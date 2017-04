HS koeajoi: 50-vuotias Toyota Corolla on maailman myydyin henkilöauto – onko se myös maailman paras?

Auto

Toyota Corolla maailman paras auto?Viime lokakuussa 50 vuotta täyttänyttä autoa on myyty enemmän kuin mitään muuta henkilöautoa, selvästi yli 40 miljoonaa.Yllättäen se on edelleen Toyotan maailmanlaajuisesti eniten myyvä malli.Suomessakin Corolla oli aikoinaan huippusuosittu mutta ei enää ole 30 myydyimmän mallin joukossa.Houkuttelevammin muotoiltu ja teknisesti kehittyneempi To­yota Auris on ottanut sen paikan.Vanha kunnon sedan- eli porrasperä on Corollan muotoilullinen juttu. Sedan-mallit ovat monilla markkinoilla, esimerkiksi Venäjällä, edelleen hyvin suosittuja.Muualla Euroopassa ja myös Suomessa sedan-koreja pidetään useimmiten jo menneisyyden malleina.Sedanin heikkous on monikäyttöisyyden puute. Tilalle ovat tulleet farmarit, katumaasturit, crossoverit ja pienet hatch­backit. Sedan edustaa perinteitä, konservatismia. Se taas sopii Corollaan hyvin, onhan kyseessä automaailman luottolaite ja elävä legenda.Voit tarkastella Corollaa eri puolilta liukuria liikuttamalla:Auton hyvyyttä voi mitata myös muuten kuin myyntiluvuilla. Vankkumaton mielipide kansan syvistä riveistä tietää kertoa, että Corolla kestää.Suomalaiset ovat sukupolvesta toiseen luottaneet Corollan suoraviivaiseen sitkeyteen. Katsastusvikatilastoissa Corolla sijoittuu parhaiden joukkoon vaikka ei luotettavuudeltaan olekaan ainutlaatuinen.Katsastusvikatilastotkaan eivät kerro aivan kaikkea kestävyydestä. Corolla on kuin arkkityyppi autosta: kaikkien tuntema ja luottama.Farmaria tai viistoperää etsivän kannattaa tähyillä Aurisin suuntaan.50-vuotiaan mallin kunniaksi Toyota on muodistanut Corollaa, mutta maltillisesti. Auton muodot ovat uudistettunakin konservatiiviset. Keulassa ja perässä kimmeltelee aiempaa enemmän muovikromia.Merkittävämpää on, että jo Active-varustetasosta alkaen Toyota Safety Sense -turvallisuusvarustelun saa vakiovarusteena. Järjestelmään kuuluvista varusteista liikennemerkkien tunnistus ja automaattipitkät tuntuivat talvipimeillä päteviltä uudistuksilta.Pitkillä matkoilla huomaa istuimet muutoin hyviksi, mutta säätöjä kaipaisi enemmän. Esimerkiksi ristiselän tuen säätö puuttuu, ja ohjauspyörän etäisyyssäätö on niukka.Erityinen 50-vuotisjuhlamalli sijoittuu hinnaltaan ylimmän Premiumin ja keskimmäisen Activen välimaastoon.Juhlamalli kuorrutetaan erilaisin kromi- ja alumiinilistoin. Erikoismallin varsinainen sisältö ovat kaksois-led-ajovalot ja navigaattori. Kaiken kaikkiaan auton hinnoittelu pysyy kilpailukykyisenä.Viisikymppisiään juhliva Corolla on poikkeuksellisen perinteisistä komponenteista koottu, ja tekniikka on moneen kertaan koeteltua.Corollasta ei saa hybridiä eikä turboversiota, ja myös dieselversio on pudotettu valikoimasta. Nelivetoonkaan ei ole mahdollisuutta.Ainoa moottorivaihtoehto on umpitavallinen 1,6-litrainen 132 hevosvoiman bensiinimoottori. Sen voimavarat ovat ahtamattomana tämän päivän mittapuin vaisut. Etenkin moottorin 160 newtonmetrin vääntö on verrattain ohutta.Bensiinimoottorin pariksi oli koeajoautossa liitetty CVT-automaatti.Ohuen väännön ansiosta moottoria täytyy käskeä varsin korkein käyntinopeuksin, jotta kulkua riittäisi. Kiihdytyksissä moottori ulvoo CVT-automaatin kiusaamana pitkään lähellä punarajaa, mutta silti kiihdytys sataan vie yli 11 sekuntia.Se on yli sekunnin enemmän kuin manuaaliversion. Leppoisaan sunnuntaiajeluun tai taajamapyörittelyyn lähes ilman moottorijarrutusta rullaileva automaatti-Corolla sopii hyvin. Sellaiseen se on suunniteltukin.Corollan vie kiireettömälle mutkatielle, saattaa yllättyä positiivisesti, kunhan auton saa vauhtiin.Alusta on säädetty niin, että auto taittuu miellyttävän vakaasti mutkiin, ilman pelkoa yllättävästä pidon katoamisesta. Suorilla ajosuuntaa täytyy korjailla vain vähän.Automaatti-Corolla kulutti koeajon aikana 6,6 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 60 kilometriä tunnissa. Kaupungissa kulutus nousee tuostakin lukemasta, mitä ei tämän kokoluokan autolle voi pitää enää kummoisena suorituksena.Onko Toyota Corolla siis maailman paras auto? Tuskin, mutta ansioituneimpien joukkoon se sijoittuu.