa kulutus laski 5,5 litraan.BMW:n vakiojousitus on mukava mutta ei yllä aivan parhaiden kilpailijoiden tasolle.Se on kuitenkin suositeltavampi vaihtoehto kuin erityisen jämäkkä M-sport-alusta, joka tuntuu liioitellun jäykältä Suomen olosuhteisiin.Paras vaihtoehto mukavuuden ja sporttisuuden suhteen on 1 400 euron hintainen mukautuva alusta.Valmistajan sivuilla kerrotaan uuden 5-sarjan dynaamisuudesta ja urheilullisuudesta. Ajettavuus ja alustan tasapaino ovat hyvin kohdallaan talvikeleillä jopa ilman ajonvakautusta.Muutoin hyvää ajettavuutta heikentää auton huono ohjaustuntuma. Muu sporttisuus tuntuu teennäiseltä BMW:n tah­mean tuntuiseen ohjaukseen yhdistettynä.Hyvä puoli on, että mukavaksi rakennettu ohjausvaste ei välitä tien urista tai epätasaisuuksista.