Netin autokauppojen tarjonta yltää 51 eurosta viiden miljoonan Corollaan – Tässä ovat kalleimmat ja halvimmat käytetyt autot

Auto

Suomessa

https://www.nettiauto.com/ferrari/488-gtb/8271382

http://www.autotalli.com/vaihtoauto/35150660/Bentley/Bentayga/2017/Vantaa?pos=3&page=1

http://www.autotalli.com/vaihtoauto/35300545/Lamborghini/Hurac%C3%A1n/2017/Vantaa?pos=4&page=1

https://www.nettiauto.com/toyota/corolla/8741613

Esimerkiksi

Vuoden 1982

Alle

Toinen