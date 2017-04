Millä perusteella taksikuskit valitsevat autonsa? – Alkuvuonna Volvoja rekisteröitiin takseiksi enemmän kuin Mersuja

Auto

Taksikuski

http://www.hs.fi/autot/art-2000005167715.html

Vaikutin yksi: Koko

Vaikutin kaksi: Maine

Vaikutin kolme: Huoltopalvelut

Vaikutin neljä: Mukavuus

Vaikutin viisi: Taloudellisuus

Taksiala on