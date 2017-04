Sähköautot kiinnostavat yrityksiä – näitä autoja on nyt markkinoilla

Auto

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sähköautojen hankinta kiinnostaa suomalaisia yrityksiä, käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta.



Autoleasingyritys Secto Automotiven tutkimuksen mukaan lähes kolmannes yrityksistä uskoo hankkivansa täyssähköautoja neljän vuoden kuluessa ja 39 prosenttia yrityksistä aikoo puolestaan hankkia käyttöönsä ladattavia hybrideitä.



Ympäristöystävällisyys näyttää vaikuttavan monien yritysten autohankintoihin. Kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä puolet ilmoitti aktiivisesti pienentävänsä yritysautojensa hiilidioksidiarvoja.



Sähköiseen kyselyyn vastasi 580 yritysautoilijaa, joista 310 vastaa yrityksensä autohankinnoista. Secton mukaan vastaajat hallinnoivat yhteensä noin 6 000 yritysajoneuvon kantaa.



Sähköautojen määrän povataan kasvavan lähitulevaisuudessa Suomessakin. Maan hallitus on asettanut tavoitteekseen, että vuonna 2030 Suomen teillä olisi vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa. Siihen on vielä matkaa, sillä viime vuoden lopulla liikennekäytössä oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhteensä 1 028.



Suomen myydyimmät sähköautot ovat Tesla- ja Nissan-merkkisiä. Markkinoilla on kuitenkin koko ajan kasvava määrä sähköautoja. Alla olevasta taulukosta voit tutkia, mitä sähköautoja nyt on markkinoilla.