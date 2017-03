Tuleeko tästä autosta Suomen sähköautosuosikki – Tältä näyttää Škodan ensimmäinen sähköauto

Auto

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Škoda Octavia on ollut monena vuotena Suomen suosituin automalli.



Siinä on paljon sellaista, mikä vetoaa suomalaiseen autoilijaan. Octavian brändin kärkenä on järk: se ei maksa eikä kuluta kovin paljon, se ei ole pröystäilevän eikä kummallisen näköinen ja se näyttää Suomen myyntilukujen perusteella olevan erinomaisen asianmukainen auto.



Nyt Škoda on julkistamassa ensimmäisen täyssähköautonsa. Konsepti tulevasta autosta tulee olemaan esillä Shanghain autonäyttelyssä huhtikuun lopulla.



Voisiko siitä tulla suomalaisten suosikkisähköauto?



Tutkailemme seuraavassa Škodan mahdollisuuksia sen perusteella, mitkä ennakkoon selvillä olevat seikat puhuvat suosikkistatuksen puolesta ja vastaan.



Vastaan: todennäköisesti kallis auto Ainakaan konseptivaiheessa sähkö-Škoda ei näytä autolta, josta olisi esimerkiksi Octavian kilpailijaksi.



Ensinnäkin Vision E -nimellä tällä hetkellä kulkeva auto on todelliseksi myyntihitiksi väärässä segmentissä. Škoda kertoo auton olevan viisiovinen SUV-Coupé. Kyseessä on siis urheilullinen katumaasturi samaan tyyliin kuin BMW X6, Tesla Model X tai Mercedes-Benz GLE.



Tämän segmentin autot tuppaavat olemaan kalliinpuoleisia. Hinta on edelleen paras indikaattori siinä, mistä autosta tulee hitti ja mistä ei.



Vastaan: auto on kaukana tulevaisuudessa Uuden sähköisen Škodan on tarkoitus tulla myyntiin vasta vuonna 2020.



Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoilla tulee silloin olemaan jo useita sähköautoja, jotka kilpailevat Škodan kanssa. Autolla ei siis ole mahdollisuutta kaapata markkinoita ennakkoon ja tällä tavalla kasvattaa markkinaosuuttaan hyvissä ajoin.



Škodan mukaan vuonna 2025 sillä on mallistossaan viisi täyssähköautoa.



Puolesta: se on hieno Kuvien perusteella auto on erittäin tyylikkään näköinen. Škodan ostaessaan on perinteisesti saanut paljon vastinetta rahoilleen, eikä itse brändistä tarvitse maksaa samalla tavalla kuin esimerkiksi saksalaisten premium-merkkien tai Teslan yhteydessä.



Jos tuleva auto näyttää yhtään samalta kuin konseptikuvissa, se saattaa kaapata kalliimmilta coupé-katumaastureilta markkinoita silkan ulkonäkönsä ansiosta.



Puolesta: sillä pääsee kauas Škoda lupaa auton toimintasäteeksi noin 500 kilometriä. Se on riittävä toimintasäde.



Puolesta: se on tilava Škoda lupaa, että Vision E tulee olemaan erittäin tilava auto siitä huolimatta, että esimerkiksi kattolinjan kanssa on jouduttu tekemään urheilullisuuden vuoksi kompromisseja.



Auton on kooltaan hieman Škodan tällä hetkellä myynnissä olevaa Kodiaq-maasturia lyhyempi mutta leveämpi. Jos tilaa on paljon, se miellyttää varmasti potentiaalisia ostajia.



Škodalla on kokemusta tilavien autojen valmistuksesta. Esimerkiksi Škoda Superb on matkustajan jalkatiloiltaan suorastaan hulppea, ja myös Kodiaq on tilava auto.



Puolesta / vastaan: se on tehokas Autossa tulee Škodan mukaan olemaan kaksi sähkömoottoria, jotka keittävät yli 300 hevosvoimaa.



Kyseessä on siis perin tehokas ja nopea auto, mikä on omiaan herättämään kiinnostusta monissa autonostajissa.



Toisaalta perinteisesti Škodan myyntivaltti ei ole ollut urheilullisuus ja tehokkuus, ja tehokkuus tuppaa lisäämään auton hintaa aina jonkin verran.



On siis kaksipiippuinen juttu, onko teho hyvä vai huono asia. Kaikki riippuu siitä, miten se vaikuttaa auton hintaan.