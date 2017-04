Farmariautojen kuninkuudesta kova kilpailu: Vertailussa Volvo V90 ja Mercedes-Benzin E-sarjalainen

Auto

auto Suomessa -titteli meni hiljattain Ruotsiin Volvo V90:lle, ja auto nappasi jaetun ykkössijan myös tuoreessa talvitestissä Suomessa.Mercedes jäi molemmissa kisoissa Volvon taakse. Uusi V90 on piinkova vastustaja mille tahansa saman hintaryhmän premiumautolle.Jos autoja tarkkailee vain ul­koa, Volvo on kaksikosta selvästi erottuvampi ja tuoreempi. Uusi V90 on leveän, pitkän ja matalan ilmeen auto, jossa on Volvolle aivan uudenlaista vetovoimaa.Korkean hartialinjan, perää kohti madaltuvan ikkunapinnan ja atleettisten muotojen ansiosta V90 on linjakas ja tuore auto.Mercedeksen E-sarjan farmari näyttää joka suunnasta kookkaalta ja edustavalta, mutta sen muotoilu jää Volvoon verrattuna tavanomaiseksi. Muotoilussa on aiempaa enemmän yhtäläisyyksiä edullisemman ja pienemmän C-sarjan kanssa.Molemmat autot ovat pituudeltaan noin viisimetrisiä, ja akselivälikin on roimat 2,9 metriä.Uuden V90:n sisätilat ovat takana merkittävästi paremmat kuin väistyneen V70-mallin. Takaistuimella jalkatilat riittävät 185-senttiselle matkustajalle hyvin, vaikka edessä istuisi toinen yhtä pitkä matkustaja.Sisätiloissa on panostettu ilmavaan tunnelmaan ja olohuonemaiseen viihtyvyyteen. Tulos on onnistunut, ja sisämateriaalit luovat laadukasta tunnelmaa, jossa ihminen on keskiössä.Myös E-Mersussa istutaan väljästi sekä edessä että takana. Erityiskiitosta saavat etuistuimien laajat säädöt, joiden avulla pitkäkin kuljettaja saa tukevan ajo­asennon. Lisäksi penkit ovat poikkeuksellisen mukavat pitkillä ajomatkoilla.Takaistuimella riittää jalkatilaa ja päätilaa kohtalaisesti, mutta istuinosa voisi tarjota enemmän reisitukea. Mercedeksen sisätilat ovat laadukkaan ja arvokkaan tuntuiset, mutta niiden tyyli poikkeaa selvästi Volvosta.Vertaile sisätiloja alla. Vasemmalla Mercedes-Benz, oikealla Volvo.Mercedeksen 640 litran tavaratila on selvästi Volvon tilaa suurempi. Sähköisesti kaatuvien takaselkänojien ansiosta lastaaminen onnistuu helposti.Volvon tavaratila on 560-litrainen. Uusi muotoilu rajoittaa sen kokoa, etenkin korkeutta.Vertaile tavaratiloja alla. Vasemmalla Mercedes-Benz, oikealla Volvo.Mercedeksen kaksilitraisen dieselmoottorin ja yhdeksänportaisen automaattivaihteiston yhdistelmä on miellyttävän hiljainen ja sivistynyt.Volvon D4-diesel on samankokoinen mutta käyntiääneltään hieman rouheampi. V90:n automaattivaihteisto on kahdeksanportainen, ja myös tämä yhdistelmä toimii saumattomasti.E-sarjan 194 hevosvoiman huipputeho ja 400 newtonmetrin vääntö takaavat Mersulle vaivattoman suorituskyvyn.Mersun vaihteisto käyttää mielellään moottorin vääntöä ja sitkeyttä hyödyksi. Yhdeksännen vaihteen ansiosta kierrokset ovat matalat myös moottoritieajossa.Mercedeksessä dieseliä paloi pääkaupunkiseudulla noin 5,5 litraa satasella. Matka-ajossa kulutus laski parhaimmillaan alle 4,5 litran.Volvo kulutti noin puoli litraa enemmän dieseliä kautta linjan. Voimaa siinä on saman verran, 190 hevosvoimaa, ja 400 newtonmetriä vääntöä.Parhaimmillaan Mersu on matka-ajossa hyvin seesteinen. E-sarjan ohjaus on miellyttävän tunnokas ja antaa hyvän vasteen. Ratin takana rauhoittuu pidemmällä ajomatkalla hieman Volvoa paremmin.Todellista mukavuutta haluava voi valita E-sarjan lisävarusteeksi noin 2 330 euron täysilmajousituksen, joka eristää ohjaamon tienpinnan tekstuurista. Ilmajousituksen ansiosta Mercedes on selvästi Volvoa mukavampi.Myös Volvo on tien päällä hiljainen, eikä tuulen suhinoita oikeastaan kuulu. Sivutuuliherkkyyttä esiintyy jonkin verran, eikä auto etene muutenkaan aivan junamaisella jykevyydellä. Se ei ole välttämättä huono asia, sillä tiettyä herkkyyttä ohjaustuntumasta pitääkin löytyä.Rennossa ajossa Comfort-moodilla V90 etenee mukavasti keinahdellen. Tiukempi Dynamic-moodi saa auton hieman hötkyttämään koria, jos tiessä on epätasaisuutta.Vertaile ohjaamoita alla. Vasemmalla Mercedes-Benz, oikealla Volvo.Volvon D4-mallin lähtöhinta on vajaat 51 000 euroa. Hinta on kilpailukykyinen, kun ottaa huomioon kattavan varustelun.Mercedeksen hinnoittelu lähtee hieman paremmin varustellusta, 55 884 euron hintaisesta Business-mallista.Molempien perusvarustelu on kattava, kuten hintaluokka antaa olettaa. Mistä erot syntyvät?Eroja voisi löytää vaikkapa uudesta tekniikasta. Turvallisuustekniikoissa Volvo on kulkenut jo pitkään aivan kärkijoukoissa, ja V90 lisää tätä tarjontaa.Vertaile autojen mittaristoja alla. Vasemmalla Mercedes-Benz, oikealla Volvo.Tutun City Safety -järjestelmän lisäksi uudessa V90:ssä on vakiovarusteena puoliautonominen Pilot Assist -ohjaustekniikka. Yhdessä mukautuvan tasanopeussäätimen kanssa se huolehtii ohjauksesta pisimmillään 15 sekuntia, pitää auton kaistalla ja jarruttaa tarvittaessa automaattisesti.Mercedeksessä kaikki turvavarusteet ja ajoavustimet eivät sitä vastoin ole vakiona. Esimerkiksi puoliautonomiseen ajamiseen kykenevästä tasanopeussäätimen ja kaista-avustimen yhdistelmästä joutuu maksamaan lähes 3 000 euroa lisähintaa.E-sarjan järjestelmä on tosin yksi markkinoiden parhaiten toimivista. Se kykenee ajamaan pitkiä aikoja itsenäisesti, jos kaistaviivat näkyvät.E-sarjan viihdelaitteisto häviää nopeudessa ja käytettävyydessä Volvon vastaaville. V90:n Sensus-järjestelmän parhaiksi puoliksi osoittautuvat suuri kosketusnäyttö ja mobiililaitteista kopioitu käyttölogiikka.Kokonaisuutena Mercedes on vielä aavistuksen Volvoa edellä. Volvossa on paljon hyviä puolia ja nykyaikaisempi olemus, joten lopulta valinta on makuasia. Valintakriteeriksi voi osoittautua myös vetotapa, sillä usein premiumautot ovat Mersun tapaan takavetoisia.