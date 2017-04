HS koeajoi: Volkswagen Up on pieni ja pippurinen kaupunkiauto, mutta riittääkö vääntö maantiellä?

Auto

esiteltiin vuonna 2011, ja heti seuraavana vuonna se pokkasi Vuoden auto maailmassa -palkinnon.Eikä aivan turhaan, sillä Up on edelleen laadukkaan tuntuinen ja sympaattisen näköinen pikkuauto.Volkswagenin suunnittelu on tehty funktionaalisuutta ajatellen: Upin sirot ulkomitat ja laatikkomainen olemus helpottavat kaupunkiajoa selvästi.Auton kokonaispituus on vain runsaat 3,5 metriä. Sen ansiosta auto on ketterä ja kompakti ja sopii hyvin ahtaille pikkukujille.Kasvojenkohotuksessa toimivaa ulkokuorta ei ole lähdetty uudistamaan turhaan.Auton etuosaan ja kylkiin on tehty pieniä ulkonäkömuutoksia luomaan modernimpaa ilmettä.Voit tarkastella autoa oheista liukuria liikuttamalla:Tärkein päivitys on tehty konepellin alla: moottoritilaan on vihdoin sovitettu moderni turboahdettu bensiinimoottori.Tarjoaako Up sitkeästi vääntävän turbomoottorin takia kokoistaan isomman auton fiilistä ja laatua?Upin ajettavuus on kokonaisuutena mainio. Kaupungissa pienikokoinen auto on ketterä, ja se sujahtaa helposti parkkiin ahtaaseenkin rakoon.Keveyden ansiosta Up on melko hauska ajettava. Moottoritiellä kaupunkivolkkari on yllättävän vakaa ja kokoluokkaansa nähden myös hiljainen.Jämäkän tuntuisilla etuistuimilla on kohtalaisen mukava istua, mutta penkit voisivat tarjota hieman nykyistä enemmän tukea.Pitkälle kuljettajalle on hyvin tilaa myös korkeussuunnassa, mutta ratin ja mittariston sijainti aiheuttavat pienen ongelman. Ratin kehä jää ikävästi peittämään nopeusmittarin lukemia.Muut tilat ovat ulkomittojen tasolla. 3,5-metrisen auton sisätilat ovat luonnollisesti ahtaanpuoleiset.Tila on käytetty fiksusti etuistuimille, ja tavaratilasta sekä takapenkistä on tingitty eniten. Takaistuin soveltuu ahtauden vuoksi vain väliaikaisesti aikuisten kuljettamiseen.Materiaalivalinnat ja eri muovit ovat selvästi köykäisempiä kuin Volkswagenin muissa edullisissa automalleissa. Laaduntuntu on silti melko hyvä.Uusi litrainen TSI-moottori on matalavireisempi kuin monen konsernisisaren tapauksessa.Silti Upin 90-hevosvoimainen versio kuljettaa noin tuhannen kilon kaupunkikärryä riittävällä ripeydellä: kiihdytys sataseen taittuu 9,9 sekunnissa.Upin vaihteisto on vain viisiportainen ja pitkäksi välitetty, mutta 160 newtonmetriä vääntävä moottori toimii yhdistelmän kanssa hyvin.Maksimivääntö tarjoillaan jo 1 500 minuuttikierroksesta lähtien, joten pienempää vaihdetta tarvitsee hakea vain harvoissa tilanteissa.Erityisesti matka-ajossa pitkistä välityksistä on iloa.Turbomoottorin kulutus jää hyvin kohtalaiseksi, ja jopa lähelle ilmoitettuja kulutuslukemia.Pääkaupunkiseudun koeajossa bensiiniä paloi alle viisi litraa satasella. Samaan lukemaan päädyttiin nopeampivauhtisessa matka-ajossa.Maantieajossa kulutus laski tästä vielä noin litralla.Kaupunkivolkkariin saa isomman auton varusteita hyvin kohtuullisella rahalla.Esimerkiksi vakionopeudensäätimen, peruutustutkan ja monitoiminäytön sisältävä tekniikkapaketti maksaa noin 540 euroa.Paljon ahtaissa kaupunkitiloissa ajava voi ruksailla lisäksi peruutuskameran noin 230 euron hintaan.Säästötoimenpiteissä on käytetty järkeä.Esimerkiksi fiksun integroidun matkapuhelintelineen ansiosta autoon ei tarvitse hankkia erillistä navigaattoria.