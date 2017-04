Näin kulkee Škodan ensimmäinen iso katumaasturi – koeajoimme kohtuuhintaisen Kodiaqin

Auto

on useiden malliensa ansiosta yksi Suomen suosituimmista automerkeistä.Kaikille Škodan etevyys ja suosion syyt eivät kuitenkaan avaudu: mitä niin erityistä tšekkimerkki oikeasti tarjoaa, että monet suomalaiset siihen autovalinnassaan päätyvät?Syitä on useita: hankintahinta, tilankäyttö ja rahalle saatava vastine. Hyväksi esimerkiksi sopii vaikkapa täysin uusi Škoda Ko­diaq, isomman keskikoon katumaasturi.Škodan mallistossa ei ole aiemmin ollut 4,7-metrin pituista tilataituria, vaan ainoastaan pienempi Yeti-malli. Kodiaqin ansiosta tilanteeseen tulee odotettu muutos, sillä auto on aivan toista maata kuin korostetun kulmikas Yeti.Kodiaqissa on nähtävissä merkille uudenlaista tyylittelyä. Lisänä on annos maskuliinista terävyyttä, esimerkiksi hieman kulmikkaat lokasuojien muodot.Kodiaqin muodot ennakoivat myös Yetin seuraavan sukupolven linjoja, ja lisää suv-malleja on luvassa myöhemminkin, koska suurten katumaasturien myynnin uskotaan edelleen kiihtyvän.Voit tarkastella autoa eri puolilta oheista liukuria liikuttamalla:Hinnoittelu on ollut Škodan vahvuus, ja niin nytkin. Kodiaqin hinnat alkavat vain hieman runsaasta 30 000 eurosta.Nelivedon saa noin 35 000 eurolla ja paljon ajavien usein haluaman diesel-nelivedon vajaalla 38 000 eurolla.Hankintahinta pysyy siis kohtuullisesti kurissa. Lisäksi auto on paikoin yhtä pykälää suurempi kuin monet samanhintaiset kilpailijat. Samasta syystä se tarjoaa paremmat sisätilat, sillä Škodan toinen vahvuus on järkevä tilankäyttö.Auton saa viisi- tai seitsemänpaikkaisena, ja tavaratila on viisipaikkaisena peräti 720 litran kokoinen.Tilaa on miellyttävän runsaasti. Esimerkiksi etu- ja takaistuimilla mahtuvat vaivatta istumaan peräkkäin yli 190- ja 180-senttiset aikuiset. Lisävarusteena saatavat kaksi lisäpenkkiä kolmanteen penkkiriviin maksavat noin tuhat euroa lisää.Škodan laadullinen ilme on ollut jo pitkään hintaluokassaan kilpailukykyinen.Näiden syiden vuoksi niin monet suomalaiset päätyvät Škodaan, ja myös Kodiaqille on helppo ennustaa valoisaa tulevaisuutta.Kodiaq on saanut nimensä ko­diakinkarhusta, joten millainen voimapesä on kyseessä?Moottoreiden tehot asettuvat melko järkevästi 125:n ja 190 hevosvoiman välille. Kaikissa ver­sioissa on Stop-Start-järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto vakiovarusteena.Kaikki uutiset eivät ole kuitenkaan hyviä: VW-konsernin periaatteiden mukaisesti Škodan voimanlähdevalikoimaan ei ole luvassa hybriditekniikkaa vielä pariin kolmeen vuoteen.Sen sijaan perinteiset TSI-ahdetut bensiinimoottorit ovat tutut 1,4- ja 2,0-litraiset ja TDI-dieselit 2,0-litraisia. Dieselit ovat joko 150- tai 190-hevosvoimaiset.Lähtötason Kodiaq on etuvetoinen, ja sen moottori on 1,4-litrainen TSI, jonka yhteydessä käytetään kuusiportaista ma­nuaalia.Myös DSG-automaatti kuuluu luonnollisesti valikoimaan joko kuusi- tai seitsemänportaisena versiona. Jälkimmäinen on Škodalle uusi.Ajo-ominaisuuksiltaan Kodiaq on tasapainoisen onnistunut kokonaisuus. Tehokkaampi diesel vie autoa reippaasti eteenpäin, eikä DSG-vaihteisto emmi turhia.Kodiaq on kuitenkin melko raskas auto, minkä huomaa tiukemmassa kaarreajossa pienenä korin kallisteluna.Varustetasot ovat merkille tutut Active, Ambition, Style ja Exclusive. Liitettävyys- ja turvavarusteluominaisuudet on nostettu korkealle tasolle, niin kuin moderneissa autoissa sopii odottaakin.